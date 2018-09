Eberbach. (RNZ) Die Stadt teilt mit, dass von Montag, 1., bis Samstag, 13. Oktober, umfangreiche Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der B 45 zwischen Eberbach und Gammelsbach durchgeführt werden. In dieser Zeit wird der Streckenabschnitt auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises an Werktagen sowie am 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) in der Zeit zwischen 7.30 und 16.30 voll gesperrt. Entsprechende Umleitungsstrecken werden in Beerfelden und Eberbach ausgeschildert. Während der Sperrzeiten findet ein eingeschränkter Linienverkehr statt. (www.odenwaldmobil.de)

Waldbestände stabilisieren

Die vorgesehenen Arbeiten werden notwendig, um Waldbestände, die unmittelbar an die Bundesstraße angrenzen, langfristig zu stabilisieren. Zusätzlich entnimmt die Stadtförsterei Eberbach in direkter Straßennähe zahlreiche Bäume, die den fließenden Verkehr über kurz oder lang gefährden.

Um die Zeit der Vollsperrung effektiv zu nutzen wird in der gleichen Zeit von der Straßenmeisterei der dicht an die Straße angrenzende Bewuchs zurückgeschnitten bzw. wo aus Verkehrssicherungsgründen notwendig auch entnommen. Außerdem werden auf der angrenzenden Gemarkung Oberzent in Straßennähe seit Langem geplante und für die Walderschließung notwendige Arbeiten ausgeführt. Durch das abgestimmte Vorgehen und die Konzentration der Arbeiten auf den Zeitraum der hessischen Herbstferien sollen die Behinderungen so gering wie möglich gehalten werden.