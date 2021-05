Region Eberbach. (fhs) Eberbach als Verbindungsraum zwischen Rhein-Neckar-Kreis, Odenwald und Hessen steht an der Schwelle, dass nach fünf aufeinanderfolgenden Tagen mit einem Inzidenzwert unter 100 Lockerungen möglich werden. Im Umland hingegen liegen die Werte höher, bzw. wartet auch der hessische Landkreis Bergstraße darauf, dass die Fünf-Tage-Regel und die "Stufe 1" aus dem Bundesinfektionsschutzgesetz angewandt wird. Zu den wenigen Ausnahmen in Baden-Württemberg zählt die Stadt Heidelberg, bei der ab Samstag bereits Öffnungen möglich sind, nach denen sich die Kreisbewohner wie etwa in Eberbach wohl noch bis Mittwoch gedulden müssen (siehe oben stehenden Beitrag). In der Stadt Eberbach selbst sind nach drei Neuinfektionen 25 Personen in Quarantäne. In Schönbrunn verbleiben nach einer Genesung sechs Quarantänefälle, Heddesbach hat aktuell keinen. In der GRN-Klinik Eberbach stieg die Zahl der isoliert Aufgenommen von sechs auf acht (weiter fünf positiv Getestete und nun drei Verdachtsfälle). Auf der Intensivstation befinden sich jetzt mit zwei Coronapatienten einer mehr als am Donnerstag. In Hirschhorn steigt die Zahl der Quarantänefälle von acht auf neun, in Neckarsteinach fällt sie von drei auf zwei. Die Stadt Oberzent zählte sechs Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage.

Das Robert-Koch-Institut bezifferte die Inzidenzwerte des Rhein-Neckar-Kreises am Freitag mit 70,8 (Vortag 77,5), in Heidelberg mit 46,4 (57,6), im Neckar-Odenwald-Kreis mit 140,6 (139,2), im Kreis Bergstraße mit 88 (94,4) und im Odenwaldkreis mit 102,4 (109,6).

Update: Freitag, 14. Mai 2021, 19.00 Uhr

Inzidenz im Kreis sinkt leicht

Region Eberbach. (cum/by) Eine Neuinfektion mit dem Corona-Virus wurde am Mittwoch aus Eberbach gemeldet. In Eberbach waren 24 (-12) in Quarantäne. Aus Schönbrunn wurde keine neue Infektion bekannt. Dort waren sieben (-3) in Quarantäne. Heddesbach galt weiterhin als coronafrei. Auf der Intensivstation der Eberbacher GRN-Klinik lag ein an Covid 19 Erkrankter. Auf der Isolierstation wurden fünf positiv Getestete und ein Patient mit Verdacht auf eine Infektion betreut. Beatmet wurde keiner.

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg wurden zwei weitere Tote gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz sank im Kreis leicht auf 87,9, als ansteckend gelten derzeit 879 Personen. In Heidelberg stieg die Inzidenz hingegen auf 78, hier gibt es derzeit 185 aktive Fälle.

Im Neckar-Odenwald-Kreis setzt sich der positive Trend der letzten Tage fort, auch wenn die Infektionszahlen immer noch vergleichsweise hoch sind: Zum fünften Mal in Folge blieben am Donnerstag die nachgewiesenen Neuansteckungen unter dem Wert der Vorwoche. Am Mittwoch meldete das Landratsamt 54 neue Fälle, gestern waren es 42. Die Inzidenz liegt laut Landratamt bei 140,6.

Im Odenwaldkreis wurden am Dienstag 17 neue Infektionen festgestellt, am Mittwoch elf weitere. Als derzeit ansteckend galten 277. Abermals gesunken ist auch die 7-Tage-Inzidenz. Sie liegt dem Robert Koch-Institut zufolge bei 109,6.

Der Kreis Bergstraße (Inzidenz 101) meldete 43 neue Infektionen. Als ansteckend galten 774. In Hirschhorn waren weiterhin acht in Quarantäne, in Neckarsteinach zwei.

Update: Donnerstag, 13. Mai 2021, 18.37 Uhr

Zweiter Tag mit Inzidenz unter 100

Region Eberbach. (cum/fhs) In Eberbach hat die Zahl der ansteckend Erkrankten von 48 auf 36 abgenommen. In der Stadt wie in Schönbrunn und Heddesbach gab es keine Neuinfektionen. Schönbrunn zählt noch zehn Akutfälle, Heddesbach keinen mehr.

In der Eberbacher GRN-Klinik wird ein Corona-Patient auf der Intensivstation künstlich beatmet, isoliert auf Station sind drei Covid-19-Patienten und drei Verdachtsfälle. In Hirschhorn waren am Dienstag acht Infizierte in Quarantäne, in Neckarsteinach zwei. In der Stadt Oberzent sind in den letzten sieben Tagen 13 Neuinfektionen aufgetreten. die Gruppe im Rothenberger Kindergarten Himmelsauge bleibt weiter in Quarantäne.

Die Inzidenzzahlen nach dem Robert-Koch-Institut vom Montag sind für den Rhein-Neckar-Kreis wieder unter 100 mit 96,3 (Vortageswert 105,0), für die Stadt Heidelberg 64,4 (68,1) für den Neckar-Odenwald-Kreis 159,4 (165,0), für den Odenwaldkreis 148,9 (146,8) und für den Kreis Bergstraße 95,1 (96,5).

Update: Dienstag, 11. Mai 2021, 19.05 Uhr

Inzidenz im Kreis unter 100 – Vier weitere in Eberbach infiziert

Region Eberbach. (cum) Corona breitet sich nach wie vor aus: Aus Eberbach wurden am Montag vier neue Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. In Quarantäne waren 48 Eberbacher (+2). In Schönbrunn und Heddesbach wurden keine weiteren Corona-Fälle festgestellt. In Schönbrunn waren elf in Quarantäne, in Heddesbach niemand.

In der Eberbacher GRN-Klinik wurden am Montag wieder mehr Corona-Patienten behandelt: Auf der Intensivstation lagen zwei Infizierte. Auf der Isolierstation wurden drei positiv Getestete und vier Patienten mit Verdacht auf eine Infektion betreut.

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg wurden weitere drei Tote und 76 Neuinfektionen gemeldet. Als derzeit infiziert und ansteckend galten 1260. Die 7-Tage-Inzidenz lag laut Landesgesundheitsamt im Kreis bei 96, in Heidelberg bei 64.

Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz 159) registrierte fünf Neuinfektionen, darunter drei an Schulen in Buchen. Als derzeit ansteckend galten 403 (-81). Im Umkreis um Eberbach waren in Aglasterhausen zwölf in Quarantäne, in Neckargerach vier, in Neunkirchen fünf, in Schwarzach fünf und in Waldbrunn 18. In Zwingenberg gab es am Montag keinen bekannten Corona-Fall.

Der Odenwaldkreis (Inzidenz 149) meldete vom Sonntag fünf Neuinfektionen. Als derzeit ansteckend galten 328. In Oberzent gingen die Infiziertenzahlen zuletzt zurück. Eine Gruppe des Rothenberger Kindergartens war noch in Quarantäne.

Der Kreis Bergstraße (Inzidenz 95) meldete zwei weitere Tote und 17 Neuinfektionen. Als derzeit ansteckend galten dort 829. In Hirschhorn waren am Montag elf Infizierte in Quarantäne, in Neckarsteinach noch einer.

Update: Montag, 10. Mai 2021, 19 Uhr

Keine Neuinfektionen in Eberbach gemeldet

Region Eberbach. (cum) Keine neuen Infektionen mit dem Corona-Virus wurden am Sonntag aus Eberbach, Schönbrunn, Hirschhorn und Heddesbach gemeldet. In Eberbach waren noch 46 Infizierte in Quarantäne, in Schönbrunn zwölf, in Heddesbach seit Donnerstag niemand mehr. Aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg wurden am Sonntag ein weiterer Toter und 73 Neuinfektionen gemeldet. Als derzeit infiziert und ansteckend galten 1290, 46 weniger als am Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz lag laut Landesgesundheitsamt im Kreis bei 105, in Heidelberg stieg sie auf 68. Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz 165) verzeichnete am Samstag einen Todesfall und 47 Neuinfektionen, am Sonntag neun Neuinfektionen. Dort galten 484 als ansteckend. Der Odenwaldkreis meldete vom Freitag 24 positive Tests und einen Todesfall, vom Samstag 17 Neuinfektionen. Als derzeit ansteckend galten 332 (+3). Die Inzidenz sank auf 163. Der Kreis Bergstraße (Inzidenz gefallen auf 96) meldete vom Samstag 24, vom Sonntag acht Neuinfektionen. In Hirschhorn und Neckarsteinach wurden keine weiteren Infektionen festgestellt.

