Von Marcus Deschner

Eberbach. "Aktuell laufen die Arbeiten im Kanalbau im Bereich ‚Panoramarundweg’ und ‚Im Wolfsacker’", gibt der städtische Tiefbauamtsleiter Timo Mechler Auskunft zum Stand der Erschließungsmaßnahme "Wolfsacker/Schafacker". Jahrzehnte lang hatten sich die städtischen Gremien mit der Erschließung des letzten Neubaugebiets in der Kernstadt beschäftigt.

Da wurde geplant und umgeplant, in der Nachbarschaft wohnende Grundeigentümer klagten teilweise gegen den Bebauungsplan. Nun soll es aber rasch zur Umsetzung der Erschließung kommen, damit die Häuslebauer spätestens im kommenden Jahr mit ihren Vorhaben starten können.

Laut Mechler teilt sich der Bauablauf der Erschließungsmaßnahme in mehrere Abschnitte auf, die sich teilweise überlagern. Begonnen wurde von der Baufirma Leonhard Weiß mit Niederlassung in Plankstadt in der zweiten Februarwoche. Die Planung sieht vor, alles komplett im September 2018 abzuschließen. Um gegenüber der vertraglichen Bauzeit, die sogar bis zum 1. Dezember 2018 Spielraum lässt, schneller fertig zu werden, arbeiten mehrere Kolonnen der Firma in dem Gebiet. Momentan sind es zwei.

Verschiedene Abschnitte werden parallel bearbeitet. "Erfahrungsgemäß kommt es im Laufe einer Baumaßnahme zu notwendigen Anpassungen des Bauablaufs", schränkt Mechler aber ein. Auch die Witterungsverhältnisse spielten dabei eine Rolle.

Derzeit ist der Panoramaweg ab der Abzweigung der Straße "Im Wolfsacker" gesperrt und steht natürlich auch nicht als Spazierweg für Fußgänger zum Ohrsberg zur Verfügung. Diese Arbeiten werden Mechler zufolge wohl über fast die ganze Bauzeit andauern, da für die Herstellung einer Dammschüttung Aushubmaterial aus den anderen Bauabschnitten benötigt werde.

Im Kreuzungsbereich Panoramaweg/Im Wolfsacker wurde bereits Mitte vergangener Woche unter Vollsperrung mit den Arbeiten für Abwasserkanäle und Versorgungsleitungen sowie den Straßenbau begonnen. Diese Arbeiten sollen bis Anfang Mai abgeschlossen werden, damit die Anwohner wieder zu ihren Grundstücken fahren können.

Mitte Juni soll’s im Bereich des in Richtung Friedhof gelegenen Bebauungsplans "Schafacker" losgehen. Dauer der Maßnahme: voraussichtlich bis zum Abschluss des Ganzen. Bereits Anfang März soll Baustart sein für die künftige "Sante David Straße", die von Panoramarundweg und Straße "Im Wolfsacker" begrenzt wird. Das soll bis Ende Juni abgeschlossen sein.

Anfang Mai soll der Tiefbau im Friedensweg, der in unmittelbarer Nähe zum Friedhof ist, starten. Dieser Abschnitt verläuft von der Kreuzung Friedrichsdorfer Landstraße bis zur Einmündung in die Straße "Im Wolfsacker". Nach Timo Mechlers Darstellung ist geplant, die Arbeiten mit dem Zusammenschluss der Ver- und Entsorgungsanlagen in der Friedrichsdorfer Landstraße zu beginnen, was innerhalb von zwei Wochen fertig sein soll.

Die weiteren Arbeiten im Friedensweg wolle man dann bis Ende Juli erledigt haben. Da durch die Baumaßnahme etliche Anwohner nicht auf ihren Grundstücken parken können, erhielten diese Parkberechtigungsscheine für die Schotterparkplätze bei den Stadtwerken. Zudem wurden einige provisorische Parkplätze am Rande des Baugebiets eingerichtet.

Und auch an die Müllabfuhr hat die Stadt gedacht. Während der Bauzeit ist eine Entsorgung der Abfälle in einigen Straßen dort durch die AVR nicht durchgängig möglich, so dass Mitarbeiter der Baufirma die Gefäße zu den Leerungsterminen abholen, zu einem Sammelpunkt und nach deren Entleerung wieder zu den Besitzern bringen. Für Fragen zu der Maßnahme steht Timo Mechler unter Telefon 0 62 71 / 8 72 75 zur Verfügung.