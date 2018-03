Von Felix Hüll

Oberzent. Der Wahlausschuss der Stadt Oberzent tritt heute, Freitag, 2. März, ab 19 Uhr im Beerfeldener Rathaus (Am Metzkeil 1) zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Unter Vorsitz von Wahlleiter Helmut Ulrich werden seine Mitglieder über die Wahlvorschläge zu den ersten Wahlen in der neu gegründeten Gesamtstadt zu entscheiden haben. Wahltermin ist Sonntag, 29. April.

Dabei geht es nicht nur allein um die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, sondern auch um die Wahllisten für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung und für die insgesamt 13 Ortsbeiräte der Stadt.

Offensichtlich ist die neue 10.200- Einwohner-Kommune - flächenmäßig immerhin die drittgrößte Stadt Hessens - so attraktiv, dass sich als hauptberufliches Magistratsmitglied und Verwaltungschef insgesamt sieben Kandidaten beworben haben. Dabei haben die Bürger der ehemals selbstständigen Gemeinden Rothenberg, Sensbachtal, Hesseneck und Beerfelden Auswahl unter den verschiedenen politischen Ausrichtungen: neben direkt von politischen Parteien präsentierten oder unterstützten Bewerbern treten zudem zwei Einzelbewerber an. Im Einzelnen sind es (in der alphabetischen Abfolge ihrer Nachnamen) Oliver von Falkenburg (CDU), Thomas Ihrig (SPD), Erik Kadesch, Christian Kehrer, Andreas Krauch (FDP), Thomas Väth (Grüne) und Claus Weyrauch (ÜWO).

Früh schon bekannt war die Kandidatur des früheren Bürgermeisters von Hesseneck, Thomas Ihrig. Der 52-Jährige stand über zwei Jahrzehnte der kleinsten Gemeinde Hessens vor und signalisierte schon früh, dass er unter den vier Amtskollegen Gottfried Görig, Hans Heinz Keursten und Egon Scheuermann derjenige ist, der auch künftig in der Stadt Oberzent in Magistrat und Rathaus weiter wirken möchte. Nimmt man Ihrig als Vertreter der finanzschwächsten der vier Fusionsgemeinden, positioniert sich auf der anderen Seite Claus Weyrauch aus der "Skeptikergemeinde" Rothenberg, deren Bürger mit die größten Vorbehalte einer Fusion gegenüber hatten. Wie Ihrig gehört der 50-jährige Unternehmensberater Weyrauch aktuell der Übergangsstadtverordnetenversammlung der Stadt Oberzent an und war seit 2016 Rothenberger Gemeindevertreter. Die Überparteiliche Wählergemeinschaft Oberzent (ÜWO) unterstützt ihn als Kandidaten.

Überraschend und vergleichsweise kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist hat Christian Kehrer seinen Hut in den Ring geworfen: Ab 2008 begleitete der heute 42-Jährige als Verwaltungsleiter des Zweckverbandes KommunalService Oberzent das Zusammenlegen von Verwaltungsdienstleistungen und begleitete Projekte, die letztlich in den Fusionsprozess der vier Gemeinden mündeten. Kehrer war 2001 bis 2006 als Parteiloser Mitglied der SPD-Kreistagsfraktion und 2005 bis 2015 Gemeindebrandinspektor in Rothenberg.

Der 59-jährige Landwirt Andreas Krauch ist FDP-Stadtverordneter und Vorsitzender der Windradgegner-Bürgerinitiative "Gegenwind Beerfelden-Odenwald". In Beerfelden war Krauch bei einer Bürgermeisterwahl bereits gegen Gottfried Görig angetreten. Bei der Kommunalwahl 2016 erzielte er mit einem neu gegründeten FDP-Ortsverein 20 Prozent der Wählerstimmen.

Für die CDU geht der 32-jährige Oliver von Falkenburg ins Rennen: er wohnt als gebürtiger Niederbayer seit sechs Jahren im hessischen Unter-Sensbach und arbeitet bei der Unteren Naturschutzbehörde im (Nachbar-)Kreis Bergstraße. Er ist Vorstandsmitglied der CDU und der Jungen Union im Odenwaldkreis sowie im CDU-Stadtverband Oberzent.

Der Bürgermeisterkandidat der Grünen, Thomas Väth (52) ist Sprecher des grünen Kreisverbandes. Zusammen mit seiner Frau vertreibt er in einem Unternehmen in Beerfelden-Gebhardshütte das von ihm erfundene selbst hergestellte Drainagekissen Flowerpad.

Der 53-jährige Kriminalrat Erik Kadesch ist derzeit kommissarischer Leiter der Polizeidirektion Bergstraße in Heppenheim. Er besitzt einen Bauernhof in Airlenbach, hat aber auch schon in Rothenberg und Beerfelden gewohnt. Kadesch tritt als Parteiloser zur Bürgermeisterwahl in einer eigenen Worten zufolge "unabhängigen Kandidatur" an.