Update: Sonntag, 9. Mai 2021, 18.45 Uhr

Infiziertenzahlen bleiben relativ hoch

Region Eberbach. (cum) Eberbach und die Region drumherum bleibt, was die Crona-Ausbreitung angeht, derzeit ein heißes Pflaster: Sechs weitere Infektionen mit dem Corona-Virus wurden am Freitag in Eberbach festgestellt. Bei der Zahl der Eberbacher in Quarantäne blieb es, weil einige nach 14 Tagen wieder als genesen galten, wie am Vortag bei 49. In Schönbrunn gab es drei weitere Infektionen. Dort sind inzwischen 14 in Quarantäne. Heddesbach gilt seit Donnerstag zumindest nach der offiziellen Datenlage wieder als coronafrei. Aber auch in Oberzent, Hirschhorn, Waldbrunn und Schwarzach waren die Infiziertenzahlen zuletzt relativ hoch.

Bei der Belegung der Eberbacher GRN-Klinik schlägt sich das nicht direkt nieder: Auf der Intensivstation wurde dort am Freitag ein an Covid 19 Erkrankter behandelt, auf der Isolierstation wurden ein positiv Getesteter und drei Patienten mit Verdacht auf eine Infektion betreut.

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg wurden ein weiterer Toter und 130 Neuinfektionen gemeldet. Als derzeit infiziert und ansteckend galten 1336 (+14). Die 7-Tage-Inzidenz sank laut Landesgesundheitsamt im Kreis auf (111), in Heidelberg blieb sie unverändert bei 55.

Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz 166) verzeichnete 38 neue Infektionen. Dort galten 429 (-15) als aktuell ansteckend. Der Odenwaldkreis meldete 26 Neuinfektionen. Als derzeit ansteckend galten 329 (-6). Nach wie vor ist eine Gruppe des Rothenberger Kindergartens in Quarantäne. Die Inzidenz bleibt mit einem Wert von 186 hoch. In Oberzent wurden in den zurückliegenden sieben Tagen 21 Neuansteckungen erfasst.

Der Kreis Bergstraße (Inzidenz gefallen auf 112) bestätigte 38 Neuinfektionen, darunter je eine in Hirschhorn und Neckarsteinach. Als derzeit ansteckend galten im Kreis 883 (-42). In Hirschhorn waren elf Infizierte in Quarantäne. in Neckarsteinach zwei.

Update: Freitag, 7. Mai 2021, 17.15 Uhr

Corona-Toter im Krankenhaus

Region Eberbach. (cum) Aus Eberbach wurden am Donnerstag zwei weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. In Quarantäne waren 49 Eberbacher, einer weniger als am Vortag. In Schönbrunn verzeichnete das Gesundheitsamt drei neue Infektionen. Die Zahl der infizierten Schönbrunner, die zuhause bleiben mussten, stieg von acht auf elf. In Heddesbach gab es keine weitere bekannte Infektion. In Quarantäne war dort am Donnerstag niemand mehr. Auf der Intensivstation der Eberbacher GRN-Klinik lagen zwei an Covid 19 Erkrankte. Ein über 80 Jahre alter Mann aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, der künstlich beatmet worden war, ist in der Nacht auf Donnerstag im Krankenhaus gestorben. Auf der Isolierstation wurden ein positiv Getesteter und drei Patienten mit Verdacht auf eine Infektion betreut.

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg wurden ein weiterer Toter und 124 Neuinfektionen gemeldet. Als derzeit infiziert und ansteckend galten 1322 (+8). Die 7-Tage-Inzidenz lag laut Landesgesundheitsamt im Kreis bei 121, in Heidelberg bei 55. Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz 169) meldete zwei weitere Tote und 47 Neuinfektionen. Als derzeit ansteckend galten dort 444 (+10). Der Odenwaldkreis verzeichnete 36 Neuinfektionen. Als aktuell ansteckend galten 323 (+13).

Die Inzidenz stieg leicht auf 189. Die meisten Schüler müssen dort von Freitag an wieder von zuhause aus lernen. Ausgenommen sind Abschlussklassen, Förderschulen und notbetreute Kinder bis zur sechsten Klasse. Der Kreis Bergstraße (Inzidenz gefallen auf 121) meldete erneut einen Toten, einen 47 Jahre alten Mann aus Lampertheim, und 54 Neuinfektionen, darunter wieder eine in Hirschhorn. Als derzeit ansteckend galten im Kreis 925 (-17). In Hirschhorn waren elf Infizierte, zwei weniger als am Vortag, in Quarantäne. in Neckarsteinach zwei. Wegen der gesunkenen Inzidenz stellen die Schulen am Montag wieder auf Wechselunterricht um.

Update: Donnerstag, 6. Mai 2021, 18.47 Uhr

Wieder sechs Infektionen in Eberbach

Region Eberbach. (cum) Trotz "Notbremse" reißt die Ausbreitung des Corona-Virus in Eberbach nicht ab. Am Mittwoch wurden aus der Stadt am Neckar sechs neue Infektionen gemeldet. In Quarantäne waren damit wieder 50 Eberbacher, vier mehr als am Vortag. Gemessen an der Einwohnerzahl gehört Eberbach mit Alt- und Neulußheim, Helmstadt-Bargen, Hockenheim, Reichartshausen und Zuzenhausen zu den Gemeinden mit den meisten akuten Corona-Fällen pro Kopf im Kreis. Aus Schönbrunn und Heddesbach wurden keine neuen Infektionen bekannt. In Schönbrunn waren unverändert acht in Quarantäne, in Heddesbach noch einer.

Auf der Intensivstation der Eberbacher GRN-Klinik wurden wie am Vortag zwei an Covid 19 Erkrankte behandelt. Einer davon wurde künstlich beatmet. Auf der Isolierstation wurden ein positiv Getesteter und vier Patienten mit Verdacht auf eine Infektion betreut, zwei mehr als am Mittwoch.

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg wurden 132 neue Infektionen gemeldet. Als derzeit infiziert und ansteckend galten 1314 (-20). Die 7-Tage-Inzidenz sank laut Landesgesundheitsamt im Kreis auf 127, in Heidelberg leicht auf 57.

Der Neckar-Odenwald-Kreis meldete einen Todesfall und 68 neue Infektionen, so viele wie seit längerem nicht mehr. Die Inzidenz stieg von 154 au 171. Infizierte in Quarantäne waren 434 (+36).

Der Odenwaldkreis macht am Freitag die Schulen für Schüler zu. Dort lag die Inzidenz bei 184. Für Schüler der Klassen 1 bis 6 und Kindergartenkinder wird eine Notbetreuung angeboten. Abschlussklassen und Förderschulen sind davon ausgenommen. Am Donnerstag wurden aus dem Kreis 30 neue Infektionen gemeldet. Als derzeit ansteckend waren 310 (+15), darunter eine Gruppe des Kindergartens Himmelsauge in Rothenberg. Oberzent gehört aktuell zu den Brennpunkten.

Der Kreis Bergstraße (Inzidenz nahezu unverändert 132) meldete einen Todesfall und 58 Neuinfektionen, darunter erneut eine in Hirschhorn. Dort gab es einen Corona-Fall in der Neckartalschule. Als derzeit ansteckend galten 942 (-12). In Hirschhorn waren 13 Infizierte in Quarantäne. in Neckarsteinach zwei.

Update: Mittwoch, 5. Mai 2021, 19.04 Uhr

Neue Infektionen in Eberbach

Region Eberbach. (cum) Zwei weitere Infektionen mit dem Corona-Virus wurden am Dienstag aus Eberbach gemeldet. Die Zahl der Eberbacher in Quarantäne sank von 49 auf 46. In Schönbrunn wurde ebenfalls eine weitere Infektion festgestellt. Dort mussten acht in den eigenen vier Wänden bleiben, einer mehr als am Vortag. In Heddesbach blieb es bei zwei in Quarantäne. Auf der Intensivstation der Eberbacher GRN-Klinik lagen zwei an Covid 19 Erkrankte, davon wurde einer beatmet. Auf der Isolierstation waren ein positiv Getesteter und zwei Patienten mit Verdacht auf eine Infektion untergebracht. Aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg wurden ein weiterer Toter und 58 Neuinfektionen gemeldet. Als derzeit infiziert und anstecken galten 1334 (-121). Die 7-Tage-Inzidenz lag den Zahlen des Landesgesundheitsamts zufolge im Kreis bei 142, in Heidelberg bei 60.

Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz 154) meldete 21 neue Infektionen. Infizierte in Quarantäne waren 398 (-30).

