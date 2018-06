Animation und Motivation: das Trainerteam (v.l.) Hannah Pioch, Wolfgang Hilbert, Yvonne Wagner, Michael Fritz mit Sportgeräten am Beckenrand. Foto: Jochen König

Von Jochen König

Eberbach. Im Sommer fällt es vielen nicht besonders leicht, Sport zu treiben. Bei heißen Temperaturen ist es nicht jedermanns Sache, Rad zu fahren, zu joggen oder in die Turnhalle zu gehen. Hochsaison für den Schwimmsport beziehungsweise für den Wassersport allgemein. Der TV Eberbach bietet dieses Jahr, wieder Aqua-Fitness-Kurse an, bei denen man die Schwimmbadfigur quasi an Ort und Stelle, nämlich im hiesigen Freibad, formen kann.

Bei Aqua-Fitness handelt es sich um ein gelenke- und knochenschonendes Bewegungs-Training im Wasser. Es fördert die Ausdauer. Jeder Teilnehmer bekommt einen Aqua-Gürtel aus Schaumstoff gestellt, der den nötigen Auftrieb sicherstellt, da die Übungen im Schwimmerbecken stattfinden. Dann geht es mit Musik und allerlei Wassersportgeräten los.

Zur Seite, das heißt am Beckenrand, stehen den Sportbegeisterten dabei die Trainerinnen Yvonne Wagner und Hannah Pioch sowie die Trainer Wolfgang Hilbert und Michael Fritz.

Vor Ort im Freibad erläutern sie das Konzept aus erster Hand. Sie alle machen dies ehrenamtlich und sind, wie sie gar nicht ausdrücklich versichern müssten, "mit Herzblut" dabei. Denn die notwendige Begeisterung strahlen sie aus.

Allesamt haben sie eine große Affinität zum Wassersport und zu Eberbachs Freibad. Sie haben eine entsprechende Ausbildung beim Badischen Schwimmverband gemacht. Regelmäßige Weiterbildungen stellen sicher, dass sie stets auf dem neuesten Stand der Sportwissenschaft sind.

Solchermaßen gebildet, bereiten sich die Trainer auf jede Einheit vor: Es gilt, die Übungen für die jeweils 45-minütige Einheit zusammenzustellen und auch die entsprechende Musik als "Soundtrack" auszuwählen.

Übungen wie Musik werden von der Struktur und der Zusammensetzung der jeweiligen Trainingsgruppe bestimmt. So kann man mal Pop, mal Rock, aber auch mal Volksmusik hören. Yvonne Wagner weist auf die Größe "BPM" hin: Beats Per Minute (also Schläge pro Minute).

Beinarbeit, Armarbeit und dem Rhythmus der Musik angepasste Bewegung bilden die drei Aspekte dieser Wassersportart. Es gibt vier Grundschritte: Schrittlauf, Kniehebelauf, den Robo-Schritt (wie ein Roboter mit gestrecktem Bein und angespanntem Körper) und den Schreitlauf, wie es beim Hürdenrennen üblich ist.

Diese Schritte führen die Trainern am Beckenrand vor, ebenso die Verwendung der mannigfaltigen Geräte, die den Oberkörper in Schwung halten. Hier wird mit dem Prinzip der Wasserverdrängung gearbeitet: Bälle, Disks, Poolnudeln, Sticks und andere leichte Gegenstände fallen unter Wasser durchaus ins Gewicht.

Insgesamt ist Aqua-Fitness eine sehr effiziente Trainingsform und ein gerade im Hochsommer erfrischendes Workout. An den Veranstaltungstagen wird dem Kurs im Freibad ein entsprechendes Areal zur Verfügung gestellt, während der normale Schwimmbetrieb weiterläuft.

Die Kurse finden zu vier Terminen dienstags (ab 3. Juli) und donnerstags (ab 5. Juli) von 19 bis 19.45 Uhr statt. Kostenlose Schnupperkurse gibt’s an den Sonntagen 1. Juli, 5. August, 9. September von 15 bis 15.30 Uhr.

Info: Anmeldungen bei Yvonne Wagner, 0176 / 81 18 02 00 oder per Mail yvi.wagner@gmx.de und Andreas Kohler, 0160 / 99 16 88 25 oder a.kohler@kohler-flachdach.de