Eberbach. (A.K.) Naturschutzbund (Nabu), Pfadfinderstamm Goten und Straßenmeisterei Eberbach bereiten sich auf den Aufbau der Krötenzäune vor und bitten um Mithilfe und Rücksicht. Für den Aufbau des Krötenzauns am Itterstausee hat die Nabu-Gruppe Eberbach Samstag, 3. März, anvisiert. Ob Bodenfrost oder möglicherweise Schnee dies zulassen, muss abgewartet werden.

Gibt es tagsüber mehr als 10 Grad Celsius und als Nachttemperatur mindestens 5 Grad Celsius, dazu am besten noch Regen, dann beginnen Erdkröten, Grasfrösche und Bergmolche auch in unserer Gegend zu wandern. Hierbei sind die "unverfrorenen" Grasfrösche die ersten "am Start".

Vor allem Erdkröten können einem dann sogar im Stadtgebiet begegnen. Überwiegend am Waldrand und in Nähe von Gartenteichen sind sie unterwegs und müssen Straßen überqueren, zum Beispiel im Karlstalweg. Der eine oder andere hat auch sicher schon einmal im eigenen Garten eine "goldige Krott" in ihrem Tagesversteck entdeckt.

Drei Strecken mit Hunderten von Amphibien, die zu ihren Laichgewässern über viel befahrene Straßen streben, werden dabei in der Hauptwanderzeit März/April von Naturschützern betreut.

Die Naturschutzbund-Gruppe Eberbach und der Pfadfinderstamm Goten stellen dabei ihre Krötenzäune im Ittertal auf - am Itterstausee bzw. im Bereich Rote Fährt kurz vor Friedrichsdorf. Unterstützt werden die Naturschützer dabei von Technischem Hilfswerk, Polizei, Straßenmeisterei und Stadtverwaltung. Die Arbeiter der Straßenmeisterei Neckarbischofsheim, Stützpunkt Eberbach, errichten zudem einen dritten Schutzzaun im Gammelsbachtal und sorgen überall für die Beschilderung. Weitere freiwillige Helfer beim Aufbau der Zäune und beim späteren Sammeln sind immer gesucht und willkommen.

NABU und Goten bitten die Autofahrer schon jetzt an den drei betreuten Wanderstrecken entlang der L 2311 und der B 45 in den späten Abendstunden Rücksicht zu nehmen und die Tempobegrenzungen einzuhalten. Auch innerstädtisch lässt sich der Straßentod von Amphibien mit etwas Aufmerksamkeit vermeiden, ohne andere Verkehrsteilnehmer dabei zu gefährden.

Ansprechpartner für die Amphibienschutzaktionen sind in den Bereichen Gammelsbachtal und Itterstausee der NABU Eberbach, Arnd Koch, Telefon (0 62 71) 29 21, www.nabu-eberbach.de sowie für die Rote Fährt der Pfadfinderstamm Goten, Michael Schmitt, Telefon (0 62 76) 31 89.803.