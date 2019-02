Eberbach. (RNZ) Einen spannenden Vormittag verbrachten Mädchen und Jungen der Windgruppe aus dem evangelischen Kindergarten Regenbogen mit ihren Erzieherinnen Anna Seibert und Laura Hoidn in der Eberbacher Stadtbibliothek.

Bei einem Rundgang erklärte Büchereileiterin Luzia Scharf der Gruppe jede Menge Interessantes, z.B., was die Bedeutung einer Bücherei ausmacht, wie so eine Bücherei überhaupt aussieht, und was man dort alles bestaunen kann. Auch die Ausleih- und Umgangsregeln wurden in der Gruppe besprochen.

Nach den Ausführungen von Luzia Scharf gingen die Kinder selbstständig in der Bücherei auf Erkundungsreise und betätigten sich als "Bücherwürmer". Als Abschluss gab es für die Kinder die Vorstellung des Märchens "Dornröschen" mit dem Kamishibai-Theater.

Hinter dem Erlebnis steht ein umfassender pädagogischer Ansatz: "Alltagsintegrierte sprachliche Bildung und intensive Sprachförderung sind feste Bestandteile im Kindergarten Regenbogen", heißt es in der Mitteilung der Erzieherinnen dazu. Der Kindergarten arbeite nach dem Bildungs- und Orientierungsplan des Landes Baden-Württemberg, bei dem sich die Sprachförderung wie ein roter Faden durch alle Bildungsbereiche in der alltäglichen, pädagogischen Arbeit zieht.

Kinder singen, reimen, stellen Fragen, handeln Spielregeln aus und lauschen der Stuhlkreis-Geschichte. Sprache ist für Kinder der Schlüssel zum Entdecken der Welt. Sie bauen ihr sprachliches Können Tag für Tag mehr aus.

Sprachkompetenz ist für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern eine der wichtigsten Voraussetzungen. Kinder lernen Sprache am besten im Dialog, in der Beziehung mit Erwachsenen.

Ein Schwerpunkt im Kindergarten ist die Sprachförderung durch Bücher durch freies Wählen in den Gruppen-Leseecken, in der Kindergartenbibliothek und bei gezielten Angeboten wie jetzt dem Büchereibesuch. Anhand geeigneter Bücher sollen die Kinder zum Sprechen angeregt werden; Bilderbücher fördern die spätere Lesekompetenz.