Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Es gab keinerlei Startschwierigkeiten, die Geräte sind leicht zu bedienen, man muss sie einfach nur einschalten und die Stärke einstellen", zeigt sich die Konrektorin der Dr.- Weiss-Grundschule, Tanja Ehrhard, zufrieden über die 16 Luftfilteranlagen, die seit Kurzem in den Klassenräumen der Schule für saubere Luft sorgen sollen. "Und sie sind leise, bei höchster Lüftergeschwindigkeit brummen sie gerade mal so laut wie ein Kühlschrank."

Insgesamt 69 ProActiveAir-Luftreiniger hat die Stadt Eberbach für alle Klassenräume von Schülern der Klassenstufen 1 bis 6 an ihren Schulen angeschafft. "Für Kinder unter 12 Jahren gab es bei der Auflage des Förderprogramms der Landesregierung im vergangenen August noch keine Impfempfehlung", begründet der städtische Sachgebietsleiter für Schul-, Sport- und Kindergartenangelegenheiten, Robin Uhrig, die Auswahl der Klassenstufen.

Am Donnerstag ließen sich der Landtagsabgeordnete und Eberbacher Stadtrat Jan-Peter Röderer und dessen Mitarbeiterin Büsra Isik in Anwesenheit von Bürgermeister Peter Reichert und Robin Uhrig nun die Funktionsweise der Geräte durch Jens Gredel vom Technischen Vertrieb der AVR Energie GmbH in der Dr. -Weiss-Schule erläutern.

Man habe lange gezweifelt, ob die Anschaffung der Geräte wirklich sinnvoll sei, erklärte Bürgermeister Reichert bei der Gelegenheit. Eine direkte Empfehlung seitens der Landesregierung zur Verwendung solcher Geräte habe es nämlich nicht gegeben, das Lüften durch Öffnen der Fenster wurde und werde als deutlich effektiver angesehen. Der Einsatz von Luftfiltern sei lediglich eine zusätzliche Maßnahme zur Reinigung der Raumluft.

Als ein Ende der Pandemie dann nicht absehbar war, wurde deutlich: "Man muss alle Möglichkeiten ausschöpfen, die es gibt."

Im August 2021 wurde seitens der Landesregierung schließlich das Förderprogramm für die Anschaffung von mobilen Raumluftfiltergeräten und von CO2-Sensoren für Schulen und Kitas ins Leben gerufen, das diese Geräte mit bis zu 50 Prozent fördert. Nach Rücksprache zwischen Verwaltung und Schulleitungen und einer Prüfung der Räumlichkeiten wurden zunächst insgesamt 48 CO2-Ampeln im Wert von 7 729 Euro beschafft und an die Schulen ausgegeben. Diese weisen die Klassen durch ein optisches Signal auf eine notwendige Lüftung hin. Die Förderung des Landes hierfür wurde zwischenzeitlich positiv beschieden.

Nachdem im Dezember ein entsprechender vorläufiger Förderbescheid eingegangen war, genehmigte der Gemeinderat am 27. Januar 2022 der Verwaltung dann auch die Beschaffung von 69 UVC-Luftfilteranlagen. Das günstigste Angebot hierfür gab die AVR Energie GmbH in einer Höhe von 173 982 Euro ab, die Hälfte davon schießt das Land Baden-Württemberg zu. Kurz vor Beginn der Faschingsferien wurden die Geräte geliefert. "Die waren innerhalb weniger Stunden in den Schulen aufgestellt", berichtet Robin Uhrig. "Die Hausmeister bekamen eine kurze Einweisung und können die Wartung der Geräte nun selbst erledigen."

Über die Leistungsfähigkeit der Filteranlagen informierte am Donnerstag AVR-Energie-Mitarbeiter Jens Gredel. Aerosole, Viren, Pollen und Staub würden zu 99 Prozent durch Negativ-Ionen aus der Raumluft entfernt, hieß es da. Durch die negativ ionisierte Luft fielen diese direkt am Ort ihrer Entstehung zu Boden. Dort mache sie aktiver Sauerstoff unschädlich. Mit nur einem Gerät lasse sich die Luft eines Klassenzimmers bis zu einer Fläche von 160 Quadratmetern reinigen. Der Strombedarf liege bei 232 Watt bei acht Betriebsstunden, so Gredel. In der Dr.- Weiss-Schule habe man Zeitschaltuhren angebracht, die die Laufzeit der Geräte auf wochentags 7 bis 14 Uhr begrenzten, informierte Konrektorin Tanja Ehrhard.

Eines stellte Robin Uhrig abschließend allerdings klar: "Es wird weiterhin gelüftet – im gleichen Rhythmus wie bisher. Die Anlagen sind lediglich unterstützend."