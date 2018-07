Von Ronald J. Autenrieth

Zwingenberg. In lauer Juli-Nacht eröffneten die Zwingenberger Schlossfestspiele am Freitag die Saison 2016. Drei famose Tenöre ließen das Auftaktkonzert "Italienische Nacht" zum Erlebnis werden. Als am Ende Petrus doch noch seine Schleusen öffnete, trotzte der Festspielchor Gewitter und Regen, so dass auch das Finale zum unvergesslichen Erlebnis geriet.

Intendant Rainer Roos stand selbst am Dirigentenpult, und vor der prächtigen Schlosskulisse hob unter seiner Stabführung die Ouvertüre an. Schon die ersten Takte machten deutlich: Hier setzt jemand auf Qualität! Rossinis Wilhelm-Tell-Vorspiel begann duftig und tonrein mit einem ausgedehnten Cello-Solo, ein Käuzchen rilef wie auf Bestellung und leitete den bukolischen Mittelteil ein, ehe die von Trompeten angeführte Jagdmusik mit Schmiss und Elan dem effektvollen Schluss entgegen galoppierte.

Erst dann waren Worte an der Reihe. Neben dem Dank an die gräfliche Familie, das Land Baden-Württemberg, den Landkreis Neckar-Odenwald und die Sponsorenriege, allen voran der Sparkasse Neckartal-Odenwald, ließ ein Fakt aufhorchen: Die Schlossfestspiele schaffen es, über fünfzig Prozent ihrer Kosten selbst einzuspielen, wo vergleichbare Veranstaltungsreihen oft schon an der Zehn-Prozent-Marke scheitern.

In seinem schwäbisch derben Humor begrüßte Roos dann auch die Tenöre, eine gewöhnungsbedürftige Spezies mit einem "Huscher" (österreichisch für "Macke"), wie sich bei den Proben wieder gezeigt habe. Viel Resonanz setze auch viel Hohlraum voraus, doch er, Rainer Roos, hoffe, dass die Drei auch trotz seiner Einleitung auftreten würden.

Sie traten auf! Thorsten Büttner machte den Auftakt mit einer Verdi-Arie aus "La Traviata". Lyrisch, mit wohl geführter Stimme und einer schönen Mittellage gestaltete er den Alfredo, wie bei allen Arien des ersten Teils der Typus "leidender, schmachtender Liebhaber".

Dann war Aaron Cawley an der Reihe. Etwas dunkler im Timbre, kerniger gebaut und mit Biss im Rezitativischen wurde auch die unsterbliche Arie "Vesti la giubba" aus Leoncavallos "Bajazzo" zum Hochgenuss. Als dritter betrat Mehrzad Montazeri die Bretter, welche nicht nur in Zwingenberg die Welt bedeuten. Angeblich hatte Roos ihn anlässlich einer Gala in Moskau nach dem zweiten Wodka unterschreiben lassen. So jedenfalls der Intendant in seinen launigen Ansagen. Montazeris reife, textverständliche und in der Höhe etwas erdige, ernste Stimme war für Cileas Verismo wie geschaffen. In Denzas "Funiculi, funicula" kam auch der Festspielchor zum Einsatz. Viele neue Gesichter waren zu sehen, der Klang des Ensembles kam homogen, tonrein und eloquent daher, so dass die drei Tenöre, nun in Formation, den nötigen Rückhalt für sängerische Klangsinnlichkeit, bisweilen Gipfelstürmerei, hatten, sehr zur Freude des viel applaudierenden Publikums.

Nach der Pause regneten die Bäume solche Samenmengen in den Schlosshof, dass sich mancher vergewisserte, noch trocken zu sein, denn im Licht der Scheinwerfer sah der Spuk wie windgepeitschter Regen aus. Weitere Ensemble- und Solonummern erhielten erste Bravo-rufe, dann bei Puccinis Jahrhundert-Arie "Nessun Dorma" war es so weit und sogar der Himmel begann zu weinen. Da es bei ein paar feuchten Tränen nicht blieb, sondern die Tropfen zu Schnüren wurden, im Hintergrund gar ein Gewitter tobte, schien das Finale in Gefahr: Doch der im Trockenen stehende Rainer Roos rief dem obdachlos bibbernden Chor und dem mittlerweile in Plastik gehüllten Publikum zu, dass es so schlimm ja nicht sei. So wurde "O sole mio" zum lustigen Sängerwettstreit der drei Tenöre. Reihum entledigten sie sich in Kavaliers-Manier ihrer Anzugoberteile und warfen sie den Chordamen ihres Herzens zu, damit sie sich vor den Wetterunbilden schützen konnten. Da auch ihre Stimmen, angefacht durch den Reiz der Situation, zu absoluter Höchstform aufliefen, waren am Ende heftiger Publikumsjubel und Unwettergeräusche nicht mehr zu trennen und die Festspieleröffnung hätte trotz des Regens nicht schöner enden können!