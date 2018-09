13 junge Frauen und Männer haben jetzt eine Ausbildung bei Gelita in Eberbach begonnen und hatten an ihrem ersten Tag auch einen Gruppefototermin. Foto: Gelita

Eberbach. Insgesamt 13 junge Menschen haben ihre Ausbildung bei Gelita in Eberbach begonnen. Diese Woche hatten die Auszubildenden ihren ersten Arbeitstag bei einem der führenden Hersteller für Gelatine und Kollagenpeptide.

Für die Bachelor-Studierenden unter ihnen startet das Berufsleben mit dem Semesterbeginn im Oktober. Aktuell bildet Gelita in Eberbach 22 Fachkräfte aus.

"Um die Herausforderungen der modernen globalisierten Wirtschaft zu meistern, sind qualifizierte Fachkräfte eine der wesentlichen Voraussetzungen. Mit einer fundierten Ausbildung bereitet Gelita den Nachwuchs optimal auf eine erfolgreiche berufliche Zukunft vor", sagt Ausbildungsleiterin Ilona Grimm.

Sie hieß die angehenden Industriekaufleute, Chemielaborantinnen und -laboranten, die Fachkraft für Abwassertechnik, Konstruktionsmechaniker sowie die dual Studierende im Unternehmen willkommen. Die Studiengänge sind "Bachelor of Arts", Fachrichtung Industrie und "Bachelor of Science" mit der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule in Mosbach sowie "Bachelor of Science" mit Fachrichtung Chemische Technik in Kooperation mit der Dualen Hochschule in Mannheim. Ihre praktischen Phasen werden die Studenten bei Gelita in Eberbach absolvieren.

Bei einem n Rundgang über das Gelände und durch die Produktion konnten die neuen Azubis und Studenten einen Blick hinter die Kulissen der Gelatineherstellung werfen.

Zudem lernten sie die jeweiligen Abteilungen kennen, in denen sie in den kommenden Wochen tätig sein werden. Um den Neuankömmlingen den Start in den Arbeitsalltag zu erleichtern, stehen ihnen Paten zur Seite.

Hierbei handelt es sich ebenfalls um Auszubildende und Studenten, die in den letzten beiden Jahren selbst neu in das Unternehmen gekommen sind.

Begonnen hat indes die Bewerbungsphase für einen Ausbildungsstart im Jahr 2019. Gelita wird auch da wieder verschiedene Ausbildungsberufe und duale Studiengänge anbieten. Einen Überblick über das Angebot finden Interessenten im Bereich "Ausbildung & Karriere" unter www.gelita.com.

Die Gelita-Gruppe ist mit 21 Werken auf allen Kontinenten vertreten. 2017 hat die Firmengruppe mit mehr als 2 500 Mitarbeitern eigenen Angaben zufolge einen Umsatz von 709 Millionen Euro gemacht. Die Konzernverwaltung der Gelita-Gruppe befindet sich in Eberbach.