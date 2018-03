Eberbach/Heidelberg. (MD) Teuer kommen einen Eberbacher drei zerkratzte Autos zu stehen. Der Mann muss wegen Sachbeschädigung eine Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je 25 Euro zahlen. Den Einspruch gegen einen entsprechenden Strafbefehl nahm der 67-Jährige am Freitagmorgen vor dem Heidelberger Amtsgericht nach eingehender Beratung mit seinem Verteidiger Oskar Dexheimer zurück.

Das Amtsgericht unter Vorsitz von Einzelrichterin Glaser versuchte Licht in das Geschehen zu bringen, das sich Anfang Oktober vorigen Jahres in einer Straße beim Krankenhaus am Scheuerberg abgespielt hatte. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft warf dem Rentner vor, an drei dort parkenden Fahrzeugen die Beifahrerseite mit einem Schlüsselbund zerkratzt und so einen Sachschaden von 1500 Euro verursacht zu haben.

Der Mann wurde von einer Zeugin beobachtet, die ihren in der GRN-Klinik behandelten Ehepartner abholen wollte und im Auto wartete. Die in Sinsheim wohnende Frau war mit drei weiteren Zeugen zur Aussage geladen, für die Verhandlung waren zunächst gut zwei Stunden anberaumt. Die Staatsanwältin wollte den Angeklagten angesichts der Beweislage bereits beim Sitzungsauftakt zur Rücknahme des Einspruchs gegen den Strafbefehl bewegen. Das schlug dieser zunächst aus. Er bestreite die Anschuldigungen und werde vollumfänglich Aussagen machen, betonte der Mann.

Er gab zu Protokoll, an jenem Herbsttag vom Einkaufen gekommen zu sein, sein Auto auf einem Nachbargrundstück abgestellt und dann mit zwei Einkaufstüten in der einen und dem Schlüsselbund in der anderen Hand zur Wohnung gelaufen zu sein. Kurz darauf habe er diese wieder verlassen, um einem Nachbarn die Tageszeitung zu bringen und sei dann wieder heimgekehrt. Verkratzt habe er nichts, versicherte der Eberbacher. Später habe dann die Polizei bei ihm geklingelt und seine Wohnung sowie den Schlüsselbund untersucht. "Die konnten aber nichts feststellen", wies der Angeklagte die Vorwürfe zurück.

Ganz anders die Darstellung der 24-jährigen Zeugin, deren Auto ebenfalls durch Kratzer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Sie sei im Auto gesessen und habe an ihrem Handy "herumgespielt", als sie plötzlich ein näher kommendes Geräusch vernommen habe, erzählte die Verwaltungsfachangestellte. Da habe sie schon einen Mann an ihrem Auto vorbeigehen und mit dem Schlüsselbund, an dem "etwas Rotes" gehangen habe, kratzen sehen. Vordere und hintere Beifahrertür seien dadurch in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Gesicht des Mannes habe sie zunächst nicht gesehen, jedoch seien ihr die von ihm in dieser Jahreszeit getragenen kurzen Hosen aufgefallen. Zudem konnte sie beobachten, in welchen Hauseingang der Beschuldigte gegangen war. Daraufhin habe sie über Notruf die Polizei verständigt, die kurz darauf mit zwei Beamten eingetroffen sei und später feststellte, dass noch zwei weitere Wagen beschädigt worden waren.

"Warum haben Sie den Mann nicht gleich zur Rede gestellt?", wollte Rechtsanwalt Dexheimer von der Zeugin wissen. Die erklärte, dass sie Angst gehabt habe. Nachdem sich der Anwalt nach diesen Aussagen mit seinem Mandanten vor dem Saal beraten hatte, wurde der Einspruch zurückgezogen. Auf den Eberbacher kommen nun auch noch zivilrechtliche Forderungen zu.