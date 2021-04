Heidelberg/Eberbach (fhs) Für mehr Lockerungen auf lokaler und regionaler Ebene plädiert hatte Bürgermeister Peter Reichert – da, wo das Infektionsgeschehen dies ermögliche. Mit einer entsprechenden Forderung hatte Reichert sich an Landrat Stefan Dallinger gewandt und die Mail auch an alle Bürgermeisterkollegen im Rhein-Neckar-Kreis versandt. Auf RNZ-Anfrage gab Dallinger dazu jetzt ein Statement ab. Auch der zweite Bürgermeister in der Verwaltungsgemeinschaft mit Eberbach, Schönbrunns Gemeindeoberhaupt Jan Frey, äußerte sich.

"Gerne würde ich dem Einzelhandel und der Gastronomie eine andere Perspektive bieten, aber in Anbetracht der Infektionslage im Rhein-Neckar-Kreis lässt die aktuell gültige Corona-Verordnung keinerlei Öffnungsschritte zu", macht Landrat Stefan Dallinger gleich zu Beginn seiner Stellungnahme deutlich, dass Reicherts Ansinnen wohl kein Erfolg beschieden sein wird.

Durch das Überschreiten der Sieben-Tage-Inzidenz von 100 habe der Rhein-Neckar-Kreis bereits die "Notbremse" ziehen und die wesentlichen Lockerungsschritte wieder zurücknehmen müssen. Dallinger: "Der Inzidenzwert ist in den letzten Tagen in unserem Landkreis langsam aber stetig angewachsen und liegt mittlerweile bei fast 140." (Das Robert-Koch-Institut (RKI) bezifferte die Inzidenz bereits am Dienstag Abend auf 140,6, d.red.) Dallinger: "Meiner Ansicht nach sollten mögliche Öffnungsstrategien zumindest einem landeseinheitlichen Konzept folgen, das verbindliche Auswahlkriterien für etwaige Modellregionen oder -kommunen auf der Basis einer Landesstrategie enthält, um einen "Flickenteppich" unterschiedlicher Modelle zu vermeiden."

Länderübergreifend abstimmen

Diese Auffassung teile im Übrigen auch der Landkreistag Baden-Württemberg. Für noch besser erachtet Landrat Dallinger ein bundeseinheitliches Öffnungskonzept. "Daher habe ich mich bereits letzte Woche in meiner Eigenschaft als Verbandsvorsitzender der Region Rhein-Neckar mit einem Schreiben an die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentin und die Ministerpräsidenten der drei Bundesländer, auf die sich die Metropolregion Rhein-Neckar erstreckt, gewandt und darin vorgeschlagen, unsere Region für länderübergreifend abgestimmte Konzepte und Aktionen zu möglichen Öffnungsschritten und innovativen Teststrategien in der Corona-Pandemie zu nutzen." Gerade im Hinblick auf die vermehrten Virus-Varianten seien "wir alle" gefordert, Maßnahmen wie Abstands- und Hygieneregeln, Maskenpflicht und Testmöglichkeiten nicht zu vernachlässigen.

Damit will Dallinger erreichen dass die Infektionszahlen "nicht durch die Decke gehen", sondern mittelfristig wieder sinken. Dallinger: "So können wir nachhaltige Öffnungsschritte ermöglichen."

Schönbrunns Bürgermeister Jan Frey sagt, er könne Peter Reichert sehr gut verstehen, da er in Eberbach im Gegensatz zu Schönbrunn Druck der Einzelhändler und Gastronomen auszuhalten habe, die besonders unter den Vorgaben litten.

"Das ist ein heikles Thema" weiß Frey und verweist sowohl auf die Verantwortung für die Gesundheit der Bevölkerung wie gleichfalls für die Existenzgrundlage von Geschäftsleuten. "Man sieht ja, dass sich die Lage regional unterschiedlich entwickelt." Die beste Grundlage sei ein gutes Konzept; Frey verweist auf das Beispiel Berlins, bei dem mit negativem Testergebnis Geschäfte aufgesucht werden können – "wenigstens ein kleiner Lichtblick für den Einzelhandel".