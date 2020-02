Von Wanda Irob

Eberbach. Die Fastnacht ist um, jetzt geht’s mit großen Schritten aufs Frühjahr zu und seit Aschermittwoch ist bei vielen Wintermüden wieder Fasten angesagt. Während die "Fastenkur" früher religiös motiviert war, geht es heute vor allem darum, überschüssige Pfunde loszuwerden. Wer Überschüssiges verlieren möchte, muss deshalb aber nicht auf genussvolles Essen oder Naschen verzichten. Wir haben uns umgehört in der Region.

"Gute Lebensmittel in Maßen, dann nimmt man ab", meint Christina Wolff, Inhaberin vom gleichnamigen Reformhaus in Eberbach. Sie bietet fundierte Ernährungskurse vor allem im Frühjahr an. "Ernährungsumstellung ist immer eine Step-by-Step-Geschichte", so Christina Wolff. "Das Fasten ist eine Diät, die dauerhaft praktiziert werden kann", sagt ihr Partner Michael Jouvenal. Und empfiehlt: "Kochen Sie selbst und verwenden sie keine Produkte, die stark weiter verarbeitet sind. Essen Sie den Jahreszeiten entsprechend, nur ein bis zwei Mal in der Woche Fleisch".

Beim Selberkochen ist die Kontrolle, welche Einzelzutaten verwendet werden, gewährleistet: Somit ist abschätzbar, welche Menge an Fetten und Kohlenhydraten man zu sich nimmt. "Mit einer vernünftigen Ernährung und einer Portion Bewegung kommt man langfristig am weitesten beim Abnehmen", so seine Erfahrung.

Ernährungsberaterin Alexandra Wäsch aus Rockenau in ihrer Küche. Foto: Irob

Alexandra Wäsch rät ebenfalls zu einer Kombination aus bewusster Ernährung, Drosselung der Kalorienzufuhr durch reduzierte Nahrungsaufnahme und einem Anstieg des Energieverbrauches durch mehr Bewegung oder Sport. Sie ist staatlich geprüfte Diätassistentin, wohnt in Rockenau und arbeitet in einer Einrichtung für Mutter-Kind-Kuren. Dort ist sie im Bereich der Ernährungsberatung tätig.

"Die Lust auf mehr Bewegung kommt fast automatisch als Begleiterscheinung des Abnehmens und der damit verbesserten Lebensqualität", berichtet sie aus ihrer Erfahrung. "Frische Lebensmittel sollten vorrangig verzehrt werden. Das Angebot an adäquaten Produkten ist riesig und verschiedene Varianten auszuprobieren, kann Spaß machen – der Fantasie sind nur wenige Grenzen gesetzt".

Für Joachim Braunsberger vom Biobio-Laden in Eberbach war Abnehmen noch nie ein Thema. Klar ist, dass man bei einer Verwendung von biologisch angebauten Produkten zwar von gesunder, aber nicht unbedingt von kalorienreduzierter Kost sprechen kann. Auch nicht bei vegetarischen Speisen, denn hier finden beispielsweise Nüsse und Nusspasten häufig Verwendung.

Die Mitarbeiterin der Hirsch-Apotheke auf der gegenüberliegenden Straßenseite berichtet, dass viele ihrer Kunden zum Abnehmen eine Eiweißdiät anwenden. Selber hat sie auch schon gute Erfahrungen damit gemacht. Durch Zugabe von Obst, könnten die Eiweiß-Shakes abwechslungsreich zubereitet werden. Einige der Anwender blieben sogar dauerhaft dabei, täglich eine Mahlzeit durch einen Eiweißdrink zu ersetzen.

Angelika Merkel ist Mitarbeiterin der Bahnhof-Apotheke Eberbach. Zweimal im Jahr bietet sie ein einwöchiges Heilfasten an, bei dem nur Tees, Säfte und Gemüsebrühe getrunken werden. Diese Kur diene zum "Entgiften" des Körpers, bewirke aber in der Regel gleichzeitig eine Veränderung des Ernährungsbewusstseins. Viele Teilnehmer stellten daraufhin ihre Ernährung um.

