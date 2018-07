Die Abiturienten des Hohenstaufen-Gymnasiums haben auch in diesem Jahr die Schule gestürmt und mit ihren Wasserspritzpistolen die Mitschüler ordentlich nass gemacht. Foto: Jonas Haaß

Eberbach. (joha) Es ist schon Tradition: Jedes Jahr stürmen die Schulabgänger gegen Ende des Schuljahres das Hohenstaufen-Gymnasium, schaffen ein großes Durcheinander, bauen einen Parcours auf und machen ihre Mitschüler ordentlich nass - soweit ist das Prozedere bei allen Schülern bekannt, und so freut sich jeder Einzelne auf sein letztes Jahr, wenn er endlich nicht mehr selbst durchnässt im Klassenraum ankommen wird.

Natürlich haben sich auch die Abiturienten des Jahrgangs 2018 einiges zusätzlich ausgedacht. Alle möglichen Fenster und Wände im Schulgebäude wurden am Tag zuvor mit verschiedensten Schulmaterialien zugeklebt - und so konnte man von der Sinus-Funktion bis zu den Lektürehinweisen zu "Dantons Tod" von Georg Büchner alles Mögliche finden, dass die Absolventen nun (zu ihrem Glück) nicht mehr brauchen.

Nachdem alle Schüler in ihre Klassenzimmer gelangt waren, sich dort abgetrocknet und die Wechselklamotten angezogen hatten, fand der Unterricht regulär bis zur fünften Stunde statt. Anders als in den Vorjahren, als noch früher gestürmt werden durfte.

Pünktlich um 11.40 Uhr wurden die Schüler nach der Wartezeit vom Unterricht erlöst und durften zum Sportplatz gehen, wo als große Überraschung unter anderem ein Eiswagen wartete. Die verschiedenen Klassenstufen traten in unterschiedlichen Spielen gegeneinander an und amüsierten sich über die Umfragen und Sprüche, die in dem erstmals verkauften Abibuch zu finden sind.