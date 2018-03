Eberbach. (cum) Die Arbeitslosigkeit ist in Eberbach im Januar im Vergleich zum Februar leicht gestiegen, liegt aber noch deutlich unter dem Stand von vor einem Jahr. Nach den aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur in Heidelberg waren im Februar in Eberbach 408 Menschen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Quote von 4,3 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote noch bei 4,9 Prozent. Im gesamten Bezirk der Arbeitsagentur mit Heidelberg, Weinheim, Wiesloch, Schwetzingen, Sinsheim und Eberbach sank die Arbeitslosenquote zuletzt auf 4,0 Prozent. Am deutlichsten zurückgegangen ist in Eberbach die Zahl der Langzeitarbeitlosen: Sie sank im Februar auf 136. Vor einem Jahr waren es noch 182.

"Die Frühjahrsbelebung des Arbeitsmarktes setzt bereits verhalten ein, wird sich aber in diesem Jahr aufgrund des milden Winters nicht so stark bemerkbar machen, wie in den vergangenen Jahren", schätzt der operative Geschäftsführer der Agentur, Jochen Weber, die aktuelle Lage ein.

Arbeitssuchend waren in Eberbach im Februar 721 Menschen gemeldet, 92 weniger als vor einem Jahr. Dem gegenüber hat die Agentur derzeit 83 gemeldete offene Arbeitsstellen in ihrer Kartei.