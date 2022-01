Eberbach. (RNZ) In unserer Neujahrsserie greifen Bürgermeister und Ortsvorsteher selbst zur Feder und geben einen Ausblick aufs Jahr 2022. Heute ist Elisa Rupp an der Reihe, die Ortsvorsteherin von Pleutersbach:

"Was das neue Jahr 2022 bringen wird, kann derzeit noch niemand vorhersagen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind mehr denn je für jeden spürbar und noch immer allgegenwärtig. Am Arbeitsplatz wie auch im Privatleben mussten wir schwere Einschränkungen hinnehmen und haben uns inzwischen auch ein Stück weit an die geänderten Verhaltensweisen gewöhnt.

Elisa Rupp. Foto: privat

Entmutigen ließen sich die Pleutersbacher von der Pandemie nicht. Das ist für mich ein positives Zeichen, verbunden mit der Hoffnung, dass es wieder aufwärts geht. Wichtig ist den Menschen in Zeiten der Pandemie sicher das Gefühl, nicht vergessen worden zu sein. Es freut mich daher umso mehr, dass, wenn auch in abgewandelter Form, in Pleutersbach einige jahrzehntealte Traditionen trotz der erforderlichen Einschränkungen beibehalten werden konnten. Zum Beispiel konnte St. Martin seine Brezel kontaktlos an die schon hinter den beleuchteten Hauseingängen wartenden Kinder verteilen. Mittels moderner Technik war es möglich, die Treffen der sonntäglichen Jungschargruppe weiterhin online stattfinden zu lassen. Soweit möglich, läuft das ehrenamtliche Engagement im Ort, egal, ob als Einzelperson, in Gruppen oder in Vereinen ausgeübt, weiter. Allen Interessierten ist hier das vielseitige Veranstaltungsprogramm und ein Blick auf die neu gestaltete Homepage www.pleutersbach.de zu empfehlen.

Der Zusammenhalt im Ort, das Interesse für das gemeinsame Wohlergehen und die heute anderenorts oft vernachlässigte gegenseitige Wertschätzung treffen in Pleutersbach noch zusammen. Die Zusammenarbeit mit Gemeinderat und Verwaltung ist gut, die Wege sind kurz. So soll im Jahr 2022 einiges angepackt und verwirklicht werden.

Die bisher nur mit Split belegten Nebenwege des Friedhofs sowie der Weg zu den Urnengräbern sollen mit einer ordentlichen Pflasterung versehen werden. Alle Besucher und Besucherinnen, besonders aber auch die Älteren oder Menschen mit körperlichen Einschränkungen werden diese Verbesserung mit Sicherheit dankbar aufnehmen. Schon seit längerem wird darüber nachgedacht, auf dem Friedhof alternative Bestattungsformen anzubieten. In diesem Jahr sollen hierfür die Voraussetzungen geschaffen und die Umsetzung ermöglicht werden.

Leider fand Pleutersbach bei der Bewilligung der ELR-Gelder (Förderprogramm zur Entwicklung Ländlicher Raum) für 2022 keine Berücksichtigung. Die Enttäuschung ist noch groß und viele, oft jahrelang gehegte Wünsche werden deshalb in 2022 wohl unerfüllt bleiben. Genannt seien so dringende Maßnahmen wie die Sanierung der in die Jahre gekommenen sanitären Einrichtungen und die Dacherneuerung im Dorfgemeinschaftshaus sowie die Umgestaltung der Außenanlage. Die bauliche Umgestaltung des Kreuzungsbereichs Eberbacher-, Allemühler- und Ersheimer Straße, die Wiederherstellung der Brücke in der Mühlgasse und des ehemaligen kleinen Spielplatzes unterhalb der Bushaltestelle in der Eberbacher Straße sind weitere noch anstehenden Aufgaben."