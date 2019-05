Eberbach. Um die Amerikaauswanderung aus dem Odenwald, um das abgegangene Ferdinandsdorf und andere verschwundene Dörfer geht es beim Vortrag von Michael Hahl am Dienstag, 4. Juni, ab 19 Uhr in der Stadthalle von Eberbach. Der deutsch-amerikanische Freundeskreis Ephrata lädt zu diesem Vortragsabend als Veranstalter ein.

Fest verankert im kollektiven Gedächtnis der Region ist das Schicksal der verschwundenen Dörfer Ferdinandsdorf, Rineck oder auch Galmbach. Die Spuren dieser um etwa 1840 wüst gefallenen Orte zeugen von Menschenschicksalen unter schwierigen Lebensbedingungen, von Umsiedlung in Nachbargemeinden und eben von der Auswanderung in die "Neue Welt", von der Hoffnung derjenigen, die auf der Suche nach Glück nach Amerika emigrierten.

Der Geograph Michael Hahl referiert in Wort und Bild mit einem besonderen Fokus auf die Wüstung Ferdinandsdorf. Hahls Vortrag veranschaulicht die Ursachen dieser Entwicklung. Dabei werden gesellschaftliche, wirtschaftliche, aber auch umweltgeschichtliche Brennpunkte dargestellt. Warum traf es einige der Odenwälder Dörfer in dieser Zeit allgemeiner Verarmung besonders hart? Und warum wurden Orte wie Rineck und Ferdinandsdorf komplett aufgelöst, während andere verarmte Ortschaften immerhin weiter existieren konnten? Was haben die Klimageschichte oder auch ein gigantischer Vulkanausbruch auf den Sunda-Inseln im Jahr 1815 mit den Armutsjahren im Odenwald zu tun?

Hahl hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Erinnerung an die verschwundenen Dörfer im Odenwald wach zu halten. Seine Vorträge und Veröffentlichungen zu diesem Thema ermöglichen einen differenzierten Rückblick auf Ortsauflösung, Umsiedlung und Amerikaauswanderung. Dem Geowissenschaftler Hahl geht es auch darum, den einen oder anderen Mythos aufzuklären, der sich um die verschwundenen Dörfer rankt.

Ein "Langfingerlesdorf", wie es oft heißt, war das Ferdinandsdorf eben nicht.