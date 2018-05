Insgesamt fünf Helfergruppen haben am Samstag Eberbachs Innenstadt von Verunreinigungen aller Art gesäubert. Fotos:Barbara Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Samstagmorgen, 9 Uhr, Neuer Markt. Rund 60 putz- und aufräumwillige Eberbacher sind gekommen, um sich an der im Rahmen der europaweiten Initiative "Let’s clean Europe" stattfindenden "Aktion Sauberes Eberbach" zu beteiligen. Nach 2014 und 2017 ist es das dritte Mal, dass das Zentrum der Stauferstadt von freiwilligen Helfern unter Betreuung der Stadt Eberbach von Müll und Unkraut befreit werden soll.

Bürgermeister Peter Reichert begrüßt die Putzaktivisten, Barbara Weis vom Kulturamt und Bauhofleiter Joachim Galm teilen sie in fünf Gruppen ein und versehen sie mit blauen Schutzwesten. Bauhofmitarbeiter verteilen Besen, Schaufeln, Kratzer und Spachtel, Greifzangen, Eimer und Arbeitshandschuhe. Die Trupps setzen sich in Bewegung.

Stärkste Fraktion bilden die Zeugen Jehovas, die mit 20 Aktiven aller Altersgruppen vor Ort sind. 15 Pfadfinder vom Stamm der Goten machen sich mit ihren Betreuern an die Arbeit. Von der "Freien evangelischen Gemeinde" ist eine Zehn-Personen-Abordnung dabei. Und dann gibt es noch die Einzelpersonen, die sich an der Aktion beteiligen möchten. Wenig später sieht man zwischen Bahnhof und Neckarlauer, vom Blauen Hut bis zum Rosenturm "blau", gemischt mit dem Orange der Westen von Bauhofmännern, die die Arbeitsgruppen mit Pritschenwagen begleiten.

Auf ihnen transportieren sie den in Plastiktüten gesammelten Unrat zur Sammelstelle im Bauhof. Und natürlich die bei frühsommerlichen Temperaturen unverzichtbaren Getränke für die Putztrupps. Bürgermeister Reichert geht von Gruppe zu Gruppe, erkundigt sich nach dem Wohlbefinden der fleißigen Arbeiter und greift auch selbst mal zu Besen oder Schippe.

Kaugummis kaum zu killen

Während er noch gemeinsam mit anderen Helfern am Bahnhofsvorplatz Unkraut jätet, kratzt und ratscht, klopft und fegt es auch in der Hauptstraße. "Die Kaugummis sind das Schlimmste", sagt Marek Lüdke. "Das Zeug pappt, das kriegt man kaum weg."

Auch Zigarettenkippen gibt es viele, und sogar vertrocknete Hundehäufchen. Und dann das Moos zwischen den Pflastersteinen… Warum sie bei der Aktion mitmachen? "Das ist unsere Stadt", sagt eine Helferin. "Wir leben hier, da wollen wir auch was fürs Allgemeinwohl tun." Die Pfadfinder säubern den Synagogenplatz und sind am Rosenturm aktiv. "Zuhause ist’s eh langweilig", begründet Lukas (13) seine Teilnahme. Und "ist doch schön, wenn die Stadt nachher sauber ist", findet seine Kollegin Ulrike (13).

In der Brühlstraße und am Kornmarkt macht sich derweil die "Gruppe der Einzelkämpfer" zu schaffen. "In der Brühlstraße gab es extrem viele Kippen", berichtet Gemeinderat Markus Scheurich. "Das waren mindestens 100 Päckel Zigaretten", fügt Martina Kappes hinzu.

Am Kornmarkt gibt es dagegen jede Menge Unkraut. Während manche Helfer von Passanten berichten, die achtlos an ihnen vorbeilaufen, erfahren andere hingegen viel positive Resonanz bei Anwohnern und Fußgängern. Die "Einzelkämpfer" haben neben lobenden Worten auch eine unangenehme Erfahrung machen müssen. "Zwei junge Männer liefen mir beim Kehren direkt in den Besen und schimpften dann über den Dreck", erzählt Scheurich. "Und zu mir sagten sie: ‚Geh mal weg, du kleiner Drecksack‘", berichtet der zehnjährige Lukas.

Als Scheurich sein Handy zog und vorgab, die beiden zu fotografieren, suchten sie das Weite. Um 12 Uhr ist Feierabend. Unter dem Maibaum auf dem neuen Markt stehen Tische und Bänke für den gemeinsamen Abschluss bereit.

Die Eberbacher Werbegemeinschaft spendiert einen Imbiss und Getränke. Bürgermeister Reichert dankt allen Beteiligten für ihren Einsatz. 25 volle Müllsäcke zählen die Männer vom Bauhof auf den Pritschenwagen. "Wenn jeder den Kehrsamstag vor seiner Haustür halten würde, wären solche Aktionen nicht nötig", ist Reichert überzeugt. Da dem aber nicht so ist, bleibt ihm nur zu verkünden: "Nächstes Jahr machen wir das wieder."