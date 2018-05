Von Christa Huillier

Igelsbach. Wegen der himmlischen Ruhe und der sauberen Luft kamen diese Besucher nicht ins idyllische Odenwalddörfchen Igelsbach. Die 500 Schafe von Schäfer René Hartmann kamen einzig und allein zum Fressen. Und das kam so.

Die Rinder von Wilhelm Bartmann weideten seine hügeligen Wiesen und die anderer Eigentümer regelmäßig ab. Da er im vergangenen Jahr die Viehhaltung aufgegeben hatte, kamen ihm Hartmanns Gammelsbacher Schafe in den Sinn. So zog die Riesenherde der Familienschäferei Hartmann in zwei Stunden quer durch den Wald von Gammelsbach auf die saftigen Igelsbacher Weiden, begleitet von René Hartmann, Vater Karl-Erich, Bruder Elmar und dem altdeutschen Schäferhund Faix. Den Beruf Schäfer erlernte René Hartmann in der Tier- und Versuchsanstalt Triesdorf in Bayern, seine amtliche Berufsbezeichnung ist Tierwirt für Schäferei.

Die 800 Hartmannschen Schafe dienen ausschließlich der Fleischerzeugung, denn mit Schafwolle ist seit dem Siegeszug der Synthetikfasern kein Gewinn mehr zu machen. Hauptabnehmer der lebend verkauften Lämmer und Schafe ist ein Metzger. Besonders begehrt ist das Lammfleisch. Sieben Schafböcke sorgen ganzjährig für Nachwuchs, Hauptlammzeit ist von Dezember bis März. Im Winter bleibt die Herde in den warmen Gammelsbacher Ställen, gefüttert mit Silage, Schrot, Kartoffeln und Zuckerrübenschnitzeln.

In Igelsbach wechselte Hartmann an acht Tagen die Weideflächen diesseits und jenseits des gleichnamigen Bächleins. Als Schutz dienten 450 Meter Elektrozaun, vorschriftsmäßig 90 Zentimeter hoch. Die Angst vor dem bösen Wolf hat René Hartmann ständig im Hinterkopf, auch wenn seine Tiere bisher verschont blieben. Die hohen Schutzauflagen und die Versicherung seien besonders für die Besitzer kleiner Herden ein Problem, weiß Hartmann, daher hätten schon einige die artgerechte Schäferei aufgegeben.

Für den BUND sind Schafe aktive Naturschützer, die unsere Kulturlandschaften pflegen. Durch Tritt und selektiven Verbiss trügen sie dazu bei, dass sich ökologisch besonders wertvolle Pflanzengesellschaften bilden und Samen und kleine Tier von Weidefläche zu Weidefläche getragen werden.

Die saftigen Igelsbacher Wiesen sind nun abgeweidet, Schäfer und Herde ziehen weiter in neue Weidegründe. Wilhelm Bartmann hofft, dass sich die Gammelsbacher Schafe auch im nächsten Jahr am hessisch- badischen Gras erfreuen.