Brombach. (RNZ) In unserer Neujahrsserie greifen Bürgermeister und Ortsvorsteher in unserem Verbreitungsgebiet selbst zur Feder und geben einen Ausblick aufs Jahr 2022. Diesmal Brombachs Ortsvorsteher Robin Seib.

Die Pandemie wird uns leider auch weiterhin begleiten. Viele Aktivitäten wurden stark eingeschränkt, private wie berufliche oder auch kommunale Projekte. Wir hoffen alle, dass 2022 die Wende bringt und das gewohnte Leben wieder Einzug findet. Trotz allem stehen auch in Brombach einige Projekte an, die es umzusetzen gilt, denn nach jahrelangem Tauziehen geht es 2022 endlich los.

Die Grundsanierung des Verbindungsweges zu Heddesbach startet. Eine Bürgerinitiative, Proteste sowie eine Petition beim Landtag Stuttgart waren von Nöten, um dieses Projekt umzusetzen. Land, Kreis und Stadt taten den Rest, um die Finanzierung sicherzustellen. Wegstrecken in Richtung Bergstraße sowie Wald-Michelbach werden endlich wieder deutlich kürzer. Brombach ist dann nicht mehr nur abhängig von der Kreisstraße nach Hirschhorn.

Brombach erhält ein Dorfgemeinschaftshaus. Das um 1900 gebaute Schulhaus wird grundlegend umgebaut, Vereine erhalten eigene Räume, die Bürger ein Gemeinschaftshaus für Feiern und Zusammenkünfte. Nicht nur innen, auch außen wird etwas passieren. Das Dach wird grundlegend erneuert, ebenso die Fassade. Technisch wird alles auf den aktuellen Stand gebracht. Der angrenzende Dorfspielplatz wird in diesem Zusammenhang ebenso erneuert.

Dem Wassermangel wird begegnet. Begonnen wurde im Frühjahr 2021 mit der "linken" Quelle, da die Wasserausschüttung stark zurückgegangen war. Mit der Sanierung der Hauptquelle auf der rechten Seite wird ab Januar 2022 begonnen. Nach Fertigstellung soll die ursprüngliche Wassermenge wieder zur Verfügung stehen. Die Notfallleitung wäre dann Geschichte, ebenso wie die dafür erforderliche Chlorierung.

Am Friedhof wird eine Umzäunung erneuert, weiterhin erfolgen Renovierungsarbeiten an der Halle. Außerdem werden neue Bestattungsmöglichkeiten in Zukunft zur Verfügung stehen. Die Umgestaltungsplanung der Anlage hatte im Sommer 2021 begonnen.

Die Sportfreunde Brombach werden in diesem Jahr in Eigenleistung unter Bereitstellung der Baumaterialien durch die Stadt Eberbach eine Stromversorgung zum Sportplatz legen. Eine Wegstrecke von etwa 300 Metern ist zu bewältigen. Durch Spenden der Brombacher Bürger wird eine überdachte Sitzmöglichkeit am bekannten "August Emmerich" Platz errichtet. Der Platz ist bei Wanderern bekannt und findet daher sicherlich reges Interesse zum Verweilen. Dank gilt allen Beteiligten, welche die Projekte möglich machen. Es ist viel für unser Dorf, wir blicken zuversichtlich dem neuen Jahr entgegen.