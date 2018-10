So langsam scheint es den Nachbarn zu reichen. Ein Blick hinter die Kulissen in der Bahnhofstraße 2. Immer mehr Müll sammelt sich dort an. Foto: Rainer Hofmeyer

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. So langsam scheint es den Nachbarn zu reichen. Einige, bei denen es beim Abriss des alten Hauses in der Bahnhofstraße 2 im Jahr 2017 zu Erschütterungen und Rissen an den Wänden gekommen ist, haben sich freundlich zurückgehalten. Wohl, weil sie davon ausgingen, dass ihre Beschwerden ohnehin keinen Erfolg haben würden. Jetzt sind die Klagen aber ganz andere geworden. Gerade zum schönen Apfeltag haben Unbekannte aus der Nachbarschaft einen deutlichen Hinweis auf allerlei Unrat hinter dem Bauzaun angebracht.

Auf dem Abrissgelände lagern schon seit Monaten Bretter, die ursprünglich dem Schutz des kleinen Sandsteinbrunnens nebenan gedient haben. Aber inzwischen ist auch mehr Unrat dazugekommen. Blaue Müllsacke zeigen sich beim Blick hinter die Plastikfassade. Anwohner deuten auch auf Risse im Nachbarhaus "Querbeet", die sie vorher so nicht gesehen haben wollen.

Doch gerade jetzt soll Fahrt in die Baumaßnahme kommen. Die Sache mit notwendigen Stellplätzen wäre auf einem guten Wege, verlautet es. Daran scheiterte bislang die endgültige Baufreigabe. Bauherr Necmeddin Aydemir hat wohl ausreichend Parkfläche in der Stadt gefunden, die dem Landratsamt als Ausgleich angeboten wird, um eine teurere finanzielle Ablösung zu umgehen.

In den nächsten Tagen soll sogar der Restabbruch des alten Hauses starten. Bauherr und Architekt sind in Kontakt mit dem Abrissunternehmen, das bislang schon tätig war. Wenn es von dort eine schnelle Zusage gibt, will man zeitnah die Baugrube ganz ausheben und das Nachbargrundstück unterfangen, damit dessen Wand nicht abrutscht. Architekt Peter Kluge plant eine Stabilisierung der Kellergrube und den Bau des Untergeschosses mit Fertigteilen, damit es schneller geht.

Dem Vernehmen nach ist unabhängig von der Suche nach einem Abrissunternehmer dem Generalunternehmer der Auftrag bereits fest erteilt worden, der das neue Wohnhaus mit Gaststätte hochziehen soll. In die Höhe gebaut werden darf aber jetzt noch nicht. Es fehlen noch die letzten Stellungnahmen des Prüfstatikers und die formelle Freigabe des Baues durch das Landratsamt. Wie man hört, sollen die Zusagen der Baubehörde schon angedeutet worden sein. Wenn also in den nächsten Tagen der alte Keller vollständig ausgehoben sein wird, es zur Stabilisierung des Baugrundes kommt, hat sich das Müllproblem für die Nachbarn auch ohne Hilfe amtlicher Stellen erledigt.