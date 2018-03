Eberbach. (me) Wegen Baumfällarbeiten am Hang wird die Landesstraße L595 zwischen Eberbach und Pleutersbach von voraussichtlich Samstag bis Sonntag, 24. bis 31. März, tagsüber zwischen 7.30 und 17.30 Uhr vollständig gesperrt. Die Zufahrt zur Au und zum Gewerbegebiet Süd bleibt von Eberbach aus weiterhin möglich.

Die Vollsperrung erfolgt, weil laut Stadtverwaltung das Gelände so steil ist, dass während der Arbeiten Stämme und Felsen auf die Straße stürzen könnten. Außerdem werden Bäume gefällt, die für den Verkehr gefährlich werden könnten. Damit die Sperrung schnellstmöglich wieder aufgehoben werden kann, soll auch am Sonntag gearbeitet werden. Am Karfreitag ruhen die Arbeiten.

Die Umleitung wird über Schwanheim, Schönbrunn und Allemühl ausgeschildert. Die Linienbusse fahren planmäßig. Fußgänger werden gebeten, den Radweg entlang des Neckars zu nutzen.