Der Odenwaldkreis (Inzidenz 183) verzeichnete einen weiteren Toten und vier neue Infektionen. Als derzeit ansteckend galten dort 295 (-28). Weil die Inzidenz drei Tage in Folge über 150 lag, greift die "Notbremse": Einkaufen mit Termin und negativem Test ist erst einmal nicht mehr möglich.

Der Kreis Bergstraße (Inzidenz 135) meldete 60 Neuinfektionen, darunter auch wieder eine in Hirschhorn. Als derzeit ansteckend galten im Kreis 961 (-9). In Hirschhorn waren 14 Infizierte in Quarantäne. in Neckarsteinach wie am Vortag zwei.

Update: Dienstag, 4. Mai 2021, 18.54 Uhr

Weiterhin viele in Quarantäne

Region Eberbach. (cum) Die Zahl der Corona-Infizierten in Eberbach bleibt relativ hoch: Am Montag wurde eine neue Infektion mit dem Virus gemeldet. In Quarantäne waren 49 Eberbacher. Aus Schönbrunn und Heddesbach wurden keine weiteren Infektionen gemeldet. In Schönbrunn waren sieben in Quarantäne, in Heddesbach zwei. Auf der Intensivstation der Eberbacher GRN-Klinik wurden drei an Covid 19 Erkrankte behandelt. Zwei davon wurden beatmet. Auf der Isolierstation wurden vier Patienten mit Verdacht auf eine Infektion betreut.

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg wurden 89 Neuinfektionen gemeldet. Als derzeit infiziert und ansteckend galten 1455 (-28). Die 7-Tage-Inzidenz lag laut Landesgesundheitsamt im Kreis bei 140, in Heidelberg bei 64.

Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz 167) meldete zehn neue Infektionen. Als derzeit ansteckend galten 428 (-76). Brennpunkte mit vielen akuten Corona-Infizierten sind neben Buchen (68) und Mosbach (44) auch Aglasterhausen (20), Schwarzach (32) und Waldbrunn (21). In Neckargerach waren zuletzt fünf in Quarantäne, in Neunkirchen zehn. Zwingenberg ist die einzige Gemeinde ohne aktuellen Corona-Fall im Kreis.

Der Odenwaldkreis (Inzidenz 180) verzeichnete 21 neue Infektionen. Als derzeit ansteckend galten dort 323.

Der Kreis Bergstraße (Inzidenz 135) meldete einen weiteren Toten und 17 Neuinfektionen. Als derzeit ansteckend galten 970. In Hirschhorn waren 14 in Quarantäne. in Neckarsteinach nur noch zwei.

Update: Montag, 3. Mai 2021, 18.24 Uhr

Kreis-Inzidenzwert liegt bei 146,8

Region Eberbach. (fhs) Drei bestätigte Covid-19-Fälle sind auf der GRN-Klinik Eberbach am Freitag behandelt und zuletzt gemeldet worden, zwei davon sind an Beatmungsgeräten angeschlossen. Auf Station isoliert befanden sich vier Patienten, drei Verdachtsfälle und ein bereits positiv Getesteter.

Für die Stadt Eberbach übermittelte das Kreisgesundheitsamt am Sonntag eine Neuinfektion, und mit 47 aktiven Fällen drei weniger als noch vor dem Mai-Feiertag. In Schönbrunn gab es Stand gestern sieben Akutfälle nach einer Neuinfektion, in Heddesbach sind zwei Quarantänefälle registriert. In Hirschhorn gab es zum Monatsende 15 aktive Fälle, in Neckarsteinach fünf. Für die Stadt Oberzent meldete das Erbacher Gesundheitsamt am Sonntag 17 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist die Anzahl der aktiv Erkrankten um zwei auf 1300 zwar angestiegen, aber die Inzidenzrate gegenüber dem Vortag gefallen – nach Kreisangaben am Sonntag um 2,4 auf 151,2. Das Landesgesundheitsamt meldete für den Rhein-Neckar-Kreis am 2. Mai allerdings den Wert 146,6. Die Inzidenzwerte im Umland lauten wie folgt: Die Stadt Heidelberg hat nach Angaben des Landesgesundheitsamts vom 2. Mai 65,0, der Neckar-Odenwald-Kreis 163,6, der hessische Odenwaldkreis 161,3 und der Kreis Bergstraße laut Robert-Koch-Institut vom 30. April 146,06. Schüler im Kreis Bergstraße können frühestens am Montag, 10. Mai, wieder regulär zurück in den Unterricht kommen, wenn die Inzidenzzahl seit Freitag, 30. April, konstant für fünf Werktage unter 165 gelegen hat.

Update: Sonntag, 2. Mai 2021, 18.30 Uhr

Weitere neun in Eberbach infiziert

Region Eberbach. (cum) Nahezu täglich werden in Eberbach weitere Infektionen mit dem Corona-Virus festgestellt. Am Donnerstag wurden weitere neun gemeldet. 50 infizierte Eberbacher befanden sich in Quarantäne. Auch in Schönbrunn wurden zwei weitere Corona-Fälle entdeckt. Dort waren vier in Quarantäne, zwei weniger als am Vortag. In Heddesbach blieb es unverändert bei dreien, die zuhause in Isolation bleiben mussten.

Auf der Intensivstation der Eberbacher GRN-Klinik wurden zwei an Covid 19 Erkrankte und ein Patient mit Verdacht auf eine Infektion behandelt. Einer davon wurde künstlich beatmet. Auf der Isolierstation wurden ein positiv Getesteter und drei Patienten mit Infektionsverdacht betreut.

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg wurden 159 Neuinfektionen gemeldet. Als infiziert und ansteckend galten 1433 (+10). Die 7-Tage-Inzidenz lag laut Landesgesundheitsamt im Kreis bei 153, in Heidelberg bei 63. Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz 171) meldete einen weiteren Toten und 50 neue Infektionen. Als derzeit ansteckend galten dort 435 (+11). Im Odenwaldkreis (Inzidenz 140) wurden 31 neue Infektionen festgestellt,. Als derzeit ansteckend galten 259 (-15). Der Kreis Bergstraße (Inzidenz 173) meldete 78 neue Infektionen, darunter zwei in Hirschhorn. . Als derzeit ansteckend galten 1057 (+35). In Hirschhorn waren 15 in Quarantäne, so viele wie im Vortag, in Neckarsteinach ebenfalls unverändert sechs. Die Allgemeinverfügung, die etwa Betretungsverbote für Schulen regelt, wurde bis Ende Mai verlängert.

Update: Donnerstag, 29. April 2021, 19.59 Uhr

Wieder sechs Neuinfektionen in Eberbach

Region Eberbach. (cum) Weitere sechs Infektionen mit dem Corona-Virus wurden am Mittwoch aus Eberbach gemeldet. In Quarantäne waren 50 Eberbacher, zwei mehr als am Vortag. In Schönbrunn wurden zwei neue Infektionen festgestellt. In Quarantäne waren dort sechs (+1). In Heddesbach wurden keine weiteren Infektionen bekannt. Dort mussten wie am Vortag drei zuhause bleiben. Auf der Intensivstation der Eberbacher GRN-Klinik wurden zwei an Covid 19 Erkrankte behandelt. Einer davon wurde künstlich beatmet. Auf der Isolierstation wurde ein positiv Getesteter betreut.

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg wurden ein weiterer Toter und 138 Neuinfektionen gemeldet. Als infiziert und ansteckend galten 1423 (+35). Die 7-Tage-Inzidenz lag laut Landesgesundheitsamt im Kreis bei 144, in Heidelberg bei 63.

Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz 155) meldete 45 Neuinfektionen, darunter eine im evangelischen Kindergarten Spatzennest in Neunkirchen. Als derzeit ansteckend galten 424 (+9). Die Schulen im Kreis stellen am Freitag infolge der Bundes-"Notbremse" – die Inzidenz lag drei Tage in Folge über 165 – auf Fernunterricht um, die Kindergärten auf Notbetreuung.

Der Odenwaldkreis (Inzidenz 134) verzeichnete 29 neue Infektionen. Als derzeit ansteckend galten im Kreis 274 (+13). In Oberzent wurden in den zurückliegenden sieben Tagen 15 neue Infektionen festgestellt.

Der Kreis Bergstraße (Inzidenz 182) meldete 85 neue Infektionen, darunter eine in Hirschhorn. Seit Mittwoch gilt dort die "Stufe 150" der Bundes-"Notbremse", am Donnerstag dann die nächste Stufe, in der Präsenzunterricht in Schulen und Regelbetreuung in Kindergärten nicht mehr erlaubt sind. Als derzeit ansteckend galten 1022 (+27). In Hirschhorn waren 15 in Quarantäne, einer weniger als am Vortag, in Neckarsteinach sechs (ebenfalls einer weniger).

