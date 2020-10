Von Martina Birkelbach

Eberbach. Fast eine ganze Seite hat die öffentliche Bekanntmachung der Stadt Eberbach mit der "Allgemeinverfügung" in unserer gestrigen Ausgabe eingenommen. Die neuen Regeln sind da, doch müssen sie auch überwacht werden. "Natürlich wäre dazu insgesamt mehr Personal wünschenswert", sagt Bärbel Preißendörfer vom Eberbacher Ordnungsamt. Aber in Eberbach hält sich alles bislang in Grenzen, zumal die Bürger "sehr gesittet sind" und sich sowieso an die Regeln halten. Die Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes sind dennoch vermehrt auf Tour. Vorrangig überprüfen sie die Einhaltung der Maskenpflicht im Freien, die jetzt gilt, wenn Schlangen vor Geschäften entstehen. "Wir haben aber kaum Warteschlangen mehr", betont Preißendörfer. Diese gab es eher am Anfang der Pandemie, als die Geschäfte "so langsam wieder eine begrenzte Anzahl von Kunden hereingelassen haben". Derzeit hat sie nur vor einer Metzgerei mal eine Warteschlange gesehen, "aber das waren auch nur drei bis vier Kunden, und die hatten alle Masken auf".

Und auf dem Eberbacher Wochenmarkt, "wo es manchmal eng wird", gilt sowieso eine generelle Maskenpflicht, auf die von den Gemeindevollzugsbediensteten auch geachtet wird.

Der jetzt verbotenen "Gassenschank" ist für Eberbach irrelevant, da kein Gastwirt Alkohol "über die Straße" verkauft.

Am Montag und am Dienstag hat das Ordnungsamt alle Gastwirte auf die Sperrstunde (23 bis 6 Uhr) hingewiesen; "per Mail und telefonisch; wen wir so nicht erreicht haben, der wurde persönlich aufgesucht".

Die Eberbacher Polizei überwacht nun laut dem Mannheimer Pressesprecher Norbert Schätzle "im Rahmen der Streifentätigkeit" die Sperrstunde.