Von Peter Bayer

Eberbach. Für Liebhaber älterer Automobile ist der 30. Juni ein Termin, den sie sich vormerken sollten. An diesem Samstag feiert der Motorsportclub Eberbach nicht nur sein 50-jähriges Bestehen mit einem Festabend, er richtet auch bereits zum zwölften Mal die Eber-Rallye-Classic aus. Ein Wertungslauf über 280 Kilometer für Old- und Youngtimer, die mindestens 20 Jahre alt sein müssen.

68 Teams haben bislang für die Rallye gemeldet, unter ihnen ein über 50 Jahre alter Porsche 356, gelenkt von Dr. Sven Hanselmann. Nicht fehlen darf natürlich Wolfgang Smuda mit seinem Triumph Spitfire 1500, der zum elften Mal in Folge dabei ist. Teilnehmer aus Luxemberg, der Schweiz, Frankreich und Tschechien verleihen der Veranstaltung dazu noch ein bisschen internationales Flair. 122 Personen sind an dem Wochenende rund um die Veranstaltung im Einsatz - mehr als der hiesige MSC Mitglieder hat.

Start für die 280 Kilometer lange Wertungsstrecke ist am Neckarlauer. Dort sind die Fahrzeuge bereits ab den frühen Morgenstunden zu bestaunen. Um Punkt 9.01 Uhr wird der erste Oldtimer auf die Strecke geschickt, die weiteren folgen im Minutentakt. Das letzte Fahrzeug wird so gegen 10.09 Uhr ins Rennen geschickt, so dass gegen 16.21 Uhr die Zieleinfahrt über den neuen Markt erfolgt und um 16.25 Uhr die Autos auf dem Leopoldsplatz vor dem Rathaus eintreffen.

Von Eberbach aus geht es zunächst über Gaimühle, Reisenbach, Hesselbach und Schöllenbach nach Michelstadt. Dort gibt es eine Moderation. In Waldmichelbach endet die erste Etappe, es gibt eine Stunde Mittagspause. Das erste Fahrzeug soll hier kurz vor 12 Uhr eintreffen. In Mannheim-Friedrichsfeld ist eine Begehung des Porsche-Zentrums geplant, ehe es wieder zurück nach Eberbach geht.

Neun Wertungsprüfungen gibt es auf der Strecke für die Fahrer, wobei es nicht auf Tempo, sondern auf Genauigkeit ankommt. Die Vorgaben sollen nicht nur auf ganze, sondern auf Hundertstel Sekunden eingehalten werden. Für Abweichungen - nach oben wie nach unten - gibt es Strafpunkte. Wer am Ende die wenigsten davon hat, ist der Sieger.

Gegen 18.30 Uhr beginnt die "öffentliche" Siegerehrung und gegen 20.30 Uhr heißt es in der Stadthalle "Licht aus, Spot an" für die Liveband "Sicherheitshalbe". Eberbacher Bürger erhalten 50 Prozent ermäßigten Eintritt gegen Vorlage des Personalausweises, Schwerbehinderte sowie erforderliche Begleitpersonen erhalten freien Eintritt.

Info: Eine besondere Ehre ist es für den ausrichtenden Eberbacher Motorsportclub, dass die diesjährige Eber-Rallye-Classic zu den Meisterschaften vom ADAC Classic-Pokal Südwest ADAC Classic Revival Pokal für Automobile 2018 zählt.