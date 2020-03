Von Marcus Deschner

Eberbach. Wieder einmal lebhaft in der Diskussion ist derzeit die geplante Abschaffung von Ein- und Zwei-Cent-Münzen. Der Vorstoß geht von der EU-Kommission aus. Die argumentiert, dass die Mehrheit der Bürger im Mitgliedsraum die kleinen Geldstücke nicht mehr haben will und schlägt stattdessen Rundungen bei den Preisen vor. Außerdem sei der Herstellungspreis der Kupferlinge höher als deren Wert. Doch noch ist nichts entschieden. Dagegen verlangen zahlreiche Banken mittlerweile Geld für die Einzahlung von Münzgeld. Manche Häuser langen kräftig zu und nehmen pro Vorgang sogar über fünf Euro. Die RNZ/EZ wollte wissen, wie es in Eberbach gehandhabt wird.

"Kinder, die ihr erspartes Münzgeld auf ein Konto bei uns einzahlen, müssen selbstverständlich das ganze Jahr über nichts bezahlen", erläutert Vorstandsvorsitzender Ekkehard Saueressig von der Volksbank Neckartal. Man wolle ja bei Kindern das Bewusstsein fürs Sparen fördern. Bei erwachsenen Personen handele es sich bei der Münzgeldeinzahlung hingegen "um einen ganz normalen Geschäftsvorgang", für den 3,50 Euro je "Safebag" hingeblättert werden müssten. Saueressig verweist in diesem Zusammenhang auch auf den hohen Aufwand, den das Geldinstitut mit dem Münzgeld habe. Während früher die Münzen zur Landeszentralbank gebracht worden seien, die diese auch auf ihre Echtheit hin geprüft hätten, liege diese Aufgabe nun bei der Bank. Denn die Richtlinien hätten sich geändert und die EU-Münzgeld-Verordnung weise die Arbeit der Bank zu.

Man habe teure Geräte anschaffen müssen, um das runde Geld auf seine Echtheit hin zu prüfen. Zumal es streng verboten sei, Falschgeld in Umlauf zu bringen. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase könne man diesen Aufwand nicht mehr mit anderen Einnahmen ausgleichen. Münzrollen, die vor allem von Gastwirten und Kaufleuten nachgefragt würden, gebe man für 30 Cent pro Stück aus. "Das ist ein politisches Thema", meint der Finanzfachmann zur eventuellen Abschaffung der Münzen. "Bei welchem Wert fängt man da an?" Er glaubt aber, dass dies hierzulande nicht mehrheitsfähig ist, da in Deutschland das meiste Bargeld in der EU im Umlauf sei.

Private Kunden und Vereine könnten im Rahmen des Bargeldservice der Sparkasse Neckartal-Odenwald ihr Münzgeld kostenfrei umtauschen oder auf Giro- bzw. Sparkonto einzahlen", gibt Susanne Poser Auskunft. "Eine Änderung ist derzeit nicht vorgesehen", versichert sie. Für Geschäftsgirokunden falle seit Oktober 2019 für die Annahme von Münzen ein Entgelt an. Denn für diesen Kundenkreis stelle der Umtausch oder die Einzahlung nicht wie bei Privatkunden oder Vereinen "eine gelegentliche Serviceleistung" dar. Es handele sich dabei vielmehr um regelmäßige Transaktionen, die für die Sparkasse einen mit Kosten verbundenen Arbeitsaufwand darstellten. Dabei spiele es auch keine Rolle, ob diese Kunden Münzgeld umtauschten oder auf ihr Geschäftsgirokonto einzahlten. Und bei der Ausgabe von gerolltem Geld verlange man von diesen ebenfalls seit 1. Oktober 2019 30 Cent je Rolle. Für Privatkunden stelle man hingegen fünf Geldrollen im Monat kostenlos zur Verfügung. So sei gewährleistet, dass der gelegentliche Bedarf an solchem Geld für beispielsweise Geldgeschenke weiterhin kostenfrei gedeckt werden könne.

"Bei uns stellt sich die Frage seit letztem Frühjahr nicht mehr", gibt Filialleiterin Marion Bopp von der BW-Bank Eberbach Auskunft. Denn seit dieser Zeit wird in Eberbach am Schalter überhaupt kein Bargeld mehr angenommen. Mit einer Ausnahme: Am Weltspartag, dem 30. Oktober, konnte dort Geld abgegeben werden. Die BW-Bank machte daraus sogar eine ganze "Weltsparwoche", in der kostenfrei das Ersparte angenommen wurde. Die Münzen kamen in Plastiktütchen, die durchnummeriert, nach Mannheim gebracht und dort maschinell gezählt wurden. Wenige Tage später wurde den Kunden die Summe auf ihren Konten gutgeschrieben.

Zum Einzahlen von Scheinen gibt‘s in der Eberbacher Filiale einen Automat im Eingangsbereich, der rund um die Uhr erreicht werden kann. Bopp will sich allerdings dafür einsetzen, dass auch ein solches Gerät zur Münzgeldeinzahlung in Eberbach aufgestellt wird.