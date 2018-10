Eberbach. (pol) Von drei Männern überfallen worden ist ein 16-Jähriger am frühen Samstagmorgen. Sie hielten ihn fest, schlugen und traten ihn. Nachdem die Täter dem Jugendlichen sein Handy abgenommen hatten, suchten sie das Weite.

Der 16-Jährige hatte sich zuvor mit zwei Freunden gegen 2.30 Uhr auf dem Einkaufsmarkt-Parkplatz in der Königsberger Straße aufgehalten. Die drei Männer kamen hinzu und begannen Streit.

Seine Freunde konnten fliehen, der 16-Jährige wurde aber von der Männergruppe eingeholt, misshandelt und beraubt.

Der Verdacht richtete sich gegen einen 20-jährigen Eberbacher. Er wurde noch in der Nacht vorläufig festgenommen. Beamte hatten ihn kurz nach 5 Uhr in einer Gaststätte in der Friedrichstraße entdeckt.

Nach Erledigung der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen hat das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach unter Telefon (0 62 71) 92 10 - 0) oder dem Kriminaldauerdienst, Telefon (06 21) 174 - 44 44 in Verbindung zu setzen.