Update: Mittwoch, 28. April 2021, 19.31 Uhr

Neue Infektionen in Heddesbach

Region Eberbach. (cum) Zwei weitere Infektionen mit dem Corona-Virus wurden am Dienstag aus Eberbach gemeldet. In Quarantäne waren 48 infizierte Eberbacher, zwei weniger als am Vortag. Auch in Heddesbach wurden zwei weitere Infektionen festgestellt. In Quarantäne waren drei Heddesbacher. In Schönbrunn wurde keine neue Infektion bekannt. Dort waren noch fünf (-1) in Quarantäne. Auf der Intensivstation der Eberbacher GRN-Klinik stieg die Zahl der Covid-Patienten wieder: Dort wurden zwei an Covid19 Erkrankte und ein Patient mit Verdacht auf eine Infektion behandelt. Zwei davon wurden künstlich beatmet. Auf der Isolierstation waren zwei Patienten mit Infektionsverdacht untergebracht.

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg wurden zwei weitere Tote und 85 Neuinfektionen gemeldet. Als infiziert und ansteckend galten 1388 (-99). Die 7-Tage-Inzidenz lag laut Landesgesundheitsamt im Kreis bei 142, in Heidelberg bei 66. In Heidelberg könnte die Bundesnotbremse, wenn der Wert fünf Tage unter 100 liegt, am Samstag wieder außer Kraft gesetzt werden. Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz 171) meldete 37 Neuinfektionen. Als derzeit ansteckend galten 415 (+2). Der Odenwaldkreis (Inzidenz 138) meldete eine neue Infektion. Als derzeit ansteckend galten 261 (-17). In Bussen reichen dort OP-Masken nicht mehr aus. Der Kreis Bergstraße (Inzidenz 166) verzeichnete 66 neue Infektionen und zwei weitere Tote.. Als ansteckend galten 995 (+/-0). In Hirschhorn waren 16 (-3) in Quarantäne, in Neckarsteinach sieben (-3).

Update: Dienstag, 27. April 2021, 20.05 Uhr

Acht Neuinfektionen in Eberbach - Brennpunkt in Schwarzach

Region Eberbach. (cum) In Eberbach breitet sich Corona immer noch aus: Am Montag wurden weitere acht Infektionen mit dem Virus gemeldet. In Quarantäne befanden sich 50 infizierte Eberbacher, einer mehr als am Vortag. Aus Schönbrunn und Heddesbach wurden keine neuen Infektionen gemeldet. In Schönbrunn waren sechs in Quarantäne, in Heddesbach drei. Auf der Intensivstation der Eberbacher GRN-Klinik wurde ein Covid-Patient beatmet. Auf der Isolierstation waren drei positiv Getestete und drei Patienten mit Infektionsverdacht untergebracht. Aus dem Rhein-Neckar-Kreis-Kreis mit Heidelberg wurden 133 Neuinfektionen und ein Toter gemeldet. Als derzeit ansteckend galten 1487 (+23). Die 7-Tage-Inzidenz gab das Landesgesundheitsamt für den Rhein-Neckar- Kreis mit 154 an, für Heidelberg mit 79. Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz 171) verzeichnete am Montag drei neue Infektionen. Als ansteckend galten 413 (-91). In Aglasterhausen waren 16 in Quarantäne, in Neckargerach acht, in Neunkirchen vier, in Schwarzach 59, in Waldbrunn 20. In Zwingenberg gab es keinen bekannten akuten Corona-Fall. Wegen der hohen Infektionszahlen kann der Einzelhandel im Kreis voraussichtlich nur noch bis Mittwoch Einkauf nach Termin mit Test anbieten. Bei Schulen und Kindergärten wird damit gerechnet, dass sie am Freitag auf Fernunterricht und Notbetreuung umstellen. Der Odenwaldkreis (Inzidenz 139) meldete vom Sonntag drei Neuinfektionen. Als derzeit ansteckend galten dort 278 (+1). Der Kreis Bergstraße (Inzidenz 166) stellte 16 neue Infektionen fest. Als ansteckend galten 995. In Hirschhorn waren 19 in Quarantäne, in Neckarsteinach zehn.

Update: Montag, 26. April 2021, 19.19 Uhr

In Eberbach sind 49 Personen in Quarantäne

Region Eberbach. (by) Aus Eberbach wurden am Wochenende zwei neue Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet, womit sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 538 erhöht. Die Zahl der akut infizierten Eberbacher in Quarantäne beträgt 49. Aus Schönbrunn mit derzeit sechs Infizierten in Quarantäne wurden keine weiteren Infektionen bekannt, in Heddesbach – eine Neuinfektion – sind aktuell vier Personen in Quarantäne.

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg wurden am Sonntag insgesamt 124 Neuinfektionen gemeldet. Als derzeit ansteckend galten 1464. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis bezifferte das Landesgesundheitsamt auf 147,2, in Heidelberg auf 94,4.

Im Odenwaldkreis sank die Inzidenz leicht auf 136,5 (minus 1,5). Am Samstag verzeichnete das Gesundheitsamt 18 weitere positive Corona-Tests, elf Personen gelten als genesen. In den vergangenen sieben Tagen meldete das Gesundheitsamt 132 neue Fälle, davon 20 in Oberzent.

Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz 176,8) meldete 78 Neuinfektionen, 56 am Samstag und 22 am Sonntag.

Update: Sonntag, 25. April 2021, 18.43 Uhr

Acht weitere Infizierte in Eberbach

Region Eberbach. (cum) In der Nacht auf Samstag um Mitternacht trat die "Bundes-Notbremse" in Kraft – inklusive der umstrittenen Ausgangssperren von 22 bis 5 Uhr in Landkreisen, die am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten hatten. Das betrifft Eberbach, Schönbrunn und Heddesbach (Rhein-Neckar-Kreis), Hirschhorn (Kreis Bergstraße), Oberzent (Odenwaldkreis) und Waldbrunn (Neckar-Odenwald-Kreis) gleichermaßen. In allen vier Landkreisen lag die Inzidenz an drei Tagen in Folge über 100. Bis Mitternacht darf man noch alleine, etwa zum Spazierengehen, an der frischen Luft unterwegs sein. Ausgenommen von der Ausgangssperre ist, wer beruflich unterwegs ist oder einen medizinischen Notfall hat. Kontaktbeschränkungen gelten auch in der eigenen Wohnung. Kontrolleure, etwa von der Polizei, sollten im Einzelfall nach Ermessen und gesundem Menschenverstand entscheiden, heißt es aus dem Bundesinnenministerium.

Aus Eberbach wurden am Freitag acht neue Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Die Zahl der akut infizierten Eberbacher in Quarantäne stieg um sieben auf 50. Aus Schönbrunn mit derzeit sieben Infizierten in Quarantäne, und dem kleinen Heddesbach, wo aktuell zwei in Quarantäne sind, wurden keine weiteren Infektionen bekannt. Auf der Intensivstation der Eberbacher GRN-Klinik lagen zwei an Covid19 Erkrankte, einer davon wurde künstlich beatmet. Auf der Isolierstation waren zwei positiv Getestete und ein Patient mit Verdacht auf eine Infektion untergebracht.

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg wurden insgesamt 141 Neuinfektionen gemeldet. Als derzeit ansteckend galten 1350 (+13). Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis bezifferte das Landesgesundheitsamt auf 140, in Heidelberg auf 99,7. Wer am Wochenende einen Corona-Test braucht, kann nach Terminvereinbarung über die Hotline des Gesundheitsamts unter (06221) 522 1881 ins Testcenter nach Reilingen: samstags und sonntags von 8 bis 15 Uhr. Dort gibt es von 9 bis 17 Uhr auch die Möglichkeit zur Kinder- und Familientestung durch eigens dafür geschultes Personal.

Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz 159) meldete 52 Neuinfektionen, darunter fünf weitere in der Mosbacher Johannes-Diakonie. Im Kreis galten 426 (+7) als derzeit ansteckend. Der Odenwaldkreis (Inzidenz 138) registrierte 25 Neuinfektionen. Oberzent gehörte zu den Gemeinden mit den meisten Infektionen in den zurückliegenden sieben Tagen. Als infiziert und ansteckend galten im Kreis 261 (+12). Der Kreis Bergstraße (Inzidenz 161) meldete 60 Neuinfektionen, davon allein fünf in Hirschhorn, und einen weiteren Todesfall. 19 Hirschhorner waren zuletzt in Quarantäne. Auch dort gilt die Bundes-"Notbremse".

