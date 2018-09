Von Christofer Menges

Eberbach. Frankreich hat musikalisch weit mehr zu bieten als die Chansons von Edith Piaf, Gilbert Becaud oder Mireille Mathieu. Im deutschen Nachbarland gibt es eine quicklebendige Hiphop- und Rapszene.

Dazu trägt auch ein Eberbacher bei: Mit französischem Hiphop und Rap ist Patrick Ihrig alias Patrick Libéral schon seit zehn Jahren immer wieder auf Tour, in Clubs, Kneipen, auf Festivals. Im Mai stellte er in Mannheim seine neue CD "Mon année 2018" vor. Vorigen Freitag gab er im Strandgut am Campingplatz einen seiner seltenen Auftritte in seiner Heimat Eberbach.

Hiphop auf Französisch funktioniert. Die Sprache hat ihre eigene, fließende Melodie, einen viel leichteren Beat und wer die Texte nicht versteht, kann sich alleine davon schon mitreißen lassen. Das funktioniert auch im Strandgut.

Die 20 Zuhörer klatschen mit, singen mit, machen mit. Das ist letztlich auch das, worum es Patrick Libéral geht: die Leute mit positiver Energie anstecken. Den Song dazu gibt es auch: "Nous restons positifs". Dabei haben seine Texte durchaus Tiefgang, erzählen von dem, was im Leben zählt ("L’humanité"), der Flüchtigkeit des Augenblicks ("C’est pas de pot"), dem Überleben, wenn das Leben auf der Kippe stand ("Réanimé").

Zu jedem seiner Songs hat Libéral eine kleine Geschichte zu erzählen. Dabei bringt er das Kunststück fertig, zu rappen und gleichzeitig zu den Samples aus der Loopstation auch noch Gitarre zu spielen, mal verzerrte E-Gitarre, mal akustisch. Zwischendrin singt er auch deutsche oder mehrsprachige Texte.

Seinen Song "L’eau pour tous" (Wasser für alle), den er für die Wasserhilfsinitiative "Viva con Agua" geschrieben hat, spielt er erstmals live in einer Reggae-Version. Für eine zungenbrecherische Scratcheinlage als menschliche Beatbox gibt es Szenenapplaus.

Einiges ist improvisiert, aber Spaß macht es immer. Patrick Libéral ist eine One-Man-Show, die zwei Stunden lang gute Laune verbreitet und französisches Lebensgefühl ins Strandgut bringt. Unter vier Zugaben lässt ihn das Publikum nicht gehen.

Und wenn es nach Strandgut-Betreiberin Susanne Götz geht, soll es auch nicht sein letzter Auftritt im Bistro am Neckarufer gewesen sein: Ihr Tür stehe immer "sperrangelweit offen".

Info: Am Freitag, 21. September, veröffentlicht Patrick Libéral ein neues Video zum Zehnjährigen seines Songs "Une semaine à Paris" auf YouTube. Im Strandgut sind am Samstag, 20. Oktober, um 20 Uhr die Burning Candles mit Folkrock zu hören.