Über 60 Old- und Youngtimer geben sich am Samstag auf dem Neckarlauer ein Stelldichein bei der zwölften Eber Rallye Classic des MSC Eberbach, der 50 wurde. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. Eine Augenweide für alle Liebhaber historischer Fahrzeuge wurde am Samstag geboten. Der Motorsportclub Eberbach hatte zur zwölften Eber-Rallye-Classic geladen. Und feierte an diesem Tag auch sein 50-jähriges Bestehen mit einer großen Party in der Stadthalle.

Bereits am Morgen trafen auf dem Neckarlauer über 60 Old- und Youngtimer ein. Darunter VW-Käfer, Mercedes "Strich-Acht", Porsche, VW-Golf-Cabrio, Renault 5 Alpine Turbo, Opel Manta, Opel Ascona, Alfa Romeo, BMW und Austin Mini.

Auch ein Trabi aus DDR-Zeiten ist bei der Ausfahrt am Samstag mit dabei. Foto: Marcus Deschner

Etwas "Ostalgie" kam bei der Anfahrt eines "Trabi" auf. Die Autos wurden am Start von Jürgen Friedrich, Marc Kappes und Martin Wegretzki in Empfang genommen und auf die gut 280 Kilometer lange Strecke geschickt.

Unter den Teilnehmern waren wieder etliche "Altbekannte" wie die Eberbacher Gerd Silberzahn und Marc-André Moll, die Familie Scheuble diesmal gleich mit zwei Autos oder Peter und Heidi Redel aus Mettlach. Bei der Fahrt ging’s nicht darum, hohe Geschwindigkeiten zu erzielen. Vielmehr war gleichmäßige Fahrweise angesagt, was auch an mehreren Stationen überprüft wurde.

Insgesamt hatte der Verein über hundert Helfer für die Veranstaltung aufgeboten. Los ging’s über die Friedrichsdorfer Landstraße nach Reisenbach, von dort zur "Antonslust", über Mörschenhardt, Teufelsbach nach Hesselbach und dann zum Eutersee.

Die Tour führte weiter nach Schöllenbach und über den Krähberg nach Michelstadt, wo die Fahrzeuge in der historischen Altstadt vorgestellt wurden. Nächstes Etappenziel war die Brauerei Schmucker in Mossautal, wo es für alle Teilnehmer ein süffiges Mitnahmepräsent gab. Anschließend wurde über Hüttental und Güttersbach nach Wald-Michelbach gefahren. Dort legte man eine kurze Mittagspause ein.

Jürgen Friedrich begrüßt die Teilnehmer am Start der Rallye. Foto: Marcus Deschner

Die zweite Etappe führte dann über "Schimmeldewog" und Hinterbach nach Heddesbach, zur in der Nähe befindlichen Hirschquelle und schließlich zum Porschezentrum nach Mannheim-Friedrichsfeld. Gemütlich ging’s über das Neckartal dann auf die "Heimreise" nach Eberbach, wo die Autos von Bernhard "Lungo" Walter auf dem Neuen Markt zahlreichen Zuschauern vorgestellt wurden.

Während der ganzen, knapp 300 Kilometer langen Tour kam es nur zu "drei, vier" technischen Problemen, so die MSC-Verantwortlichen. Die konnten aber rasch behoben werden. Später wurden die blank gewienerten Fahrzeuge auf dem Leopoldsplatz abgestellt. MSC-Vorsitzender Ralf Pietsch dankte allen Teilnehmern und freute sich über die rege Beteiligung an der Veranstaltung im Jubiläumsjahr des Vereins.

Gemeinsam mit Bürgermeister Peter Reichert überreichte er allen Fahrern und Beifahrern Pokale. Die von der Stadt Eberbach zur Verfügung gestellten großen Wanderpokale gingen an die Gesamtsieger Patrick Weber und Sonja Ackermann aus Bad Kreuznach, die mit einem über 40 Jahre alten BMW 3.0 si an der Rallye teilgenommen hatten.