Eberbach/Boxberg-Unterschüpf. Die diesjährige längere Ausstellung "Unerschöpflicher Eigen-Sinn" mit über zwanzig neuen, größeren Holzskulpturen aus der Atelierarbeit von Franz Musiol in Krösselbach wird am Sonntag, 17. September, im südlichen Main-Tauber-Kreis eröffnet: in der Kulturkirche Schüpfer Grund, Evangelische Kirche Unterschüpf. Angeregt wurde dieser Ausstellungsort während der Sommerausstellung 2015 mit Musiols Skulpturen in der Klosterkirche Lobenfeld von Dr. Sabine Bayreuther, der damaligen Leiterin des Geistlichen Zentrums. Sie wusste von der Kulturkirche Schüpfer Grund und kannte ihren Leiter, Pfarrer Dr. Heiner Kücherer. Der zeigte sich überaus aufgeschlossen. Und nach Lobenfeld und 2010 erstmals in der Michaelskirche Eberbach ist nun erneut eine Ausstellung in einer evangelischen Kirche.

Die besteht in Unterschüpf, Tottenheimer Straße 13, aus zwei aneinandergebauten Langhäusern; sie ist eine sogenannte Winkelhakenkirche mit einer ihr eigenen Raumdynamik. Bereichert wird die über sechs Wochen dauernde Holzskulpturen-Ausstellung im Lutherjahr durch ein Begleitprogramm.

Am Samstag, 23. September, um 19.30 Uhr lautet das Thema "Martin Luthers Naturmystik" - Lieder und Szenen mit Susanne Oehm-Henninger (Gesang) und Stefan Göttelmann (Orgel).

"Rund ums Holz" geht es am Sonntag, 8. Oktober, 17 Uhr - Poesie, Prosa, Lieder und Musik. Knapp 100 Minuten dauert das Programm "Auf-Gelesene Holzfundstücke", ausgewählt und zusammengestellt von Franz Musiol. Die Besucher erwartet eine abwechslungsreiche Abfolge von Texten rund ums und über das Holz, gelesen von Karin Lüneberger aus Eberbach. Zwischen den Lesebeiträgen werden musikalisch ungewohnte, entspannende, archaische Klangfolgen von Richard Köhler aus Hirschhorn auf diversen, meist kleinen hölzernen Saiten- und Perkussionsinstrumenten mit erstaunlicher, entrückender, intensiver Wirkung zu hören sein. Lieder zum Thema Baum, vorgetragen von Annemarie Quiring aus Eberbach und auf der Gitarre begleitet von Richard Köhler, verdeutlichen und vervollständigen den sinnlichen und symbolträchtigen Bezug von Menschen zum natürlichen Werkstoff Holz.

Am letzten Ausstellungstag, am Dienstag, 31. Oktober, um 19.30 Uhr findet unter dem Thema "Wachsende Ringe" ein Gottesdienst zum 500-jährigen Reformationsjubiläum (Luther und Rilke) statt.

Davor aber ist erst einmal am Sonntag, 17. September, um 10 Uhr die Vernissage zur Ausstellung "Unerschöpflicher Eigen-Sinn", Holzskulpturen von Franz Musiol. Begrüßen wird Pfarrer Heiner Kücherer. Zur Ausstellung spricht Ronald J. Autenrieth, in Eberbach wohlbekannt als Rezensent und Pianist. Marcel König sorgt auf dem Saxophon für die musikalische Gestaltung.

Im Zuge der Ausstellung wird auch eine hochwertige Karten-Edition limitiert aufgelegt mit dem Titel "Kunst + Kirche - Holzskulpturen in sechs evangelischen Kirchen: Unterschüpf, Hirschhorn, Bammental, Lobenfeld, Neunkirchen und Eberbach". Die Karten-Edition ist auch in Eberbach im Ausstellungsraum von Franz Musiol, Neuer Markt 6, zu erwerben und auf www.franz-musiol.de anzusehen.

Info: Die Ausstellung dauert vom 17. September bis 31. Oktober. Öffnungszeiten freitags 18 - 20 Uhr, samstags/sonntags 15 - 17 Uhr und nach Vereinbarung mit dem Ev. Pfarramt Unterschüpf, 07930-367 oder info@kulturkirche-schuepfergrund.de.