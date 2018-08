Von Jonas Haaß

Oberzent. Das Bad in Seen und Freibädern ist in diesen als "Rekordsommer" betitelten Monaten eine Attraktion ersten Ranges. Das ist auch Ende August noch so, wenn der Hochbetrieb schon abgeflaut ist. Wir haben die Badegelegenheiten getestet und - absolut subjektiv - bis zu fünf Punkte pro Kategorie vergeben. Nach Eutersee und Eberbacher Freibad ist als letzter der Marbach-Stausee an der Reihe.

Dieser 1985 eröffnete, 22 Hektar große Stausee dient neben dem Hochwasserschutz heute vor allem der Naherholung. Er ist in drei Bereiche unterteilt: Der erste Abschnitt wird von Surfern und Seglern genutzt, der zweite zum Baden und der dritte darf als Natur- und Vogelschutzgebiet nicht betreten werden.

Die Anfahrt ist von Eberbach aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr schwierig. Mit der Buslinie 50 kommt man bis zur Haltestelle "Haisterbach Viadukt", von der aus noch circa 40 Minuten Fußweg zu bewältigen sind. Die Bushaltestelle direkt am See kann von Eberbach aus nur sehr umständlich und mit Umstiegen erreicht werden. Allen, die also nicht auf das Auto zurückgreifen wollen, können den um die 20 Kilometer entfernten See mit dem Mountainbike oder zu Fuß weitgehend durch den Wald erreichen. Fahrradstellplätze gibt es aber nicht.

Am schnellsten ist man aber natürlich mit dem Auto. Wer die B460 zwischen Beerfelden-Marbach und Mossautal-Hüttenthal erreicht hat, kann den See eigentlich nicht mehr übersehen. Auf der anderen Seite des Staudamms stehen Parkplätze zur Verfügung, von denen aus noch ungefähr 600 Meter bis zur Badestelle zurückzulegen sind. Wenn diese belegt sind, kann man auch an der Bundesstraße parken. In der Kategorie Anfahrt erhält der Marbach-Stausee 3 von 5 Punkten. Nicht jeder hat ein Auto. Gerade für Jugendliche wäre eine einfachere Anfahrt mit dem ÖPNV wichtig.

Die Infrastruktur am Marbach-Stausee soll in naher Zukunft deutlich ausgebaut werden. Wie der Ausschuss der neuen Stadt Oberzent im März beschloss, sollen ein Kiosk im Stil einer Alphütte, Kabinen, Kaltduschen und behindertengerechte Toiletten errichtet werden. Diese Planungen werden nach ihrer Umsetzung den Marbach-Stausee als Badeort erheblich aufwerten.

Doch auch schon jetzt gibt es hier im Vergleich zu anderen Seen relativ viel Infrastruktur. Toiletten sind vorhanden, die großzügige Liegewiese bietet auch bei mehr Besuch ausreichend Platz für alle Badegäste. Ein Steg ins Wasser erleichtert Badegästen den Weg durch den schlammigen Einstieg, mit den Maßnahmen soll hier wohl ein neuer ergänzt werden. Wer kein Problem mit dem Schlamm hat, profitiert von dem relativ lange ziemlich flachen See. So können auch Kinder einen relativ langen Abschnitt zum Toben nutzen.

Grillstellen, die außerhalb der momentanen Sperrungen wecken Brandgefahr genutzt werden können, Mülleimer und Bänke sind vorhanden. Wer sich länger aufhalten will, kann einen nahegelegen Jugendzeltplatz nutzen. Die Badestelle ist öffentlich, es gibt also keine geregelten Öffnungszeiten. Man muss aber nicht zu jeder Zeit auf eine Aufsicht verzichten: Wie der DLRG-Kreisverband Odenwald auf seiner Homepage schreibt, leistet er jedes Jahr von Mai bis September am Wochenende Wachdienst. Somit ist es gerade für Familien mit kleineren Kindern und gesundheitlich eingeschränkte Menschen am Wochenende sorgenfreier möglich, den Badebereich zu nutzen. Bei der Infrastruktur erhält der Marbach-Stausee 4 von 5 Punkten.

Das Wasser und die Atmosphäre am See sind sehr angenehm. Zwar ist das Nass recht trüb, aber schön kühl und nicht mit Müll oder ähnlichem verschmutzt. Die Bundesstraße ist zum Glück von der Badeseite aus wenig hörbar, deshalb ist es sehr ruhig und entspannt. Es sollte einen aber nicht stören, dass aufgrund des freien Zugangs der Badestelle auch Hunde und bei unserem Besuch auch Pferde mit ihren Besitzern den See zur Erfrischung nutzen. Für diese Kategorie gibt es die volle Punktzahl 5 von 5 Punkte.

Fazit: Mit durchschnittlich 4 von 5 Punkten schneidet der Marbach-Stausee gut ab. Besuch empfehlenswert.