Eberbach. (md/cm) Man hatte schon gar nicht mehr daran geglaubt, dass die seit über einem halben Jahr defekte Anzeigetafel an Gleis 1 in Eberbachs Bahnhof jemals wieder Züge ankündigen würde. Doch plötzlich ist das kaputte Teil instand gesetzt.

Vorher hatten sich Reisende auf die Ansagen vom Band verlassen müssen. Verlassen konnten sich drei Schüler am Bahnhof Neckargemünd-Altstadt auf ihre städtische Feuerwehr dort.

Die Jugendlichen waren dieser Tage bei Temperaturen von um die 30 Grad im Aufzug stecken geblieben - ähnlich einem Vorfall am Eberbacher Bahnsteg. Wie damals in Eberbach öffneten die Feuerwehrleute rasch die Türen des Aufzugsschachtes an Gleis Eins in Fahrtrichtung Heidelberg: die Schüler bekamen Luft und Getränke, mussten hier aber warten, bis ein Mitarbeiter kam, der den Aufzug nach unten bewegen konnte.