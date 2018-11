Der Eingang zum Eberbacher Hallenbad in der Au. Foto: Martina Birkelbach

Eberbach. (RNZ) "Hallenbad - was nun?" überschreibt die Alternativ-Grüne-Liste (AGL) ihre öffentliche Abendveranstaltung am Mittwoch, 28. November, ab 19 Uhr im Restaurant "Am Leopoldsplatz". Die AGL möchte über die im Gutachten Altenburg aufgezeigten Alternativen zur Zukunft des Hallenbades informieren und mit Bürgern darüber ins Gespräch kommen.

Seit Mai 2018 liegt der Stadt die Wirtschaftlichkeitsberechnung der Unternehmensberatungsgesellschaft Altenburg vor. Im Juli wurde das Gutachten bei einer Infoveranstaltung der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei wurden mehrere Alternativen von der Schließung bis zum Neubau und unterschiedliche Neubau-Varianten betrachtet.

Die AGL positioniert sich mit der Aussage, das Gutachten habe ihre Vertreter darin bestärkt, dass auch aus wirtschaftlichen Gründen der Neubau des Bads anzustreben ist. Eine Schließung kam für die AGL nie in Frage. Die AGL fordert eine zeitnahe Entscheidung in den städtischen Gremien, wie verfahren werden soll. Der AGL ist wichtig, Meinung und Bedarf der verschiedenen Bad-Nutzergruppen zu erfahren, um sie in ihre Entscheidung über die verschiedenen Ausbauvarianten einfließen zu lassen.