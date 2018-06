Ein Baum ist geradezu ein Muster an Effizienz, weiß Stadtförstereileiter Siegfried Riedl (unser Bild) - und macht das auch an der Esskastanie fest. Vorzeitig abgeworfene Früchte sind gewissermaßen Ausschuss, auf jeden Fall nicht vom Feinsten. Foto: Jochen König

Von Jochen König

Eberbach. Seit 1989 wird der Baum des Jahres von einer Stiftung gekürt. 1989 war dies die Stieleiche, es folgten so unterschiedliche Bäume wie Vogel-Kirsche, Elsbeere, Wildapfel, Winter-Linde, Feld-Ahorn und Europäische Lärche. Dieses Jahr ist es als inzwischen 30. Baum des Jahres die Esskastanie (Castanea sativa), die übrigens mit der Rosskastanie nicht verwandt ist. Neben dem Klassiker "heiße Maronen" können die Esskastanien in Form vieler Rezepte zubereitet werden: Suppen, Torten, Bratenfüllungen, Süßspeisen und Brot sind nur einige Beispiele dafür.

Derzeit blühen diese Bäume gelblich-weiß - und sie duften auf nicht von jedem als angenehm empfundene, ganz charakteristische Weise. Davon kann man sich etwa am Breitenstein in der Nähe des Schollerbuckels überzeugen. Wir trafen uns dort mit Siegfried Riedl, dem Leiter der Stadtförsterei Eberbach zum Interview.

Herr Riedl, wo in Eberbach findet man Esskastanienbäume?

Siegfried Riedl: Zusammenhängende Bepflanzungen findet man hier am Breitenstein und etwa auch auf der anderen Neckarseite, in Neckarwimmersbach im sogenannten Schulwald. Neben diesen Bepflanzungen, die auf den örtlichen Rotary Club hier und auf Schüler dort zurückgehen, kommen die Bäume auch einzeln durch natürliche Verjüngung vor.

Ist der Bestand dieser Bäume in Eberbach im Wachsen begriffen oder geht er zurück?

Er ist weitgehend stabil. Sehen wir im Bestand unseres Forstes Esskastanienbäume, die etwa auf das Verscharren der Samen durch Vögel oder Eichhörnchen zurückzuführen sind, so hegen und pflegen wir diese Bäume in unserem Mischbestand, wo es Sinn macht. Das heißt, dass der Baum Raum und Sonne hat und nicht etwa dem Konkurrenzdruck benachbarter anderer Baumarten im reinsten Sinne des Wortes in deren Schatten steht und somit verkümmern würde.

Wie hoch können diese Bäume werden?

Bis zu 40 Meter. Bei uns sind sie nicht ganz so hoch. Es kommt ganz darauf an, wo sie stehen. Stehen sie solitär, also alleine, haben sie keine Konkurrenz durch andere Bäume. So können sie sich entfalten und mehr in die Breite wachsen, was zur Folge hat, dass sie mehr Früchte tragen. Die Bäume im Wald wachsen wegen der dort gegebenen Konkurrenzsituation naturgemäß eher in die Höhe.

Das klingt fast so, als seien die Bäume gewissermaßen intelligent, zumindest folgen sie ihrer Natur und sind ja ein Erfolgsmodell.

Das ist noch nicht alles. Bäume werfen die Früchte, die sie mehr Energie kosten als sie Ertrag bringen, frühzeitig ab. Deshalb sind die ersten Früchte, die bei der Esskastanie im Oktober oder auch schon davor auf dem Boden landen, nicht die Besten. Ein Baum ist geradezu ein Muster an Effizienz.

Die Früchte sehen ja ganz anders aus als die glatten und glänzenden Rosskastanien?

Ja, die Fruchtschale weist im Vergleich zur Rosskastanie wesentlich mehr Stacheln auf. In der Regel platzen sie auf, wenn sie vom Baum gefallen sind und dann kommen die mahagonibraunen Kastanien mit der typischen weißen Haarspitze, die der Rosskastanienfrucht fehlt, zum Vorschein.

Geerntet wird also nicht auf dem Baum, sondern auf dem Boden. Darf denn jeder im Herbst Esskastanien sammeln, wenn die Bäume auf öffentlichem Grund stehen?

Grundsätzlich ja, man sollte die Maronen aber nicht in rauen Mengen abtransportieren, vor allem nicht für gewerbliche Zwecke. Es gibt das Landeswaldgesetz; darin ist von der "Handstraußgröße" die Rede. Dies betrifft auch andere Früchte wie Pilze. Haushaltsübliche Mengen können also beim herbstlichen Sonntagsspaziergang bedenkenlos und guten Gewissens gesammelt werden.

Nutzt die Eberbacher Gastronomie die Esskastanien für herbstliche Gerichte?

Bekannt ist mir nichts dergleichen. Beim Bärlauch wird es ja gemacht.

Wie ist die Nutzung durch die Forstwirtschaft?

Holz wurde früher zu Rebpfählen auf den Weinbergen verarbeitet. Darüber hinaus platzieren Imker gerne Bienenstöcke in die Nähe dieser Bäume, um einen Honig zu erhalten, den einen charakteristischen Geschmack mit einer durchaus bitteren Note auszeichnet. Grundsätzlich hat Eberbach aber nicht die Menge an Esskastanien, dass diese ein Wirtschaftsfaktor sind. Länder wie Italien und Ungarn haben, auch aufgrund der dortigen klimatischen Bedingungen, ungleich größere Bestände wie es in Deutschland der Fall ist.

Gibt es noch einen interessanten Aspekt?

Ja, die Stockausschlagfähigkeit der Esskastanie. Wie bei vielen Sträuchern und Bäumen kann sie aus dem Baumstumpf heraus austreiben und sich dadurch regenerieren. Wird sie nicht entwurzelt oder fault aus den Stockausschlägen, ist sie im Prinzip also fast unsterblich.