Update: Freitag, 23. April 2021, 19.35 Uhr

Ausbreitung setzt sich fort

Region Eberbach. (cum) Aus Eberbach wurde am Donnerstag eine weitere Infektion mit dem Corona-Virus gemeldet. Zuletzt waren 43 infizierte Eberbacher in Quarantäne. Gemessen an der Einwohnerzahl gehört Eberbach derzeit wieder zu den Orten im Rhein-Neckar-Kreis, an denen sich das Virus zuletzt stärker ausgebreitet hat. Auch aus dem nur 459 Einwohner zählenden Heddesbach wurde eine weitere Infektion gemeldet. Dort waren am Donnerstag zwei in Quarantäne. In Schönbrunn wurde kein weiterer Corona-Fall festgestellt. Hier mussten zuletzt acht Infizierte zuhause bleiben und Kontakte meiden.

In der Eberbacher GRN-Klinik wurden zwei an Covid 19 Erkrankte auf der Intensivstation behandelt, einer davon wurde künstlich beatmet. Auf der Isolierstation wurden ein positiv auf das Virus Getesteter und ein Patient mit Verdacht auf eine Infektion betreut.

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg wurden insgesamt 155 Neuinfektionen gemeldet. Als derzeit infiziert und ansteckend galten 1436, 30 mehr als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz gab das Landesgesundheitsamt für Heidelberg mit 104 an, für den Rhein-Neckar-Kreis mit 144. Seit Dienstag gelten, weil die Inzidenz drei Tage in Folge über 100 lag, auch in Heidelberg stärkere Einschränkungen. Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz 142) meldete 20 Neuinfektionen, darunter auch wieder ein in der Mosbacher Johannes-Diakonie, und einen weiteren Todesfall. Als derzeit ansteckend galten 419, 17 weniger als am Vortag. Bei 44 weiteren bereits bestätigten Infektionen wurden Mutationen festgestellt.

Der Odenwaldkreis (Inzidenz 142) verzeichnete 26 neue Infektionen. Dort galten 249 Infizierte, neun mehr als am Vortag, als aktuell ansteckend. In Oberzent gab es binnen einer Woche 25 Neuinfektionen.

Der Kreis Bergstraße (Inzidenz 148) meldete vom Donnerstag 86 Neuinfektionen, am Tag davor waren es 100. Als derzeit ansteckend galten im Kreis 968, 50 mehr als am Vortag. In Hirschhorn waren 15 Infizierte in Quarantäne, in Neckarsteinach 14.

Update: Donnerstag, 22. April 2021, 19.01 Uhr

44 akute Fälle in der Region

Eberbach. (fhs/by) Von Dienstag auf Mittwoch hat es in Eberbach 13 registrierte Neuinfektionen gegeben. Akut erkrankt sind derzeit 44 Personen. In der GRN-Klinik Eberbach gibt es auf der Intensivstation zwei Coronapatienten, von denen aber keiner beatmet werden muss. Isoliert auf Station untergebracht sind ein Positiv-Getesteter sowie ein Verdachtsfall.

In Schönbrunn ist ein Erkrankter genesen, so dass es nur noch acht aktive Fälle sind; in Heddesbach bleibt es bei einem ansteckenden Quarantänefall. In Hirschhorn ist ein weiterer Todesfall (jetzt insgesamt acht) zu beklagen; als ansteckend gelten 14 Personen, in Neckarsteinach 15 – das ist in beiden Städten einer weniger als am Vortag.

In Oberzent gab es drei Neuinfektionen auf jetzt 26 innerhalb der letzten sieben Tage. Die Inzidenzzahlen sind erneut gefallen im Odenwaldkreis von 140,6 auf 138,6 sowie im Neckar-Odenwald-Kreis von 162,2 auf 156,0; gestiegen sind sie hingegen im Rhein-Neckar-Kreis von 133,9 auf 145,0, in Heidelberg von 105,3 auf 113,9, sowie im Kreis Bergstraße von 145,3 auf 148,3.

Corona-Fall im Kindergarten

Per Elternbrief hat der katholische Kindergarten St. Elisabeth gestern die Eltern informiert, dass es in einer der vier Gruppen einen Corona-Fall gibt. Wie Björn Mittmesser, Geschäftsführer der katholischen Kindergärten der Verrechnungsstelle Obrigheim, bestätigte, handelt es sich bei der erkrankten Person um eine Erzieherin. Das restliche Personal sei negativ getestet worden. Das Gesundheitsamt habe eine Quarantäne bis 30. April für die betroffenen Kinder und Erzieherinnen angeordnet.

Im Kindergarten St. Elisabeth ist es der erste Corona-Fall, in den anderen katholischen Einrichtungen habe es bereits Fälle gegeben. "Der letzte war zwischen Weihnachten und Neujahr", bestätigt Mittmesser. Dass es so lange keine Fälle gegeben habe, zeige, dass das Hygienekonzept funktioniere. "Was von draußen reinkommt, darauf haben wir aber keinen Einfluss", sagt er. Das Personal mache zwei Mal die Woche Selbsttests.

Update: Mittwoch, 21. April 2021, 18.24 Uhr

In der Klinik wird wieder beatmet

Region Eberbach. (fhs) In der GRN-Klinik liegen auf der Intensivstation ein Patient mit Verdacht auf Covid-19-Infektion und ein bestätigter Fall, der bereits an die Beatmungsmaschine angeschlossen ist. Von den zehn zur Verfügung stehenden Isolationsbetten auf Normalstation sind drei mit positiv Getesteten belegt, ein Patient mehr als am Montag,

In der Stadt Eberbach gab es zwei Genesungen und vier Neuinfektionen; als ansteckend gelten unter den 510 seit Pandemiebeginn Infizierten nun 36 Akutfälle. In Schönbrunn und Hedddesbach hat sich nichts gegenüber Montag verändert: es bleibt bei neun Aktufällen bzw. einem Quarantänefall dort.

Im Rhein-Neckar-Kreis wurden am Dienstag 1117 Akutfälle gezählt, 16 weniger als am Montag. Die Zahl der Genesenen nahm um 84 auf 17.768 zu. In Hirschhorn gibt es weiter wie am Montag 15 aktiv Erkrankte, in Neckarsteinach nach einer Neuinfektion nun 16. In Oberzent bleibt es weiter bei 23 innerhalb der letzten sieben Tage neu Infizierten.

Die Inzidenzwerte des Robert-Koch-Instituts vom Montagabend lauten für den Rhein-Neckar- Kreis 133,9 (Vortageswert 132,9), für die Stadt Heidelberg 105,3 (93,5), für den Odenwaldkreis 140,6 (141,7) sowie nach Angaben des Heppenheimer Gesundheitsamts für den Kreis Bergstraße 145,2 (143,5).

Update: Dienstag, 20. April 2021, 17.45 Uhr

34 in Quarantäne – Eberbachs Akutfallzahl gesunken

Region Eberbach. (fhs) In Eberbach hat die Zahl der ansteckenden Fälle abgenommen, in Schönbrunn und Heddesbach bleibt sie auf dem Vortagesstand. In Hirschhorn und Neckarsteinach kamen übers Wochenende jeweils eine Neuinfektion hinzu und in Oberzent bleibt es bei 23 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage.

Bei der wöchentlichen Montagsmeldung für die Akutfallzahlen der Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis sticht besonders Schwarzach hervor mit 26 Neuinfektionen gegenüber der Vorwoche. Dieses Bild ergeben die am Montag vorliegenden Mitteilungen der Gesundheitsämter in den vier benachbarten Landkreisen.

Die GRN-Klinik Eberbach meldete am Montag nach dem Wochenende gegenüber Freitag gleichbleibend keinen Coronafall auf der Intensivstation, einen weiteren bestätigten Covid-19-Fall isoliert auf Station sowie einen Rückgang bei den Verdachtsfällen dort von drei auf null.

In der Stadt Eberbach gibt es Stand gestern nach der erwähnten Neuinfektion 34 ansteckende Fälle in Quarantäne. Schönbrunn zählt weiter wie am Sonntag einen Akutfall, und auch Heddesbach hat seit diesem Wochenende (weiter) eine positiv-getestete Person im Ort.

Die RKI-Inzidenzwerte vom Sonntagabend lagen für alle Landkreise über 100: im Rhein-Neckar-Kreis bei 132,9, im Neckar-Odenwald-Kreis bei 164,3, im Odenwaldkreis bei 141,7 und im Kreis Bergstraße dessen Angaben zufolge bei 143,5.

Die höchste Zunahme an Akut-Erkrankungsfällen im Wochenvergleich hat unter den Eberbacher Nachbargemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis Schwarzach mit einem Plus von 26 (von 3 auf 29 Fälle). In Waldbrunn stieg die Zahl der ansteckenden Fälle um 10 von 5 auf 15, in Aglasterhausen um 6 auf 15 Fälle und in Neunkirchen um 2 auf nun 3 Akutfälle.

Gesunken hingegen ist die Zahl der aktiv Kranken in Neckargerach (um 12 von 20 auf 8 Fälle) und in Zwingenberg um 10 von 11 ansteckenden Quarantänepatienten auf nun nur noch einen.

