Von Martina Birkelbach

Eberbach-Rockenau. Zwei Dinge haben Livi Zimmermann (7), Ann-Kathrin Wiegel (26) und Dieter Wäsch (78) gemeinsam: Sie tanzen für ihr Leben gerne. Und: Sie tanzen alle beim Club Eulenspiegel. Livi ist beim Beuch in der Redaktion schon aufgeregt. Vor den Auftritten hat sie dann richtig Lampenfieber. "Das ist, wo man ganz arg aufgeregt ist", erklärt sie. Aber das Tanzen macht ihr viel Spaß. Sie freut sich darauf zu zeigen, was sie seit Juni vergangenen Jahres alles einstudiert hat. Livi steht beim Club Eulenspiegel seit 2018 mit den Eulenküken auf der Bühne. Und: Sie ist das Tanzmariechen. "Schon zum zweiten Mal", sagt sie ganz stolz.

"Wenn ich alleine als Tanzmariechen auf der Bühne stehe und einen Fehler mache, dann denken die Leute, es gehört dazu. Wenn ich mit den Eulenküken zusammen tanze, dann merken die Leute die Fehler", ist sie überzeugt. "Deshalb stehe ich lieber alleine auf Bühne".

Livi ist das jüngste aktive Mitglied bei den Eulen. Ihr Bruder Jonne ist auch Mitglied. "Aber der macht noch nix, der ist erst zwei. Bald macht der dann Büttenreden." Während also Jonne noch übt, steht Livis anderer Bruder Hannes bereits jetzt schon als Büttenredner auf der Bühne. Der ist schon elf und der macht auch bei den Eulenknappen mit". Livis Mama schreibt für Hannes die Büttenreden – "und die macht mit der Tina was". Papa Zimmermann macht währenddessen "nix". So kann man das nicht sagen. Er steht zwar nicht auf der Bühne, ist aber im Hintergrund sehr aktiv".

Donnerstags hat Livi immer Training. Das leiten Ann-Kathrin Wiegel und Lisa Richartz (28). Beide trainieren zusätzlich die Eulenfunken und stehen mit den Nachteulen auf der Bühne; Wiegel ist außerdem noch bei den Eulensternen aktiv. "Im Training klappt es mit Livi schon richtig super", freut sich Wiegel. Die gebürtige Rockenauerin hat 2012 ihr Abi am HSG absolviert, dann den Bachelor in Anglistik gemacht. Jetzt arbeitet sie bei den Johannes-Anstalten-Mosbach in Meckesheim, wohnt in Eberbach und absolviert zusätzlich ein Psychologie-Fernstudium.

Als Jugendliche hat sie Leistungsturnen beim Turnverein Eberbach gemacht und Sportakrobatik beim TSV Sensbachtal. Seit 2001 ist sie bei den Eulen aktiv; sie hat als Eulenküken angefangen und war zehn Jahre (2002 bis 2012, Trainerin Tina Freidel) Eulen-Tanzmariechen. Livi zu trainieren macht ihr viel Spaß, weil sie so ihr langjähriges Wissen und ihre Kompetenz weitergeben kann. "Außerdem gefällt mir der familiäre Zusammenhang bei den Eulen – das ist eine große Familie." Wenn nun ihr Sprössling Livi den großen Auftritt hat, wird Wiegel "seitlich an der Bühne" stehen.

Was Livi am meisten Spaß macht? "Rad, Spagat, Tanzschritte – alles gleich gerne." Sie besucht die zweite Klasse in der Steige-Grundschule, und auch dort gefällt ihr der Sportunterricht, zumindest das Rennen. Ihr Kleid beim Mariechenauftritt wird ein "altes" von Lisa Richartz sein, "orange und weiß mit viiiel Glitzer". Sie freut sich auch, wenn sie von Mona Menges geschminkt wird: "Die malt die Backen an". "Rouge und Make-up" erklärt Wiegel lachend; "dazu gibt’s viele Glitzersteinchen". Und wenn Livi groß ist, dann will sie in die Garde.

Fast ebenso leichtfüßig und grazil wie Livi über die Bühne schweben wird auch das älteste aktive Eulen-Mitglied: Dieter Wäsch. Der 78-Jährige hat das "bei der Bundeswehr gelernt". Allerdings tanzt er nicht alleine, sondern mit seinen Kumpels des Männerballetts. "Achterschritte, Akrobatik, Hebefiguren – da ist alles dabei." Die 15 Männer ab einem Alter von 26 Jahren sind nahezu alle durchweg fit und durchtrainiert. "Manche fangen schon ganz schön an zu schwitzen, wenn sie ihre Bäuche schwenken", sagt Wäsch. Er betont aber: "Es sind keine Schwangeren dabei". Wäsch ist seit 1990 beim Karnevalsverein Fröhlich-Pfalz in Mannheim und seit 1993 bei den Eulen. Er ist Eulen-Elferrat und macht auch "im Hintergrund" viel. Das Männerballett trainieren Steffi Müller-Heun und Ann-Kathrin Redder. "Einmal die Woche eineinhalb Stunden – das reicht." Wäsch: "Wenn wir keine Lust mehr haben, gehen wir von der Bühne und trinken ein Bier, da haben die Frauen keine Chance."

Das Rockenauer Eulen-Männerballett gibt’s seit 22 Jahren, Wäsch ist Gründungsmitglied. Er stand unter anderem schon als "Jim Knopf" und als "Schulmädchen" auf der Bühne, am wohlsten hat er sich im Tutu zu Schwanensee gefühlt als "Arielle, die Meerjungfrau". "Wir sind schon verrückte Hühner", sagt Wäsch über seine Truppe. Die Kostüme: "Immer kurz und knapp, bauchfrei und sexy". Und das Tollste: "Wenn wir mal einen Fehler machen, fällt’s gar nicht auf". Wäsch übt zwar nicht tanzend im Wohnzimmer wie Livi, dafür aber trainiert er auch in Haus und Hof.

Livi, Ann-Kathrin und Dieter: Ein tolles Eulen-Trio!