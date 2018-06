Der aktuelle Eberbache AWO-Ortsvereinsvorsitzende Gustel Mechler stellt mit Genugtuung fest, dass sich der Kreisverband jetzt offensichtlich doch um Unterstützung für die Vorstandsarbeit in Eberbach bemühen will. Foto (Archiv): Marcus Deschner

Von Felix Hüll

Eberbach/Weinheim. Seit sieben Jahren hat es im Eberbacher AWO-Ortsverein keine Mitgliederversammlung mehr gegeben. Nach der Sommerpause will der Awo-Kreisverband Rhein-Neckar nun einen "Runden Tisch" einberufen. Dabei soll geklärt werden, wie man den in seinen Aktivitäten weitestgehend darniederliegenden Ortsverein wieder beleben kann. Dessen aktueller Vorsitzender Gustel Mechler beklagt, dass vom Kreisverband in den Vorjahren zu wenig Unterstützung kam. Die Rettung des Eberbacher Caritas-Tafelladens und gesundheitliche Probleme hätten ihn sehr eingeschränkt. Kassiererin Ute Ihrig legte 2015 ihr Amt nieder; der Ehrenvorsitzende Günter Ihrig hat sich aus der Mitarbeit im Ortsverein zurück gezogen. Der stellvertretende AWO-Kreisvorsitzende Thomas Funk führt nun Gespräche, um Personen zusammen zu bekommen, die in Eberbach ehrenamtliche Awo-Vorstandstätigkeit ausüben und sich dann auf einer einzuberufenden Mitgliederversammlung zur Wahl stellen.

Eine ähnliche Art der Wiederbelebung erfolgte bislang in Hockenheim und Sulzbach bei Weinheim.

Thomas Funk, der ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete aus Sinsheim, ist seit Jahresanfang Mitglied im Kreisvorstand der Awo-Rhein-Neckar. Funk erklärt, dass zu Jahresanfang bei der Awo ein Wechsel stattfand. Auf den Awo-Kreisvorsitzenden Bruno Sauerzapf (CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzender) mit dem Awo-Kreisgeschäftsführer Manfred Weißkopf folgte nun der neue Awo-Kreisvorsitzende Gerhard Kleinboeck, Weinheims SPD-Landtagsabgeordneter. Mit ihm arbeiten die Kreisgeschäftsführerinnen Bettina Latsch und Andrea Schneider. Inhaltlich wolle man künftig weniger auf Großprojekte eines Sozialunternehmens setzen, sondern der ehrenamtlichen Arbeit vor Ort wieder mehr Augenmerk widmen.

Erste Gespräche wegen eines "Runden Tisches" und der Eberbacher Awo-Zukunft hat Funk schon geführt, etwa mit Günther Ihrig und Roman Krawczyk. Noch steht aber kein Name fest, um den sich ein neu zusammengestelltes Team bilden könnte. Funk: "Wir brauchen jemanden vor Ort. Von außen kann eine Gründung nicht erfolgen."

Gustel Mechler erklärt auf Anfrage, dass er die ausstehende Awo-Mitgliederversammlung "jetzt in Angriff nehmen will. Das muss in diesem Jahr abgewickelt werden - so oder so." Eigentlich amtiere er nur noch als kommissarischer Vorsitzender, habe den Ortsverein trotz Fehlens eines Nachfolgekandidaten nicht habe eingehen lassen wollen, da "eine größere Erbschaft in Aussicht steht". Zur geplanten Verlagerung des Tafelladens von der Adolf-Knecht-Straße in die Steige "soll noch im nächsten Vierteljahr etwas stattfinden."