Update: Montag, 19. April 2021, 18 Uhr

36 Akutfälle in Eberbach

Region Eberbach. (by) In der Stadt Eberbach sind nach zwei Neuinfektionen 36 Menschen ansteckend erkrankt in Quarantäne, in Schönbrunn gibt es nach zwei neuen Positiv-Testergebnissen jetzt neun Akutfälle. In Heddesbach gibt es keine Neuinfektion und damit weiterhin einen aktiven Fall. In Hirschhorn gibt es (Stand Freitag) zwei neue Fälle, in Neckarsteinach einen neuen Fall.

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es 99 Neuinfektionen und damit 1107 aktive Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt gegenüber dm Vortag um 4,8 und liegt jetzt bei 141. Die Zahl der Gesamtfälle kletterte auf 19 108, davon gelten 17 624 als inzwischen genesen.

Im Neckar-Odenwald-Kreis hat das Landratsamt im Laufe des Wochenendes 54 Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet: 52 am Samstag, aber nur zwei am Sonntag. Die vom Landesgesundheitsamt ermittelte Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 162,9. 13 der am Samstag neu bestätigten Infektionen traten am Standort Schwarzach der Johannes-Diakonie auf, in 17 schon bekannten Fällen wurden Virusmutationen festgestellt. Da die Infektionszahlen nach wie vor relativ hoch sind, bleibt auch die am vergangenen Donnerstag verhängte nächtliche Ausgangssperre (21 bis 5 Uhr) weiterhin in Kraft.

Im Odenwaldkreis gab es am Samstag 27 neue positiv Corona-Testergebnisse. Insgesamt sind es damit 3777. Davon gelten 3380 Personen bereits als genesen – neun mehr als am Vortag. Eine weitere Person ist in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung verstorben (gesamt 161). Sie war zwischen 80 und 89 Jahre alt und lebte bisher im häuslichen Umfeld. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts auf 143,7. Für Oberzent registrierte Erbachs Gesundheitsamt in den letzten sieben Tagen 23 Neuinfektionen.

Update: Sonntag, 18. April 2021, 18.37 Uhr

Eberbach zählt jetzt 33 Akutfälle

Region Eberbach. (fhs) Die Tagesmeldungen vom Freitag nannten für die GRN-Klinik Eberbach eine Covid-geleerte Intensivstation ohne Coronafälle sowie isolierte versorgte drei Verdachts- und einen bestätigten Patienten. In der Stadt Eberbach sind nach fünf Neuinfektionen und zwei Genesungen jetzt 33 Menschen ansteckend erkrankt in Quarantäne, in Schönbrunn gibt es nach drei Genesungen und zwei neuen Positiv-Testergebnissen jetzt acht Akutfälle. Heddesbach bleibt weiter ohne Akutfall. In Hirschhorn steigt deren Zahl um drei auf 12, während in Neckarsteinach nach einer Genesung 16 Fälle in Quarantäne bleiben. Für Oberzent registrierte Erbachs Gesundheitsamt in den letzten sieben Tagen 17 Neuinfektionen und so gegenüber Donnerstag eine weitere Erkrankung. Die Inzidenzwerte lauteten am Donnerstag für den Rhein-Neckar-Kreis 130,6, Stadt Heidelberg 75,5 Kreis Bergstraße 148,2, Odenwaldkreis 141,7 und Neckar-Odenwald-Kreis 185,9.

Update: Freitag, 16. April 2021, 18.47 Uhr

Inzidenzrückgang auf Kreisebene

Region Eberbach. (fhs) Menschen erkranken, manche gesunden wieder – die Statistik weist sie als Zahlen aus, die täglich von den Gesundheitsämtern in den vier benachbarten Landkreisen im Raum Eberbach vermeldet werden. Sinken die Zahlen, macht man sich Hoffnung, steigen sie an, legen sich Sorgenfalten auf die Stirn. Über aller zur Unsicherheit mit beitragender Statistik stehen die Appelle der Verantwortlichen in Politik und Medizin, trotz der weiter tödlichen Gefahr Zuversicht zu behalten, Vertrauen zu haben, umsichtig zu sein und auf die Impfangebote zu setzen sowie die hinlänglich bekannten Umgangsregeln in der Pandemie weiter zu beachten.

Aus den am Donnerstag gemeldeten Genesungszahlen ergibt sich folgendes Bild: Im Rhein-Neckar-Kreis gelten als nicht mehr ansteckend 17 330 Personen, 67 mehr als am Vortag. Im Kreis Bergstraße sind es 8 092, 68 mehr als am Mittwoch. Im Odenwaldkreis stieg die Zahl der Genesenen um 24 an auf 3 351, im Neckar-Odenwald-Kreis um 18 auf 4 642.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist auch der Inzidenzwert gefallen von 134,6 auf 129,3. Das gilt jedoch nicht für die anderen Kreise: in der Stadt Heidelberg stieg der Inzidenzwert an auf 67,5 (Vortag 63,8), im Kreis Bergstraße auf 136,5 (111,8), im Odenwaldkreis auf 140,6 (130,3) und im Neckar-Odenwald-Kreis auf 190,1 (167,1).

In der Stadt Eberbach sind nach fünf Neuinfektionen 30 Menschen ansteckend und in Quarantäne, in Schönbrunn nach zwei Neuerkrankungen neun akute Fälle, Heddesbach bleibt Positiv-Fall-frei, Hirschhorn hat nach einer Neuinfektion nun neun Akutfälle, Neckarsteinach nach zwei Genesungen verbleibende 17 ansteckende Fälle. Auch in Oberzent sank die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu Infizierten um eins auf 16. In der GRN-Klinik Eberbach sank die Zahl der isoliert auf Station Untergebrachten von drei auf zwei, auf der Intensivstation liegt weiter ein Verdachtsfall.

Update: Donnerstag, 15. April 2021, 19.24 Uhr

Odenwaldkreis hat über 130 – Inzidenzwerte klettern weiter

Region Eberbach. (fhs) Hirschhorn hat nach fünf Neuinfektionen seit Dienstag jetzt acht ansteckende Fälle. In Eberbach sind 0,18 Prozent der Bevölkerung ansteckend erkrankt an Corona – das sind 26 aktive Fälle nach zwei Neuinfektionen. In der GRN-Klinik kam am Mittwoch ein Verdachtsfall auf die Intensivstation. Zwei positiv Getestete und ein Verdachtsfall befinden sich isoliert auf Station. In der Gemeinde Schönbrunn stieg die Zahl der ansteckenden Fälle nach einer Neuinfektion auf neun (0,32 Prozent der Bevölkerung). Heddesbach bleibt postiv-Ergebnis-frei.

In Neckarsteinach blieb es bei den 19 ansteckenden Fällen des Vortages. Allerdings gab es hier zuvor zwei Neuinfektionen und zwei Genesungen.

In der Stadt Oberzent gab es mit 17 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen fünf Fälle mehr. Nach einem zuletzt nur leichten Anstieg der Fallzahlen hat das Erbacher Gesundheitsamt am Mittwoch 34 Neu-Infektionen verzeichnet, und das Robert-Koch-Institut (RKI) setzte den Inzidenzwert für den Odenwaldkreis von zuletzt 97,2 wieder herauf auf 130,3.

Die RKI-Vergleichszahlen vom Dienstagabend lauten für den Rhein-Neckar-Kreis 134,6, für die Stadt Heidelberg 63,8 und für den Neckar-Odenwald-Kreis sogar 167,1. Der Kreis Bergstraße hat laut Heppenheimer Gesundheitsamt die gegenüber dem Vortag gleich gebliebene Inzidenz von 111,8.

Update: Mittwoch, 14. April 2021, 18 Uhr

Odenwaldkreis hat Inzidenz unter 100

Region Eberbach. (fhs) Die Intensivstation in der GRN-Klinik Eberbach mit ihren zwei Betten für zu beatmende Coronapatienten war am Dienstag ganz ohne Kranke. Isoliert auf herkömmlicher Station lagen zwei bestätigte Covid19- und zwei -Verdachtsfälle.

In der Stadt Eberbach zählte das Amt am Dienstag 5 Neuinfektionen und nach 2 gleichzeitigen Genesungen 26 aktuell ansteckende Fälle in Quarantäne. In Schönbrunn sind es nach 4 Genesungen nur noch 8 Akutfälle, und Heddesbach bleibt ohne Veränderung gegenüber dem Vortag ganz ohne nachgewiesenen Coronafall.

In der Stadt Hirschhorn bleibt es bei 3 ansteckenden Patienten, in Neckarsteinach waren es am Dienstag nach einer Neuinfektion 19 Fälle. Für die Stadt Oberzent gibt das Erbacher Gesundheitsamt 12 Neuinfizierte innerhalb der letzten sieben Tage an.

