Eberbach/Heidelberg. (rnz/mare) Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat Strafbefehl gegen den 55-jährigen Busfahrer beantragt. Beim schweren Unglück in Eberbach am 16. Januar sind 43 Kinder und Jugendliche verletzt worden.

Der Antrag lautet auf Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung in 43 tateinheitlichen Fällen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Dem Angeschuldigten werde zur Last gelegt, aufgrund einer durch einen zu Boden gefallenen Gegenstand verursachten Ablenkung zunächst mit zwei Kraftfahrzeugen kollidiert und sodann in die Hauswand eines Gebäudes in Eberbach gefahren zu sein. Er habe so "mit dem von ihm gesteuerten Kraftomnibus fahrlässig die zum Teil erheblichen Verletzungen von 43 Personen verursacht", heißt es in der Mitteilung.