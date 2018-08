Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Alexandra (14) und Emrullah (14), Selina (13), Miriam (11), Lukas (11) und Denise (9) sind beim Evangelischen Bezirkskirchentag am Sonntag auf dem Leopoldsplatz mit Feuereifer dabei, wenn es gilt, die Besucher auf ihre Unicef-Aktion aufmerksam zu machen.

Die einen verteilen Liedblätter fürs Volksliedersingen mit Kirchenmusikdirektor Achim Plagge und bitten dabei um einen kleinen Obolus fürs Spendenkästchen. Die anderen stehen an ihrem Stand, informieren Passanten über ihre Aktionen und freuen sich, wenn das eine oder andere im Religions- oder Kunstunterricht selbst gebastelte Teil gegen eine freiwillige Gabe den Besitzer wechselt.

"Segensreich" lautet das Motto des Bezirkskirchentages,. Segensreich wollen auch die Kinder und Jugendlichen der Dr.-Weiß-Förderschule sein - für bedürftige Altersgenossen weltweit. "Weil wir nicht tatenlos zusehen wollen, wenn Menschen sterben", haben sie auf ein Plakat geschrieben, auf dem sie zeigen, mit welchen Aktionen sie bereits Spendengelder erwirtschaftet haben.

"Wir wollten gerne was machen, damit es Kindern in armen Ländern besser geht", sagt Emrullah. "Die brauchen unsere Hilfe. Da haben wir beschlossen, das Kinderhilfswerk Unicef zu unterstützen." Emrullah ist Moslem und geht in die 8. Klasse. Er nimmt dort auch am überkonfessionellen Religionsunterricht teil. "Wir machen in der Schule manchmal Projekte, zum Beispiel einen Waffelstand, oder wir backen Pizzabrötchen", erzählt der hochgewachsene 14-Jährige weiter. "Die werden dann in der Pause verkauft." Zweimal haben die Schüler auch schon an einem Info-Stand beim Wochenmarkt um Unterstützung aus der Bevölkerung gebeten.

Gemeinsam mit Religionslehrerin Sirkka Zimmermann wird dann überlegt, in welches Unicef-Projekt das gesammelte Geld fließen soll. Wurde bei einer früheren Aktion zum Beispiel die Anschaffung von Heften und Schulranzen für notleidende Kinder unterstützt, so war es bei einer anderen das Beschaffen von Ernährungspaketen, Impfstoffen oder Wasserreinigungstabletten.

"Schüler aller Klassen, von der dritten bis zur neunten, haben sich schon an den Aktionen beteiligt", freut sich Lehrerin Zimmermann.

593 Euro haben die Jungs und Mädels im zurückliegenden Schuljahr zusammengebracht. Das beim Bezirkskirchentag gesammelte Geld wird nun das Spendenbarometer sicher noch ein Stück weiter in die Höhe treiben.