Im Odenwaldkreis ist auch der Inzidenzwert mit 97,2 wieder unter die 100er Marke gesunken. Die Vergleichswerte des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Montagabend lauten für den Rhein-Neckar-Kreis 127,1, für die Stadt Heidelberg 61,9 für den Neckar-Odenwald-Kreis 142,7. Der Kreis Bergstraße nannte 111,8.

Update: Dienstag, 13. April 2021, 17.30 Uhr

23 Ansteckende in Eberbach

Region Eberbach. (fhs ) Übers Wochenende haben sich in der GRN-Klinik die Zahlen verändert: am Montag gemeldet wurde, dass nur noch ein Patient mit Verdacht auf eine Corona-Infektion auf der Intensivstation untergebracht ist. Er muss nicht beatmet werden. Isoliert auf Station ist lediglich ein bestätigter Fall sowie zwei Verdachtspatienten.

In der Stadt Eberbach wurden am Montag nach einer Neuinfektion und zwei Genesungen 23 ansteckende Fälle gezählt. In Schönbrunn bleibt es bei zwölf Akutfällen; in Schönbrunn wie auch weiter in Heddesbach hat sich niemand neu angesteckt.

In Hirschhorn sind übers Wochenende zwei Neuinfektionen hinzu gekommen, in Neckarsteinach ein Fall. Da keine Angaben zu Genesungen mitgeteilt wurden blieb am Montag unklar, wie viele ansteckende Fälle in den beiden hessischen Neckartalstädten in Quarantäne sind.

Auf der Ebene des Rhein-Neckar-Kreises nahmen hingegen die Neuinfektionen um 27 auf 100 Fälle zu. Akut ansteckend sind derzeit 1021 Personen. Das sind 27 mehr als am Wochenende. Die Inzidenzzahl des Robert-Koch-Instituts am Sonntagabend betrug für den Rhein-Neckar-Kreis 124,6, für die Stadt Heidelberg 68,1, für den Neckar-Odenwald-Kreis 144,8 und für den Odenwaldkreis 108,6. Der Kreis Bergstraße gab seine Inzidenz mit 110,3 an. Das Heppenheimer Amt meldete am Sonntag Abend, dass 33780 Menschen bereits ein erstes Mal geimpft wurden und dass 14.327 schon die zweite Impfung erhalten haben.

Im Odenwaldkreis wurden bisher 15.167 Erst- und 6569 Zweit-Impfungen verabreicht. Hinzu kommen 1314 Impfdosen, die an Hausärzte gegangen sind.

Im Neckar-Odenwald-Kreis teilt das Mosbacher Gesundheitsamt jeweils Montags die unter der Woche nicht aktualisierten Infektionszahlen für die einzelnen Kreisgemeinden mit. Nach dem Stand gestern gibt es in Schwarzach mit drei Akutfällen vier weniger als in der Vorwoche und in Neunkirchen weiter nur einen ansteckenden Fall. Aber in den übrigen angrenzenden Nachbargemeinden stiegen die Zahlen an: in Aglasterhausen auf 7 (+3 im Vergleich zu vor einer Woche), in Neckargerach auf 20 (+9), in Waldbrunn auf 5 (+4) und in Zwingenberg auf 11 Akutfälle (+5).

Update: Montag, 12. April 2021, 17.49 Uhr

Übers Wochenende weniger Meldungen

Region Eberbach. (mabi) Der Odenwaldkreis meldete am Samstag 19 neue positive Corona-Testergebnisse. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt dem RKI 108,6 (So). Der Kreis Bergstraße meldete am Freitag 70 neue Fälle, davon Neckarsteinach (1), Hirschhorn (0). Nach 130 Neu-Infektionen am Samstag im Rhein-Neckar-Kreis liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut LGA bei 117,4. Der Neckar-Odenwaldkreis meldete Samstag 42 Neuinfizierte, gestern waren es 20.

Update: Sonntag, 11. April 2021, 17.33 Uhr

Fünf Patienten im Eberbacher Krankenhaus

Region Eberbach. (fhs) Neuerkrankungen verzeichneten am Freitag Eberbach und Oberzent, und auf Kreisebene stiegen die Inzidenzzahlen im Vortagsvergleich an. Unverändert geblieben ist die Freitagsmeldung der GRN-Klinik gegenüber Donnerstag: es bleibt bei fünf Pandemie-Patienten im Eberbacher Krankenhaus: einer Corona-Positiv und beatmet auf Intensivstation sowie zwei Verdachts- und zwei bestätigte Fälle isoliert auf Station.

In der Stadt Eberbach hat das Gesundheitsamt am Freitag fünf Neuinfektionen registriert und schreibt von nun insgesamt 25 ansteckenden Fällen, die in Quarantäne sind. Dies entspricht laut Gesundheitsamt 0,2 Prozent der Gesamtbevölkerung von 14.428 Einwohnern.

In Schönbrunn ist von Donnerstag auf Freitag zwar kein neuer Fall hinzu gekommen, aber im Kleinen Odenwald sind weiter 14 Personen (0,5 Prozent der 2824 Einwohner) akut erkrankt. Heddesbach hat wie gesagt seit Anfang März kein Positiv-Testergebnis mehr verzeichnet.

In Hirschhorn und Neckarsteinach gab es keine Neuinfektion, und es bleibt damit weiter bei drei bzw, 16 Akutfällen, in Oberzent stieg nach einer Neuinfektion die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu Erkrankten auf neun.

Zahlen im Landkreis steigen

Auf Ebene des Landkreises sind die Zahlen wie folgt angestiegen: Der Rhein-Neckar-Kreis zählte gestern 1009 ansteckende Fälle (nach 993 vom Vortag und 987 vor Ostern am Gründonnerstag, 1.April). Neuinfektionen gab’s am Freitag im Kreis 130, sechs weniger als tags zuvor (136). Die Vergleichszahl Ende März war 124. Seit Beginn der Pandemiezählung sind 18.162 Kreisbürger an Corona erkrankt, 130 mehr als am Donnerstag. Die Zahl gestern ist um 828 Infizierte höher als Ende März vor Ostern mit 17.334 Gesamtinfizierten.

Allerdings stieg auch die Zahl der Genesenen: gestern lag sie bei 16.779. Das sind 114 Menschen mehr als tags zuvor und 802 mehr als am Gründonnerstag mit 15 977. Verstorben sind im Kreis bislang 374 Coronapatienten. Am Mittwoch hatte es zuletzt einen Corona-Todesfall gegeben. Vor Ostern meldete das Gesundheitsamt am 31. März noch 370 Tote.

Die Entwicklung der Inzidenzrate (die zeigt, wie viele Erkrankungen es in den letzten sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner gibt – eine Größenordnung, die erst in der Zahl der Kreisbewohner eine Entsprechung hat), zeichnet für den Kreis zwischen Gründonnerstag und vergangenen Donnerstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts allerdings einen Rückgang von 145,7 auf 101,6. Der Donnerstagswert ist allerdings gegenüber dem Vortag (Mittwoch: 96,3) schon wieder angestiegen.

In den Nachbarkreisen lagen die RKI-Inzidenzwerte vom Donnerstag bei 99,6 (Neckar-Odenwald-Kreis, Vortag 96,3), bei 63,8 (Stadt Heidelberg, 60,7) und 72,4 (Odenwaldkreis, hier allerdings niedriger als am Vortag mit 75,5), sowie laut Heppenheimer Gesundheitsamt bei 85,9 im Kreis Bergstraße (Vortag 85,1).

Update: Freitag, 9. April 2021, 18.31 Uhr

20 aktive Fälle

Region Eberbach. (fhs) Bei weiter sinkenden Inzidenzwerten in den Landkreisen gab es Einzelneuinfektionen in verschiedenen Gemeinden. In der GRN-Klinik blieb es gestern bei einem beatmeten Coronapatienten auf der Intensivstation. Isoliert auf Station untergebracht worden sind vier: zwei Verdachtsfälle und zwei bestätigte Erkrankungen (Vortag: nur einer).

In der Stadt Eberbach gab es nach fünf Neuinfektionen gestern 20 ansteckende Fälle, in Schönbrunn sind es nach einer Neuerkrankung und drei Genesungen nun 16 Akutfälle. In Heddesbach ändert sich nichts am Stand von bisher 13 Infizierten und keiner Neuinfektion seit Anfang März. In Hirschhorn sind es nach einer Genesung derzeit drei Akutfälle. In Neckarsteinach gab es nach einer Genesung und fünf Neuinfektionen nun 16 ansteckende Fälle. Für Oberzent wurden drei Neuinfektionen gemeldet, so dass man in den letzten sieben Tagen acht Neuerkrankungen zählte.

