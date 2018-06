Eberbach. Am Donnerstag fanden am Hohenstaufen-Gymnasium die mündlichen Abiturprüfungen statt. Geprüft wurde in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch, Musik, Bildende Kunst, Religion, Ethik, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Mathematik, Informatik, Physik, Chemie, Biologie und Sport. Die Prüfungskommission kam vom St. Raphael-Gymnasium in Heidelberg; den Vorsitz hatte OStD Ulrich Amann. Folgende 87 Schülerinnen und Schüler haben das Abitur bestanden:

Eberbach

Moritz Braun, Hanna Buchmüller, Aylin Cetin, Franziska Dietz, Leah Draxler, Hilal Düzgün, Frederik Emmerich, Katharina Harslem, Julius Heimpel, Thora Herminghaus, Michelle Ihrig, Jonah Klotz, Leonie Klug, Mariam Küchler, Corinna Lück, Isabel Martynenko, Jonathan Menges, Jakob Nuding, Marcel Raab, Julia Rau, Sara Sauermann, Leon Schlick, Julia Schmitt, Emily Schneider, Fabio Schreiber, Viktor Schreider, Sophia Schuh, Marc Sigmund, Hannah Stein, Lukas Tulovic, Kerstin Vesper, Madita Weißmann, Daniel Wüstefeld, Jack Ye, Selenay Yongaci. Lea Holzschuh, Jule Walter (Brombach); Alexandra Appel, Luisa Mudra (Pleutersbach); Niklas Mutschler, Leonie Rebscher (Rockenau).

Heddesbach

Anny Böttcher.

Hirschhorn

Mirjam Enger, Julia Gyufko, Lara Heinzmann, Laura Polzer, Thanh Long Trinh, Leon Zipp, Kevin Zöller.

Neckarsteinach

Felicia Metternich, Charlotta Lehnhäuser(Darsberg).

Oberzent

Maximilian Berg (Airlenbach), Jana Dinnebier (Beerfelden), Pascal Ihrig, Annika Neuer (Gammelsbach), Maria Volk (Ober-Hainbrunn), Kassandra Henke, Jan Peter Knecht (Rothenberg).

Schönbrunn

Nico Draxler, Juliane Ebel, Celine Theemann, Johanna Trampusch; Hannes Linnebach, Carolin Oesterreich, Julius Schöner (Haag); Marvin Braner, Filip Danzeisen (Moosbrunn); Lizzy Fabrie, Alena Frieß, Benjamin Robens (Schwanheim).

Waldbrunn

Marius Buchholz, Tim Buchholz, Elena Helm, Henrich Marius, Ann-Kathrin Huß, Anne Klahn, Jana Konrad, Marie Meder, Constanze Schreck (Ober-Dielbach); Corinna Backfisch, Tim Ebert, Jasmin Tschida (Schollbrunn); Katharina Vogl (Strümpfelbrunn), Tatjana Greim, Marie Volquards, Melanie Wrobel (Waldkatzenbach); Julia Allmann (Weisbach).