Die ganze Aufmerksamkeit vieler Betrachter zogen am Samstag die von ihren Besitzern am Lauer stolz präsentierten Oldtimer Fuldamobile auf sich. Foto: md

Von Marcus Deschner

Eberbach. Zweitakt-Motoren knattern lautstark am Neckarlauer, der Duft von verbrannter Öl-Benzinmischung liegt in der Luft: Am Samstag treffen sich die Fuldamobil-Freunde auf der Parkplatzfläche direkt am Fluss.

Die kleinen Nachkriegs-Fahrzeuge sind echte Raritäten und wurden von der Firma Elektromaschinenbau Fulda zwischen 1950 und Anfang der sechziger Jahre gebaut. "1963 hört der Eintrag in die dortigen Auftragsbücher auf", erklärt Josef Krotil. Der Groß-Gerauer ist gewissermaßen Sprecher des Freundeskreises Fuldamobil.

Denn man sei seit den neunziger Jahren ein loser Zusammenschluss ohne Vereinsstatuten und zähle weltweit etwa 80 Mitglieder. Ein Fan der knubbeligen Autos sei sogar aus Kolumbien zum Treffen angereist. Allerdings ließ er seine zwei Fuldamobile zuhause.

Mit dem dreirädrigen „rollenden Ei“ war eines der ältesten Fuldamobile bei der Ausfahrt dabei. Foto: md

Laut Krotil wurden von den meist zwei- oder dreisitzigen Fahrzeugen insgesamt nur rund 2900 Stück gebaut. Dabei hatten die ersten Modelle nur drei Räder, später kam ein viertes hinzu. Zwischen sechs und zehn Pferdestärken leisten die Motoren bei einem Hubraum zwischen 200 und 360 Kubikzentimetern.

Die Kleinstwagen, die in der Zeit des bundesrepublikanischen Wiederaufbaus den Menschen als wertvolle Transportmittel dienten, werden liebevoll auch als "rasende Eier", "Silberfloh" oder "Cellokasten" bezeichnet. Etliche Modelle wurden auch in Lizenz in Griechenland, Australien und anderen Ländern gefertigt. Ersatzteile gab’s laut Krotil bis etwa 1968.

Ein Liebhaber der Fahrzeuge ist auch Adolf Kress aus Haag. Der Stuckateurmeister im Ruhestand besitzt seit 17 Jahren ein solches, das er sorgsam pflegt. Doch ausgerechnet am Samstag konnte sein Fuldamobil wegen technischer Probleme nicht dabei sein.

Die Oldtimer zogen die Blicke auf sich . Foto: md

"Jetzt bin ich halt mit dem Fiat 500 meiner Tochter hier", lacht Kress. Der Italiener hat auch schon 50 Jahre auf dem Blech. Überhaupt sieht man es bei dem Freundeskreis nicht so eng und beschränkt die Teilnehmer nicht nur auf diese eine Marke.

So sind auch die Heinkel-Freunde Pfalz in Eberbach mit von der Partie. Und ein Messerschmitt-Kabinenroller glänzt zwischen den am Lauer abgestellten Fahrzeugen. Dabei ist auch John Stevenson. Er ist der Sohn des Fuldamobil-Erfinders Norbert Stevenson.

Dieser war von Beruf eigentlich Journalist, verfügte aber wohl über erstaunliche technische Fähigkeiten. "Ich hab’ zwar kein Fuldamobil, aber Sie werden verstehen, dass mich das interessiert", meint Stevenson.

Zum Manövrieren wurde schon mal Hand angelegt, da man sonst beim Umschalten von Vorwärts- auf Rückwärtsgang erst den Motor ausmachen muss. Foto: md

Alle drei Jahre trifft sich der Freundeskreis zu einem mehrtägigen Ausflug an wechselnden Orten. Diesmal logiert man in Neckargerach und startet von dort die Touren. In Eberbach unternimmt man eine mehrstündige Schifffahrt mit der "Petra Kappes" auf dem Neckar, während der viele Bürger und Gäste die dort abgestellten blitzblanken Mobile bewundern. An den meisten sind Schilder mit Hinweisen zu Baujahr, Leistung, Besitzer und Ähnlichem angebracht.

Nach der Bootstour knattern die Oldtimer in Richtung Heidelberg, anschließend zur Rast nach Zwingenberg und dann wieder zum Ausgangspunkt nach Neckargerach. Dort können die Liebhaber der Mobile auch Teile tauschen. Ein Ausflug ins Vehikelmuseum nach Eppelheim am Sonntag beschließt das Wochenendprogramm.