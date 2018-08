Eberbach. (pol/mün) Mit mehreren Knochenbrüchen musste in der Nacht zu Sonntag ein Yamaha-Fahrer in eine Klinik eingeliefert werden. Er hatte sich gegen ein Uhr bei einem Unfall in der Odenwaldstraße schwer verletzt.

Laut Polizei wurde ihm von einem 20 Jahre alten Punto-Fahrer die Vorfahrt genommen, als der aus der Güterbahnhofstraße in die Odenwaldstraße einbiegen wollte. Der Motorradfahrer versuchte noch sein Gefährt zu bremsen. Er verhinderte zwar die Kollision mit dem Auto, stürzte aber mit seiner Yamaha auf die Straße.