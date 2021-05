Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Es läuft wie am Schnürchen. Pünktlich zu den Terminen erscheinen die online angemeldeten Spenderinnen und Spender am Donnerstagnachmittag zur Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes in der Mehrzweckhalle der Dr.-Weiss-Schule. DRK-Mitarbeiter Bastian Richter kontrolliert am Eingang die Körpertemperatur jedes einzelnen, gibt frische FFP 2-Masken aus und überprüft die Anmeldungen, bevor es weiter in die Halle geht. Wer noch nicht an der Reihe ist, wartet mit Abstand draußen.

Nach einem Jahr Blutspenden unter Corona-Bedingungen hat sich Routine im Ablauf entwickelt. Manche der durch Abstands- und Hygieneregeln bedingten Veränderungen haben sich als so praktisch erwiesen, dass der Eberbacher DRK-Bereitschaftsleiter Nikola Ivacevic und seine Kollegin Marion Vesper sie auch gerne nach Corona beibehalten würden. "Früher, als die Leute ohne Voranmeldung kamen, gab es oft lange Wartezeiten", berichtet Ivacevic. "Jetzt, wo jeder zum vereinbarten Termin erscheint, läuft alles viel ruhiger und schneller ab."

DRK-Mitarbeiter Bastian Richter misst bei den Blutspendern die Temperatur. Foto: Barbara Nolten-Casado

Maximal elf Spender können nach Auskunft des DRK-Mannes in einem "Zeit-Slot" von 15 Minuten den Parcours mit den verschiedenen Stationen absolvieren: nach der Registrierung durch Eberbacher DRKler ist ein Fragebogen zum aktuellen Gesundheitszustand, zu Operationen und Medikamenteneinnahme auszufüllen. Es folgt das "Labor", wo von Mitarbeitern des Blutspendedienstes aus Mannheim noch einmal die Körpertemperatur gemessen, der Eisenwert des Blutes und der Blutdruck ermittelt werden. Bei der nächsten Station kontrollieren Ärzte Fragebögen und Laborergebnisse und stehen für Fragen zur Verfügung. Danach heißt es, auf einem Stuhl Platz zu nehmen, bis eine der Krankenschwestern des Blutspendedienstes einen zu einem freien Spenderbett begleitet. Nach dem Blutspenden wird noch ein wenig im Ruhebereich verweilt.

Danach ging es am Donnerstag mit einem 5-Euro-Lebensmittelgutschein eines Eberbacher Supermarktes als Dankeschön und einem Päckchen Kekse für die kleine Stärkung auf dem Heimweg versehen, durch den Hinterausgang aus der Halle hinaus.

Drei Labormitarbeiter, sieben Krankenschwestern und drei Ärzte versorgten an diesem Nachmittag über 170 angemeldete Blutspender. "Da immer ein paar ausfallen, können wir an ihrer Stelle auch Nicht-Angemeldete dazwischenschieben, oder auch Erstspender, die einfach mal vorbeischauen und sich dann zum Spenden entschließen", erläutert Ivacevic. Fünf Eberbacher DRK-Mitglieder kümmerten sich um die Anmeldung und den reibungslosen Ablauf der Aktion. "Wir freuen uns, dass auch in Corona-Zeiten so viele Leute kommen", sagt der Bereitschaftsleiter.

Der Bedarf an Blutkonserven sei unverändert hoch. Zwar würden kleinere Operationen zurzeit des öfteren verschoben. "Aber für die braucht man eh kein Blut". Notfall-OPs oder etwa Krebsoperationen, bei denen viel Spenderblut benötigt werde, liefen jedoch weiter.

Das ist es auch, was die Spender dazu veranlasst, immer wieder etwas von ihrem Lebenssaft abzugeben. Zum 48. Mal spendete Hans-Peter Nelius aus Brombach diesmal bereits Blut. Als Jugendlicher habe er aufgrund eines Unfalls Blut bekommen. Das habe ihn bewogen, selbst zu spenden. "Ich tue es gern. Es ist ein gutes Gefühl, jemand anderem damit zu helfen." – "Es ist auch kein großer Aufwand und es soll ja sogar irgendwo gesund sein", begründet der Eberbacher Lukas Fischer seine Blutspendebereitschaft. "Und es ist ein hoher Nutzen für andere", fügt seine Schwester Maria Hold hinzu. Beide sind auch voll des Lobes für die gute Organisation: "Mit Anmeldung läuft es noch besser als vorher. Alle sind nett. Noch nie hat hier jemand schlechte Laune gehabt."