Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Der Münchener Medizinethiker Georg Marckmann brachte sie am Weltblutspendertag ins Gespräch: die mögliche Vergütung von Blutspenden mit 25 Euro pro Stunde. Er argumentierte damit, dass erstens das DRK als bundesweit größter Sammler der Ressource Blut diese ja auch nicht kostenlos weitergebe, sondern teuer verkaufe. Dass es zweitens nur fair wäre, Menschen, die ihre Zeit und ihr Blut zur Verfügung stellen, dafür eine Aufwandsentschädigung zu geben. Und es drittens interessant wäre herauszufinden, ob sich dies auf die Spendenbereitschaft auswirkt, die das vorhandene Potenzial erkanntermaßen weit unterschreitet. Auch in Eberbach, Schönbrunn und Hirschhorn ruft das Rote Kreuz regelmäßig zum Blutspenden auf und verweist mit diesen Aufrufen stets auf die Wichtigkeit ausreichender Blutreserven für lebensrettende Maßnahmen und drohende Versorgungsengpässe. Wie sieht das vor Ort aus: Könnte ein finanzieller Anreiz anstelle des üblichen Imbisses womöglich mehr Menschen in der Region als bisher zum Blutspenden veranlassen? Und was spräche aus Sicht der DRK-Aktiven gegen eine Vergütung? Diese und andere Fragen richteten wir an die Ortsverbände. In Eberbach und Hirschhorn wurden wir damit aber direkt an die zentralen Stellen weitergereicht. Nur in Schönbrunn fanden sich Verantwortliche selbst zu knappen Stellungnahmen bereit. Tenor: Nein zur Aufwandsentschädigung, Blutspenden ist "Herzenssache". Roland Schilling (Schönbrunn): "Die DRK-Dienste sind auf Freiwilligkeit und das Ehrenamt aufgebaut".

Die Antworten für den gesamten hiesigen Raum gab uns als Sprecherin des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg - Hessen Stefanie Fritzsche von Frankfurt aus. Nach ihrer Darstellung ist eine Vergütung nicht die ausschlaggebende Motivation zum Blutspenden beim Roten Kreuz. Studien und Umfragen belegten vielmehr, "dass der Gedanke des uneigennützigen Helfens von Mitmenschen aus der eigenen Region im Vordergrund steht". Laut Fritzsche ist es durch "sehr engagierte, langjährige" Blutspender - auch und besonders im Kreis Bergstraße - bisher zum Beispiel gelungen, "zu jedem Zeitpunkt die Versorgung der südhessischen Kliniken ausnahmslos zu gewährleisten". Zu den möglichen Anreizen für Spender zählt Fritzsche auch den mit der Blutspende verbundenen Gesundheitscheck.

Insgesamt sind der DRK-Sprecherin zufolge die Blutspendezahlen in der Region als stabil einzuschätzen, auch bezogen auf Erstspender. So kamen 2017 in Eberbach 535 Spendewillige, in Hirschhorn 203 bei jeweils drei Terminen und in Schönbrunn 106 zu einem Termin. Ein Jahr zuvor wollten in Eberbach 566, in Hirschhorn 219 und in Schönbrunn 106 Personen Blut spenden. Tatsächlich zur Spende zugelassen wurden dann zwischen zehn und 65 Personen weniger, sodass nach Angaben Fritzsches in allen drei Kommunen im Jahr 2017 insgesamt 776 mal Lebenssaft fließen konnte, im Vorjahr 799 Mal. Die Zahl der Erstspender lag in Eberbach bei 37 bzw. 38, in Hirschhorn bei 15/10 und in Schönbrunn bei jeweils 8.

Aber was spricht unabhängig von der "Herzenssache" (Fritzsche) gegen einen finanziellen Anreiz zum Blutspenden? Zumal das DRK selbst offenbar 270 Euro pro Liter Blut erlöst. Der den DRK-Diensten zugrunde liegende Ethische Kodex verlangt, dass Blutspenden unter allen Umständen freiwillig sein muss, und finanzieller Gewinn weder für Spender noch für Betreiber ein Motiv darf sein, erklärt Stefanie Fritzsche. Also "insbesondere soziale Zwänge dürfen keine Rolle spielen". Niemand soll aus finanzieller Not zum "Spenden" kommen.

Das DRK selbst verkaufe die Blutspenden nicht, widerspricht Fritzsche, sondern gebe sie zum Selbstkostenpreis ab, genauer: "Wir geben die unter Einsatz von professionellem Personal und aufwendiger Technik hergestellten Blutpräparate zu einem Preis an die Kliniken ab, der alle zuvor aufgewendeten Kosten deckt". In diesen Aufwand fließen unter anderem auch Transport, Laboruntersuchungen, Weiterverarbeitung und dauerhaft hohe Investitionen in "die Infrastruktur und die Sicherheit der Blutprodukte", zählt Fritzsche auf.

Dass das Rote Kreuz 70 Prozent des bundesweit benötigten Blutes bereitstellen kann, ist der DRK-Sprecherin zufolge so nur durch den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer in den Ortsvereinen zu leisten - dadurch, dass ihr Engagement ebenso wie das der Spender unentgeltlich ist. Für die Ausrichtung der Blutspendeaktionen geht ihr zufolge aber DRK-Geld an die regionalen Verbände.

Für den Ortsverband Schönbrunn spricht sich Roland Schilling dafür aus, die Blutspender anstatt mit Geld lieber mit einer guten Atmosphäre beim Spendetermin zu gewinnen, mit Betreuung, Essen und anderen Annehmlichkeiten. Außerdem müsse darauf geachtet werden, dass die einzelnen Spendetermine in der Region besser aufeinander abgestimmt und beworben werden.