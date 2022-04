Hirschhorn. (MD) Die Bürgermeisterwahl am 3. Juli nimmt an Fahrt auf. Mit Martin Hölz hat nun nach Amtsinhaber Oliver Berthold und SPD-Kandidat Thomas Wilken ein dritter Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen. Der (noch) 42-jährige Sozialwissenschaftler Hölz hat eigenen Angaben zufolge Soziologie, Jura und Religionswissenschaften studiert und ist Magister Artium. Davor absolvierte er eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Beruflich ist er als Referent an der Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg, einer recht neu gegründeten Einrichtung am Centre for Advanced Studies der Dualen Hochschule BW in Heilbronn tätig. Er ist getrennt lebend und Vater zweier Kinder.

Seit 2003 wohnt er in Hirschhorn und gehörte von 2011 bis 2021 der Stadtverordnetenversammlung in der Fraktion von Profil Hirschhorn an, wo er auch deren Sprecher und stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher war. Hölz bekräftigte aber, dass er als unabhängiger Kandidat antreten werde.

"Im Amt des Bürgermeisters sehe ich die Möglichkeit, mich noch stärker für die Belange unserer Stadt einsetzen zu können", erklärt Hölz zur Motivation für seine Kandidatur. Gemeinsam mit der Bürgerschaft möchte er an einer positiven Weiterentwicklung der Stadt und ihrer Stadtteile arbeiten. "Mit meinen beruflichen Kompetenzen und ehrenamtlichen Erfahrungen in der Kommunalpolitik bin ich der Ansicht, wertvolle Beiträge leisten zu können", teilt er mit.