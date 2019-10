Heddesbach. (fhs) Über das große Interesse der Bürger an der offiziellen Kandidatenvorstellung zur Heddesbacher Bürgermeisterwahl vom 10. November freute sich Bürgermeister Hermann Roth als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses: "Das ist nicht so wie das letzte mal bei mir, wo ich ein bisschen allein da stand." Die vier Bewerber Volker Reibold, Martina Tavaglione-Nestola, Heinz Beisel und Karl Lösch (in dieser Reihenfolge der Abgabe ihrer Unterlagen) präsentierten sich jetzt 151 Besuchern im übervollen Bürgersaal des Rathauses.

Jeder hatte zehn Minuten Redezeit ohne Beisein der Mitbewerber. Es folgte eine Fragerunde mit allen Vieren am Stirnseitentisch. Dabei richteten bis auf zwei Männer überwiegend Frauen Fragen an die Bewerber.

Alle Kandidaten sprachen sich für die weitere Selbstständigkeit Heddesbachs als zweitkleinste Gemeinde Baden-Württembergs aus. Alle wollen daher durch Ertüchtigen der Abwasserentsorgung auf das Auslaufen der Genehmigung der Teichkläranlage in 2020 reagieren, ebenso auf die Ablehnung eines Heddesbacher Kindes im Kindergarten Langenthal, in dem bislang landesgrenzenübergreifend 17 Plätze für Heddesbacher zugänglich waren. Ein eigener Kindergarten stärke die Attraktivität des Orts für junge Familien ebenso wie der Ausbau des vergleichsweise guten Internets und vor allem noch der beklagten schlechten Mobilfunkversorgung.

Alle vier Bewerber profitieren davon, dass schon im Dezember 2019 die Taktzeiten im Busverkehr zwischen Waldmichelbach und Hirschhorner Bahnhof Heddesbach besser und verlässlicher anbinden wird - diese Wahlkampfaussage wird bereits vor Dienstantritt der oder des Roth-Nachfolgenden Wirklichkeit.

Volker Reibold setzt darauf, dass ihn seine bisherigen Leistungen in 25 Jahren Gemeinderatszugehörigkeit und im gesellschaftlichen Leben Heddesbachs zur Wahl empfehlen. Tina Tavaglione dankte dafür, dass sich die Leute bei ihrem Besuchen an der Haustür ("ein Kampf ist der Wahlkampf eigentlich nicht") so viel Zeit nahmen. All die Dinge und Wünsche, die sie da erfuhr, habe sie sich notiert und wolle sie im Fall ihrer Wahl angehen oder aber dem Gewählten als Liste übergeben. Um das Vereinsleben zu erhalten, setzt Heinz Beisel darauf, dass sich die Eltern ihrer Kinder annehmen sollten, um den überalterten Vereinen den erhofften Nachwuchs zu verschaffen. "Ohne Vereine stirbt das Dorf", weiß Volker Reibold, und Karl Lösch verweist auf das erfolgreiche Vorbild der Jugendfeuerwehr.

Wie sie ihre Pläne konkret angehen wollen, fragen vor allem Frauen, nur zwei Männer treten ans Saalmikrofon. Karl Lösch weiß, das die anstehenden Themen viele Gespräche erfordern, kann aber bei machen laufenden Vorgängen wie Gemeinderat Reibold nicht aus nicht-öffentlicher Sitzung berichten. Tina Tavaglione verweist noch auf ihre Managementfähigkeiten aus einer Werbeagentur, als Büroorganisatorin eines Mittelständlers sowie als Mutter. Und Heinz Beisel wiederholt bei der Frage nach Beseitigen der Funklöcher im Mobilfunknetz, dass er auch darauf keine Antwort geben könne, es tue ihm leid.

Das sagten die Kandidaten bei der Fragerunde

Volker Reibold

Volker Reibold. Foto: Hüll

Volker Reibold möchte "eine politische Stimme sein, die die bewährte Arbeit meiner Vorgänger fortsetzt, aber auch eigene Impulse setzt". Der 63-jährige Nebenerwerbsunternehmer mit land- und forstwirtschaftlichem Betrieb verweist auf seine Sachkenntnis durch seine 25-jährige Tätigkeit im Gemeinderat, listet als Zukunftsprojekte Ortskernsanierung, Kindergarten, Kläranlage, schnelles Internet, niedrige Pro-Kopf-Verschuldung sowie den Erhalt der Selbstständigkeit der Gemeinde auf. Im Fall seiner Wahl werde er die Arbeitszeit beim Getränkehersteller Falter verringern. Der Vater zweier Söhne appelliert an die Heddesbacher, die Chance der Auswahl unter vier Kandidaten auch zu nutzen und wählen zu gehen. (fhs)

Martina Tavaglione-Nestola

Martina Tavaglione-Nestola. Foto: Hüll

Martina Tavaglione-Nestola steht auf dem Wahlzettel, auch wenn sich die 42-jährige "vertretende Lehrkraft" an der Grundschule Schönmattenwaag und Bürgermeisterwahlkandidaten von 2017 in Wald-Michelbach lieber als Tina Tavaglione präsentiert. Die Mutter dreier Kinder spricht selbstbewusst und sicher über Probleme Heddesbacher Daseinsfürsorge, die langen Atem erforderten und nicht in einer Amtszeit allein zu lösen seien. Ihren Wohnsitz will sie nicht aus dem benachbarten Flockenbusch nach Heddesbach verlegen, da sie in wenigen Minuten die eineinhalb Kilometer zurücklegen könne. Ihre bisherigen Ehrenämter in Hessen wolle sie im Fall ihrer Wahl allein schon aus Zeitgründen aufgeben. (fhs)

Heinz Beisel

Heinz Beisel. Foto: Hüll

Heinz Beisel erklärte mehrfach in der Fragerunde, "dazu kann ich jetzt nichts sagen, tut mir leid". Der 63-jährige Rentner und frühere Kfz-Mechaniker sagt, er fühle sich als Ur-Heddesbacher in der Lage, die Belange der Heddesbacher Bürger vertreten zu können" Neben Kindergartenorganisation nach Wilhelmsfelder Vorbild mit dem Verein Postillion in aufgestellten Containern, einem attraktiveren Verkehrsnetzwerk und dem Ertüchtigen der Kläranlage bei gleichzeitigem Erhalt der Selbstständigkeit Heddesbachs gehören zu seinem Programm ein überprüfen und Verbessern der Fahrbahnbeschaffenheit, Bereitstellen von Bauplätzen, Verkaufswagen für Lebensmittel, Jugendfahrradparcours sowie ein Zaun am Fußballplatz. (fhs)

Karl Lösch

Karl Lösch. Foto: Hüll

Karl Lösch erklärte seinen späten Entschluss zur Kandidatur mit der Erkenntnis, dass er als Rentner ab 2020 monatlich 160 Stunden Zeit übrig habe, die er der Gemeinde zur Verfügung stellen könne. Der Schönauer will aber keinen Wohnsitz in Heddesbach nehmen, weil er auch als Bürgermeister in maximal zehn Minuten vor Ort sein könne. Seit 1990 sei er für alle Gemeindegeschäfte Heddesbachs zuständig und kenne die meisten Bürger persönlich. Sein Abhandeln der Zukunftsaufgaben machte deutlich, dass er die Zahlen, Zuschussanforderungen und Zeitrahmen nicht erst sei gestern im Schlaf parat hat. Die Ziele für den Ort will er bei solider Finanzpolitik "mit Ausschöpfen aller möglichen Fördermittel" erreichen. (fhs)