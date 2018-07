Wie hoch soll hier an Schwanheimer Straße und Auweg um Bank und Bäckerei herum gebaut werden dürfen? Anwohner sammelten in kurzer Zeit 518 Unterschriften unter den etwa 3200 Neckarwimmersbachern. Im Gemeinderat, der Bürgervertretung von 14 600 Eberbachern, ging’s darum, die Möglichkeiten im Bebauungsplan festzulegen. Foto: Felix Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach-Neckarwimmersbach. Bis zur Wiedervorlage der beabsichtigten Bebauungsplanänderung für das Areal rund um Bankfiliale und Bäckerei an Schwanheimer Straße und Auweg in Neckarwimmersbach sollen die jüngsten Bürgereinsprüche eingearbeitet werden. Anstatt über die aus Verwaltungssicht doch bereits hinreichend ausgearbeitete Beschlussvorlage abzustimmen, vertagte das Gremium einstimmig eine Entscheidung nach entsprechendem Geschäftsordnungsantrag von Bürgermeister Peter Reichert.

Karl Emig ist nicht der Mann, der sich täuschend echt verstellen kann: dem Leiter der Eberbacher Bauverwaltung waren seine eigentlichen Gedanken leicht anzusehen. Er erläuterte zwar geduldig jedes offensichtlich strittige Detail der geplanten achten Änderung des Bebauungsplans Nr. 21 "Brunnengarten-Heuacker".

Aber seine laute Stimme, das Tempo der aufeinander folgenden, wie Gewehrsalven abgefeuerten Erklärungen und seine Körpersprache mit offenem Blick gerade heraus auf die Neckarwimmersbacher Aktivisten, die 518 Unterschriften gegen die Änderung gesammelt hatten, besagten eben das genaue Gegenteil.

Die protestierenden Anwohner um Sabine Umminger, Tanja Häffner und Alexander Schwab nahmen an der Ratssitzung teil. Sabine Umminger hatte eingangs in der Bürgerfragestunde ihr Anliegen kurz zusammenfassend vortragen können. Danach saßen sie weitere zehneinhalb sie offensichtlich weniger interessierende Tagesordnungspunkte ruhig ab, bis Bürgermeister Peter Reichert nach der vorab festgelegten Tagesordnung ihr Anliegen als "Zwölftens" im Ratsrund aufrief und Karl Emig loslegte.

Der Gesamteindruck seiner Ausführungen zeigte, wie gründlich sich das Stadtbauamtsteam missverstanden und von Bürgern und ihren Vertretern gegängelt fühlt in dieser Angelegenheit, bei der man doch nur "sehr verträgliche Veränderungen" vorgeschlagen habe. Diese Bebauungsplanänderung unterscheide sich im Prinzip nicht im geringsten von anderen Verfahren dieser Art in Eberbachs Verwaltungspraxis.

Emig: "Ich verwahre mich ganz stark dagegen, dass wir bei einer allgemeinen Planung die Interessen eines Investors bevorzugt haben sollen."

Mit den Änderungen sollen großzügigere Möglichkeiten geschaffen werden, damit in dann besser für Wohnungsbau handhabbaren Baufenstern neuer gefragter Wohnraum auf sonst weiter Baulücken bleibenden Freiflächen geschaffen werden kann.

Punkt für Punkt arbeitete sich Emig im Vortrag durch das Vorher-Nachher bei Grundflächen- und Geschossflächenzahl, Traufhöhenvorgaben mit Voll- und Dachgeschossen bei variierenden Gebäudeformen mit Flach-, Pult-, Walm- und Satteldach und die über die Jahre sich immer wieder verändernden Vorgaben der Bauordnung. Festzuhalten bleibt, dass schon im bestehenden Bebauungsplan Bauherren höhere Gebäude hätten errichten können, ihre Möglichkeiten aber nicht ausgeschöpft hatten.

Auf die Forderung der Unterschriftensammler, nun nichts Höheres mehr als die umgebenden Bestandsgebäude zuzulassen, sekundierte Bürgermeister Peter Reichert die Ausführungen seines Bauamtsvertreters Emig mit Verweis auf die Planungshoheit der Kommune und die dabei allgemein vereinbarten Regeln: "Wir können nicht sagen, ein Nachbar darf nicht höher sein wie das schon da stehende Nachbarhaus. Es gilt die Freiheit, den allgemeinen Bebauungsplan auszunutzen."

Reichert und Emig versuchten den Gemeinderäten und dem Besuchern zu erklären, dass im Rahmen des Verfahrens in der Offenlage die Einsprüche aufgenommen und von der Verwaltung bewertet werden. Nach Ablauf der Frist dafür sei dann an einen Informations-Termin ähnlich des Informationsabends über das Hallenbad-Gutachten auch für diese Planänderung in Neckarwimmersbach gedacht. Der bereits vorhandene Investor solle gefragt werden, ob er bereit wäre, dort seine konkreten Pläne ebenfalls vorzustellen.

AGL-Ratsherr Peter Stumpf: "Ich bitte darum, dass die Bürgereingaben stärker berücksichtigt werden." Kerstin Thomson (AGL) ist wichtig, dass in den Skizzen die "maximale Gebäudehöhe" festgelegt wird.

Emig konnte sich nicht verständlich machen mit seinem Hinweis, dass Thomson und Baufachleute unter diesem Begriff Unterschiedliches verstehen. Die Verwaltung habe die rechtsverbindliche Interpretation gewählt.

Georg Hellmuth (CDU): "Das Maß wird zu groß angegangen. Wir sind fürs Bauen. Aber hier muss man die Grenze im Blick behalten." Die Gretchenfrage sei doch, wie man da "das verträgliche Maß für alle Interessen gemeinsam" hin bekomme. Das soll nun über die Sommerpause hinweg geschehen.