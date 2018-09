Eberbach. (jbd) Saisonüblich leicht angestiegen ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk Heidelberg. Im August kletterte die Quote bezirksweit auf 3,9 Prozent, der beste Wert seit zehn Jahren, wie es im aktuellen Bericht der Arbeitsagentur heißt. Eberbach zählt aktuell 4,1 Prozent Arbeitslose, 3,6 Prozent waren es im Juli, 4,5 Prozent in August vor einem Jahr.

390 Personen sind in Eberbach derzeit ohne bezahlte Beschäftigung (Juli: plus 42), 217 Männer, 173 Frauen. Am deutlichsten macht sich der Anstieg bei Bewerbern mit ausländischem Pass (plus 19) und bei den über 50-Jährigen (plus 15) bemerkbar. Diese Altersgruppe stellt im Moment fast 41 Prozent der Arbeitslosen vor Ort.

Neu arbeitslos melden mussten sich 125 (plus 31) Eberbacher, 47 kamen dabei aus einer Ausbildung oder Fördermaßnahme. Dagegen konnten nur 84 (minus 24) ihre Erwerbslosigkeit in diesem Zeitraum beenden. Lediglich 19 (minus 12) Jobangebote wurden neu gemeldet, der Gesamtbestand an offenen Stellen blieb fast unverändert bei 82.