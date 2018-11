Eberbach. (jbd) Bei einem regional insgesamt stabilen Arbeitsmarkt ist in Eberbach die Arbeitslosenquote im November auf 4,1 Prozent leicht angestiegen (Vormonat: 3,9). Für den Gesamtbezirk Heidelberg wurden 3,6 Prozent errechnet. Der Bestand an Erwerbslosen am Ort kletterte um 18 auf 388 Personen. Am ungünstigsten wirkte sich die Arbeitsmarktsituation hier auf Jobsucher über 50 Jahre aus: Ihre Zahl kletterte binnen vier Wochen um 21 auf 182, das sind fast 47 Prozent des Bestands. 114 (plus 12) Männer und Frauen mussten sich neu arbeitslos melden, 97 (minus 15) konnten die Arbeitslosigkeit hinter sich lassen. Fast unverändert blieb mit 87 die Zahl der offenen Stellen.