Mit dem Programm "leichter leben" bieten Apotheken eine Meta-Check-Analyse an. Via Speicheltest wird analysiert, was für ein Stoffwechseltyp man ist und wie der Körper Nahrung verwertet. Anhand dieses Gen-Musters wird ein individuelles Ernährungskonzept zusammengestellt, das auch passende Möglichkeiten des Kalorienverbrauches beinhaltet.

Jemand, der sich schon seit zwanzig Jahren mit Diäten und Ernährungsumstellung beschäftigt, ist Ute Stowasser aus Eberbach. "Meist waren anfangs einer Diät große Resultate zu verzeichnen, Pfunde purzelten", erzählt sie, " danach folgte aber fast immer der Jo-Jo-Effekt". Mittlerweile ist die fettarme Ernährung in Verbindung mit Sport ihr Erfolgsrezept.

Die 80-jährige Ursula Mechler aus Eberbach hat mit ihren 60 Kilo ihr Wohlfühlgewicht erreicht. "Das war nicht immer so", erzählt sie. Auch sie hat in ihrem Leben schon mehrere Diäten gemacht, die immer nur kurzzeitig erfolgreich waren. Mittlerweile kocht sie täglich für acht Personen. "Durch das ständige Probieren und Abschmecken der Speisen vergeht der Hunger und ich esse danach gar nicht mehr mit", sagt sie weiter.

Jörg Schubert aus Aglasterhausen weiß, wie er sein Hungergefühl erfolgreich bremsen kann. Er steht mit seinem Verkaufsstand auf Wochenmärkten und bietet Brot und andere Backwaren an. "Wenn ich eine Scheibe Brot gegessen habe, bin ich satt. Ich achte darauf, was mir mein Körper zu verstehen gibt.".

Stolz darauf, ihr Wohlfühlgewicht erreicht zu haben: Daniela Hafner aus Hirschhorn. Foto: Irob

Daniela Hafner aus Hirschhorn strahlt: "Ich habe 15 Kilo in zehn Monaten abgenommen und somit mein Wohlfühlgewicht erreicht". Gelungen ist ihr dies durch Ernährungsumstellung und Ausdauersport wie Laufen, Schwimmen und Fahrradfahren. "Der Kopf muss mitmachen, sonst funktioniert es nicht", meint sie. Ihr neues Lebenskonzept war erfolgreich und sie möchte es auf jeden Fall dauerhaft beibehalten.

Wenn jemand etwas weniger Gewicht auf die Waage bringt, heißt das noch lange nicht, dass er sein Wohlfühlgewicht hat. Petra Lenz aus Eberbach etwa ist sich selber zu dünn. "Gerne hätte ich fünf Kilogramm mehr an mir", sagt sie. Doch sie schaffe es nicht zuzunehmen und fürchtet, dass ihr Körper bei Krankheit keine Reserven hat.

Einigkeit herrscht darüber, dass man, um überschüssige Pfunde zu verlieren, weniger Kalorien zu sich nehmen und der Kalorienverbrauch gesteigert werden muss. Das schließt aber genussvolles Essen und Naschen nicht aus. Ausschlaggeben ist die Menge.

"Genussvolle Gewichtszunahme garantiert", lacht Gerhard Koch, Besitzer der Confiserie Café Reichspost. "Vor allem sonntags ist hier immer sehr viel los", erzählt er. "Die Leute kommen nach einer Arbeitswoche hierher, um sich was zu gönnen". Er bietet mit rund 40 Pralinenkreationen und etwa 20 Varianten an Kuchen und Torten sowie verschiedenen Süßteilchen eine verführerische Vielfalt. "Doch ein Stück, bewusst und mit Genuss verzehrt, ist erlaubt".

Wie hielt es eigentlich eine Berühmtheit wie Beethoven, dessen 250. Geburtstag heuer gefeiert wird? Offenbar ernährte er sich sehr bewusst und aß vorwiegend in Gesellschaft seiner Freunde. Beethoven liebte Fisch; Wild, Kalb, Rind und Geflügel standen auf seinem Speiseplan. Er bevorzugte fettarme Küche, das Fleisch durfte nur gekocht und nicht gebraten sein. Als Beilage gab es in der Regel frisches Gemüse oder Salat.