Die durchweg gesunkenen Inzidenzwertangaben des Robert-Koch-Instituts für Mittwochabend lauteten für den Rhein-Neckar-Kreis 96,3 (Vortag 97,9), für die Stadt Heidelberg 60,7 (68,7), für den Neckar-Odenwald-Kreis trotz 29 Neuinfektionen am Mittwoch 80,8 (88,4) und für den Odenwaldkreis 72,4 (75,5). Der Kreis Bergstraße meldete von sich aus die Inzidenz 85,1 (96,3).

Update: Donnerstag, 8. April 2021, 18.31 Uhr

16 Menschen in Eberbach ansteckend

Region Eberbach. (fhs) Weil innerhalb der letzten Woche die Osterfeiertage lagen und da weniger Labortests erfolgten, werden die Fallzahlen und die Inzidenzwerte einen entsprechenden Sieben-Tages-Zeitraum dadurch verändert erscheinen. Darauf wiesen die Gesundheitsämter in den verschiedenen Landkreisen auch am Mittwoch nochmals ergänzend zu den niedrigeren Inzidenzwerten und Positiv-Ergebnissen hin. In der Stadt Eberbach sind allerdings nach zwei Neuinfektionen derzeit 16 Menschen (und damit zwei mehr als am Dienstag) ansteckend, in Schönbrunn nach zwei Genesungen nur noch 18. Heddesbach bleibt bei 0. In der GRN-Klinik verblieben von fünf Patienten zwei in der Statistik, ein Beatmungspatient auf der Intensivstation sowie ein bestätigter Fall isoliert auf Station.

In Hirschhorn sind es nach einer Genesung noch drei Akutfälle, in Neckarsteinach nach einer Neuinfektion aktuell zwölf. Weil Heppenheims Gesundheitsamt über Ostern keine Detailzahlen nannte, ist dies gegenüber der letzten Meldung vom Gründonnerstag ein Anstieg um vier Fälle. In Oberzent ist durch die Osterpause die Zahl von Dienstags noch 12 während der letzten Woche neu Infizierten auf gestern nun fünf gesunken.

Die (wie gesagt abgenommenen) Inzidenzwerte des Robert-Koch-Instituts mit Stand vom Dienstagabend lauten für den Rhein-Neckar-Kreis 97,9 (Vortag 116,2), für die Stadt Heidelberg 68,7 (71,2), für den Neckar-Odenwald-Kreis 88,4 (115,6) und für den Odenwaldkreis 96,2 (93,1). Der Kreis Bergstraße meldete von sich aus die Inzidenz 96,3 (95,9).

Update: Mittwoch, 7. April 2021, 18.32 Uhr

Fünf Corona-Patienten an GRN-Klinik

Region Eberbach. (fhs) Fünf Patienten im Zusammenhang mit Corona meldet die GRN-Klinik am ersten Tag nach den Osterfeiertagen: auf der Intensivstation liegt ein bestätigter Fall und wird beatmet. Isoliert auf Station sind drei Verdachtsfälle und ein positiv getesteter Patient. In der Stadt Eberbach stellte das Heidelberger Gesundheitsamt am Dienstag 14 aktuell ansteckende Fälle fest, einen weniger als am Vortag. In Schönbrunn sind es gleichbleibend 20 akut Erkrankte, in Heddesbach weiter niemand.

Für den Rhein-Neckar-Kreis wurden nach 28 Neuinfektionen 1038 aktive Fälle (82 weniger als am Ostermontag) registriert. Seit Pandemiebeginn sind 17.838 Menschen erkrankt und 16.427 genesen. Gestorben sind bislang 373.

Auch am Dienstag enthielten die Mitteilungen der Behörden den Hinweis, dass über die Osterfeiertage weniger PCR-Tests vorgenommen worden sind, so dass ein Absinken der Inzidenzraten auch dadurch mit bedingt sein kann. Das Robert-Koch-Institut hatte für den Rhein-Neckar-Kreis am Montag den Inzidenzwert 116,2 mitgeteilt, für die Stadt Heidelberg 71,2, für den Neckar-Odenwald-Kreis 115,6 und für den Odenwaldkreis 93,1. Das Heppenheimer Gesundheitsamt gab die Inzidenz für den Kreis Bergstraße am Montag mit 95,9 an. In der Stadt Hirschhorn blieb es beim Stand von vor den Osterfeiertagen, nach dem es keine Neuinfektionen gab und insgesamt seit Pandemiebeginn 86 Infektionen sowie sieben Tote. Für Neckarsteinach lauteten diese Zahlen 93 Infizierte und ein Toter, wobei es am Gründonnerstag noch 90 Infizierte waren. In Oberzent ging die Zahl der innerhalb der letzten sieben Tage neu Infizierten von 15 auf 12 zurück. Im Odenwaldkreis sind laut Erbacher Landratsamt mittlerweile mehr als 19.000 Impfdosen verabreicht worden (13.143 Erst- und 5964 Zweit-Impfungen).

In Aglasterhausen gibt es Stand gestern zehn ansteckende Fälle (minus drei im Vergleich zu vor einer Woche), in Neckargerach elf (plus zehn), in Neunkirchen einen (minus zwei), in Schwarzach sieben (plus zwei), in Waldbrunn einen Fall (minus zwei) und in Zwingenberg sechs Akutfälle (sechs mehr als vor sieben Tagen).

Update: Dienstag, 6. April 2021, 18.31 Uhr

35 aktive Fälle in der Region

Region Eberbach. (fhs) Über die Osterfeiertage gab es keine gravierenden Veränderungen bei den Corona-Zahlen. Teils rückgehenden Inzidenzraten steht eine unbekannte Anzahl erfahrungsgemäß über Sonn- und Feiertage behördlich noch nicht erfasster neuer Fälle gegenüber. Im Einzelnen: Im Rhein-Neckar-Kreis wurden gestern 77 Neuinfektionen auf jetzt 1120 ansteckende Fälle gezählt. In der Stadt Eberbach gab es nach zwei Neuinfektionen 15 Akut-fälle, in Schönbrunn 20, in Heddesbach keinen. Für Hirschhorn nannte das Gesundheitsamt mit 86 die gleiche Anzahl Infizierter wie am Gründonnerstag, mit 93 in Neckarsteinach drei Infizierte mehr. Die Zahl aktiver Fälle wurde nicht erwähnt, ebenso nicht in Oberzent. Hier stieg die Zahl der in den letzten sieben Tagen Positiv-Getesteten um eins auf nun 15. Die RKI-Inzidenzwerte für Samstag lauteten 128,0 (Rhein-Neckar-Kreis), 98,2 (Odenwaldkreis) und 144,8 (Neckar-Odenwald-Kreis). Der Kreis Bergstraße meldete Inzidenz 120,2.

Update: Montag, 5. April 2021, 18.13 Uhr

Derzeit 13 Fälle in Eberbach

Region Eberbach. (fhs) Leider kein Aprilscherz: nach sechs Neuinfektionen 13 ansteckende Fälle in der Stadt Eberbach, nach einem Neu-Positiv-Test 14 Akutfälle in Schönbrunn und zwei beatmete Patienten auf der Intensivstation der Eberbacher GRN-Klinik gehen aus den Meldungen von Donnerstag und Karfreitag hervor. Im Odenwaldkreis sind unter den 98 Neuinfektionen innerhalb der letzten Woche 14 Fälle in Oberzent - nach einem Anstieg um sieben Fälle am Dienstag kam jeden Tag eine weitere Neuinfektion hinzu.

Auch in Neckarsteinach stieg seit Montag die Zahl der akut Erkrankten von drei auf acht vor dem Feiertag, während sie in Hirschhorn mit vier in dieser Woche bislang gleich blieb. Und auch im Odenwaldkreis stieg die Zahl der kreisweit mit "Positiv" registrierten aktiven Fälle von 171 am Montag auf 234 am Donnerstag an. Im Rhein-Neckar-Kreis stieg die Zahl der ansteckenden Fälle nach kurzem Absinken von 949 am Montag auf 1 138 gestern; im Kreis Bergstraße von 739 auf 778, im Odenwaldkreis blieb die Zahl in diesem Zeitraum bei 201. Die jeweils letzen Inzidenzzahlen des Robert-Koch-Instituts lauten für den Rhein-Neckar-Kreis 145,7, für den Neckar-Odenwald-Kreis 112,1 und für den Odenwaldkreis 102,4. sowie nach Angabe des Heppenheimer Gesundheitsamts für den Landkreis Bergstraße 125,8.

Update: Freitag, 2. April 2021, 17.17 Uhr

>>> Hier geht es zum Corona-Ticker-Archiv <<<