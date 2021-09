Auf diesem Grundstück an der Landstraße in Strümpfelbrunn soll ein Edeka-Markt gebaut werden. Der Bauausschuss des Eberbacher Gemeinderats ist dagegen. Foto: Jürgen Hofherr

Eberbach. (cum) Der geplante Neubau eines Edeka-Markts in Strümpfelbrunn stößt in Eberbach auf Ablehnung. Der Bauausschuss des Eberbacher Gemeinderats sprach sich am Montagabend einstimmig gegen einen neuen Supermarkt im benachbarten Waldbrunn aus. Ein Lebensmittelvollsortimenter in der 4700-Einwohner-Gemeinde widerspreche regional- und landesplanerischen Vorgaben.

Einen Edeka zusätzlich zu den bereits in Waldbrunn ansässigen Discountern Penny und Netto hält die Eberbacher Stadtverwaltung zwar für "grundsätzlich sinnvoll", fraglich sei aber, ob der geplante neue Markt eine Verkaufsfläche von 1250 Quadratmetern haben müsse und es nicht auch eine Nummer kleiner gehe. Kritik rief auch der geplante Standort auf der "grünen Wiese" gegenüber dem schon bestehenden Penny-Markt direkt an der Landstraße hervor. Eine Einzelhandelsansammlung sei in einem Kleinzentrum wie Waldbrunn zu vermeiden, führte Annkatrin Gummel vom Stadtbauamt aus.

Letztlich geht es dabei auch ums Geld: Das Bauamt verweist auf eine Analyse, nach der ein Kaufkraftabfluss von knapp zwei Millionen Euro aus Eberbach zu erwarten sei, wenn die Waldbrunner zum Einkaufen nicht mehr von der Höhe an den Neckar fahren. Vom Einkaufszentrum in Eberbach-Nord läge der neue Edeka in Strümpfelbrunn knapp elf Kilometer entfernt. Für Eberbach als Mittelzentrum und Einzelhandelsstandort habe ein neuer Supermarkt dort negative Auswirkungen.

Was dagegen offenbar nicht zu befürchten ist: Dass durch den Edeka-Neubau in Strümpfelbrunn auch die Pläne für einen Edeka in Eberbach vom Tisch sind. Laut Rolf Schieck (SPD) gibt es dazu Überlegungen für die Pleutersbacher Straße. Der Regionalleiter von Edeka habe ihr aber versichert, dass es, selbst wenn in Waldbrunn einer gebaut würde, weiterhin Interesse an Eberbach gebe, sagte Bauamtsmitarbeiterin Gummel.

Die Freien Wähler standen dem Projekt eher weniger ablehnend gegenüber. Er glaube nicht, dass die Entfernung relevant für Eberbach sei, sagte Stadtrat Dietmar Polzin. Andreas Meier, Bezirksbeiratsvorsitzender in Unterdielbach, wies auch darauf hin, dass die zwei vorhandenen Discounter eben nicht ausreichten, den kompletten Bedarf zu decken. Wer in Unterdielbach wohne, sei auf ein Auto angewiesen: "Auch für die Waldbrunner wäre es schön, wenn sie mal mit dem Fahrrad einkaufen könnten", so Meier. Wenn die Waldbrunner nach Eberbach zum Einkaufen führen, sei das auch nicht gut fürs Klima. Harsche Ablehnung gab es dagegen von Lothar Jost (AGL) und Georg Hellmuth (CDU). "Es setzt sich nicht die Sicht durch, dass eine grüne Wiese eine höhere Bedeutung hat als jede Siedlungsfläche", kritisierte Jost. Da das Vorhaben gegen die Raumplanung verstoße, könne er sich auch vorstellen, dass Eberbach rechtlich dagegen vorgehe. Architekt Hellmuth sah das ähnlich und kritisierte "Städtebau der Siebziger-Jahre" mit der "Fruchtfolge Mais, Kartoffeln, Bauland", die zur Flächenvernichtung führe.

Verhindern können wird der Eberbacher Bauausschuss den Neubau eines Supermarkts in der Nachbargemeinde trotz aller vorgebrachten Bedenken nicht. Er kann im Beteiligungsverfahren lediglich seine Einwände vorbringen. die dann in die Abwägung einfließen. Das letzte Wort bei der Genehmigung des geplanten Marktes hat die Baubehörde des Neckar-Odenwald-Kreises.