Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Vier Monate lang hat die "Petra Kappes" an Lindachs Ufern im Winterschlaf gelegen. Nun hat Schiffseigner Andreas Kappes das Gefährt wieder an seinen angestammten Platz am Eberbacher Neckarlauer gebracht, denn bald heißt es: volle Fahrt voraus in die neue Saison.

Während Martina und Andreas Kappes über Winter allerlei "Aufgeschobenes" abgearbeitet, das neue Programm geplant, die Flyer erstellt und sich und ihren Kindern auch noch ein bisschen Urlaub gegönnt haben, geht es jetzt daran, klar Schiff zu machen.

Zuerst muss der Lauer vor der Anlegestelle geschrubbt werden. Dann heißt es, die Sitzmöbel, den Sonnenschirm und die Fahrplanschilder für den Außenbereich von Bord zu holen, wo sie den Winter über eingelagert waren. Eine gründliche Wäsche von außen folgt, innen steht der große Frühjahrsputz an. Die Lager des Gastronomiebereichs müssen mit Lebensmitteln und Getränken aufgefüllt, die Wassertanks befüllt werden.

An Karfreitag und den Osterfeiertagen heißt es dann erstmals wieder Leinen los zur Rundfahrt bei Kaffee und Kuchen, bevor sich die "Petra Kappes" bei der anschließenden Werftwoche dann noch einigen Wartungsarbeiten unterziehen muss.

Ist sie während der Vorsaison nur an den Wochenenden oder für Charterfahrten unterwegs, beginnen ab dem 23. April wieder die täglichen Fahrten. Und die geplanten Highlights der Saison. Die starten am 13. Mai mit dem beliebten "Muttertagsfrühstück an Bord". "Das war bisher immer ausverkauft", berichtet Martina Kappes. "Manche kommen schon zum dritten, vierten Mal." Auch das im vergangenen Jahr erstmals angebotene "Grillboot" steht heuer am 16. Juni und am 11. August wieder auf dem Programm.

Neu im Programm ist ein Rockkonzert an Bord, bei dem die Eberbacher Band Steampowered Aeroplane am 30. Juni während einer vierstündigen Neckartour "schiffen" geht. So neu, dass sie noch nicht mal im aktuellen Flyer steht, ist eine "Bierprobe" auf dem Schiff: Zur Bierverkostung bei Livemusik und leckerem Essen wird die "Petra Kappes" am 21. Juli um 19 Uhr ablegen. Eine Woche später geht es dann neckarabwärts zur Vier-Burgen-Beleuchtung nach Neckarsteinach.

Und am 15. September kehrt die legendäre "Bootparty" zurück. Nachdem sie zwischen 2004 und 2015 alljährlich über die Schiffsbühne ging, sollen jetzt aufgrund der großen Nachfrage erneut die Gläser in den Schränken entlang der Fahrtroute klirren, wenn DJ Chris Gerbig an Bord heiße Scheiben auflegt. Fehlt nur noch der große Saisonabschluss. Aber "über dem brüten wir noch", sagt Martina Kappes. Bei allen Fahrten, die die Schifferfamilie und ihre Crew anbieten, steht die Zufriedenheit der Kunden stets an oberster Stelle. Wichtig sei hierbei nicht zuletzt die Qualität von Essen und Getränken. "Wir verkaufen nur, was uns auch selbst schmeckt", betonen die beiden. Und dazu gehören auch Bockwürste vom Eberbacher Metzger und Kuchen vom heimischen Konditor. "Wenn es den Gästen bei uns gefallen hat, kommen sie wieder und empfehlen uns weiter", lautet die Erfahrung.

Neben der Mundpropaganda schalten die Kappes‘ Anzeigen in Gruppenreisen-Medien und machen mit ihren Flyern auf sich aufmerksam, die bei Tourist-Informationen, Campingplätzen, Hotels und Ferienwohnungen im Umkreis ausliegen.

Die eigene Internetseite informiert über Aktuelles und auch die Facebookseite hat sich als viel beachtetes Medium erwiesen. Als Ziel für die Zukunft hat das Schifferehepaar die verstärkte Etablierung der "Petra Kappes" als "Event-Location" ins Auge gefasst, wo Kunden nach eigenem Gusto Veranstaltungen durchführen können.

Was sie sich für die kommende Saison wünschen? Viele zufriedene Gäste natürlich und einen schönen, trockenen Sommer, der zu Ausflügen anregt. "Und kein Hochwasser wäre toll!"

Info: www.käptn-kappes.de