Von Felix Hüll

Eberbach. Wann hat man schon mal Zukunft zum Anfassen direkt vor der Haustür? Und auch Ansprechpartner, die einem dazu was sagen? Beim Besuch des Ausstellungsschiffs MS Wissenschaft war das der Fall - drei Tage für Jedermann und an einem speziellen "Sommer-Dialogabend" für spezielles Publikum.

Nun gut, es war ein Experiment, das in Eberbach erst zum zweiten Mal stattfand: hier und beim Hafenaufenthalt in Mannheim gab es erstmals Abendveranstaltungen begleitend zu der Ausstellung "Arbeitswelten der Zukunft" auf dem umgebauten Binnengewässerfrachter. Angelika Stockinger von der veranstaltenden "Offensive Mittelstand - Netzwerk Baden-Württemberg" wies auf diese Besonderheit hin.

In Eberbach blieb allerdings bei dem geplanten "Dialog"-Abend mit der Publikumsanzahl gehörig Luft nach oben: von den als Zielgruppe angesprochenen Unternehmern und deren Mitarbeitern fand sich lediglich ein kleines Grüppchen an Deck ein, um in immer kleiner werdenden Zusammensetzung Vorträge eines Vier-Stunden-Progamms zu hören. Darunter befanden sich auch als Informationsangebot angekündigte, sich aber als wortreiche Werbeblocks entpuppende Auftritte der Organisationen, die das Ausstellungsschiff und seine Reisen über die deutschen Flüsse unterstützen.

Dies noch nicht ahnend begrüßte als offizieller Eberbacher Vertreter Stadtrat Peter Huck die Besucher: "Ich halte dieses Angebot für sehr hilfreich für unsere Stadt am Rande des Rhein-Neckar-Kreises." Gemeinhin werden solche Angebote mit Infos aus erster Hand eher zentral andernorts präsentiert.

"Ich bin früher schon als Lehrer und stellvertretender Schulleiter immer mit Schülern an Bord gekommen - da waren das eher naturwissenschaftliche Themen," blickte der ehemalige stellvertretende Leiter des Hohenstaufen-Gymnasiums Huck auf frühere Besuche des Ausstellungsschiffs am Neckarlauer zurück, auch damals im Auftrag des Bundesbildungs- und Forschungsministeriums unterwegs.

Praktisches durften Huck wie auch die unter den Besuchern erschienenen Kommunalpolitik-Kollegen Georg Hellmuth und Jan-Peter Röderer beim Besuch der Ausstellung im Schiffsbauch erleben: So wie tagsüber jeder Besucher auch konnten sie in einer eher zu kurzen Vortragspause etwa das virtuelle Pingpong-Spiel des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation ausprobieren. Es zeigt, wie man spielerisch in Sitzberufen der Wirbelsäule mit Wackelhockern Bewegung verschafft.

Oder der Stand zum Zusammenspiel von Mensch und Technik bei der Installation "Alles Paletti", bei der mit einer Datenbrille in "Augmented Reality" Logistikaufgaben besser zu bewältigen sind, auch das eine Innovation des Fraunhofer-Instituts.

Die Bewegung beim Rundgang wirkte willkommen nach den Textbeiträgen, bei denen vor allem der Vortrag vorn Horst Maywald anschaulich machte, was sich auch bei Mittelständlern in der Fabrikhallenfertigung alles durch Digitalisierung verändern wird. Maywald berichtete als Projektleiter aus einem Crailsheimer Unternehmen (Elabo GmbH), bei dem dies bereits in Teilen schon jetzt Alltag geworden ist (etwa auf jeden Arbeiter individualisiert programmierte Fahrbühnen statt Fließband, Bereitstellung des Arbeitsmaterials durch Roboter).

Von Maywald stammt auch der Satz: "Wenn ich mich nicht vernetze, keine Inputs von außen einhole und nichts Neues versuche, werde ich irgendwann abgeschaltet. Ich bin dann halt bei den Nokia, Kodak oder wie sie alle heißen."

Unternehmen und deren Mitarbeitern, die nicht erleben wollten,wie ihre Produkte als überholt und von gestern nicht mehr gekauft werden, empfahlen sich die Referenten als hilfreiche Ratgeber: Meike Stenzel vom Förderprogramm "unternehmensWert: Mensch" in der Metropolregion Rhein-Neckar, Andreas Ihm vom Institut für Technik der Betriebsführung Karlsruhe, Stephanie Wonisch von der Arbeitsagentur Heidelberg und Ulrich Hoffmann von einem Organisationszusammenschluss in der "Initiative Neue Qualität der Arbeit".